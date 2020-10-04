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Реал - Леванте онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 января 2021, 17:15 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Давид Меди Хименес
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 1
Обновить
68'
Леванте
Валенсия
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
25%
Леванте
33%
П1: 1.3550 Х: 5.3000 П2: 6.9000
П1: 1.3630 Х: 5.5000 П2: 7.5000
П1: 1.3550 Х: 5.3000 П2: 6.9000
П1: 1.3600 Х: 5.5000 П2: 8.0000
П1: 1.3700 Х: 5.6000 П2: 7.8000
П1: 1.3600 Х: 5.5500 П2: 8.1000
Интересные факты
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 6-0-2
  • Выездная статистика Леванте в сезоне 1-4-5
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 10 голами. Роджер Марти забил 8 раз за Леванте
  • Карим Бензема отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 5 передачами. Хорхе Де Фрутос Себастьян лучший распасовщик Леванте (5 передач)
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (7) в Реал Мадрид. Рубен Везу получил 4 в Леванте.
  • Леванте не проигрывает в последних 6 играх.
  • Леванте не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Леванте 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Леванте выигрывает в 28% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Леванте выигрывает в 28%.
  • Леванте's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Леванте выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Леванте, а Леванте забивает 1.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Леванте забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Леванте - 2.8.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Леванте лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Леванте проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Леванте - 1.4.
  • Леванте пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Леванте забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • За последние 13 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 10 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды Леванте. Разница голов 42-11 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 3-2 (Реал Мадрид дома) и 1-0 (Леванте дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Леванте не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 27 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 19 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Леванте выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-23 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Леванте забил 22% голов между минутами 0-15?
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Реал
12
Побед
17
Игр
2
Побед
Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 22:00 Леванте 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 14:00 Реал 0 - 0 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 13:45 Реал 3 - 2 Завершен Леванте
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.01.2021 - 21:45 "Алавес" 1 - 4 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Леванте
Кубок Испании 2020/2021
26.01.2021 - 20:00 Вальядолид 2 - 4 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.01.2021 - 22:00 Леванте 2 - 2 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
19.01.2021 - 20:00 Кадис 2 - 2 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.01.2021 - 15:00 Леванте 2 - 1 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 15:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Леванте П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
25%
Леванте
33%
П1: 1.3550 Х: 5.3000 П2: 6.9000
П1: 1.3630 Х: 5.5000 П2: 7.5000
П1: 1.3550 Х: 5.3000 П2: 6.9000
П1: 1.3600 Х: 5.5000 П2: 8.0000
П1: 1.3700 Х: 5.6000 П2: 7.8000
П1: 1.3600 Х: 5.5500 П2: 8.1000
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
5
Рафаэль Варан
3
Милитан, Эдер
19
Альваро Одриосола
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
7
Эден Азар
9
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
13
Айтор Фернандес
20
Хорхе Мирамон
6
Оскар Дуарте
15
Поштиго, Серхио
19
Карлос Клерк
22
Мелеро, Гонсало
12
Микаэль Мальса
5
Неманья Радоя
11
Моралес, Хосе Луис
7
Серхио Леон
9
Марти, Роджер
Стартовый состав
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 7
    Серхио Леон
    Нападающий
  • 9
    Марти, Роджер
    Нападающий
  • 22
    Мелеро, Гонсало
    Полузащитник
  • 12
    Микаэль Мальса
    Полузащитник
  • 5
    Неманья Радоя
    Полузащитник
  • 11
    Моралес, Хосе Луис
    Нападающий
  • 20
    Хорхе Мирамон
  • 6
    Оскар Дуарте
    Защитник
  • 15
    Поштиго, Серхио
    Защитник
  • 19
    Карлос Клерк
    Полузащитник
  • 13
    Айтор Фернандес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 44
    Sevikyan, Edgar
    Полузащитник
  • 10
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 16
    Рубен Рочина
    Нападающий
  • 4
    Роберто, Суарез Пьер
    Защитник
  • 3
    Алексей Антонов
    Нападающий
  • 23
    Коке
    Защитник
  • 14
    Рубен Везу
    Защитник
  • 2
    Сон
  • 34
    Cardenas, Dani
    Вратарь
  • 1
    Коке
    Полузащитник
  • 21
    Гомес, Дани
    Нападающий
Тренеры
  • Bettoni, David
  • Лопес, Пако
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
3
Удары мимо
1
Угловые
6
1
КК
1
ЖК
1
3
Удары в створ
4
14
Штрафные
4
3
Сейвы
2
4
Фолы
14
Блокировано ударов
1
Трансляция
66'
Пас по правому флангу на Рохера, но слишком сильно, от ворот для Реала.
64'
Незабитый пенальти
Рохер пробивает в левый от голкипера угол, Куртуа парирует.
62'
Опасный момент
А это и не штрафной, а пенальти (VAR не дремлет).
61'
Опасный момент
Опасный штрафной для гостей зарабатывает Клерк.
60'
Замена
Замена у Леванте: вместо Леона играет Барди.
60'
Замена
Замена у Реала: вместо Азара на поле вышел Жуниор.
58'
Реал держит мяч в центре поля, Леванте пока в обороне, подача от Одриосолы в штрафную соперника, но не удачно.
56'
Уголовой
Еще один корнер для Леванте, навес от Моралеса, Одриосола головой вынес мяч.
54'
Опасный момент
Бензема с левого угла вратарской соперника простреливал вдоль рамки, но никто из партнеров передачу не замкнул.
52'
Нарушение в центре поля против Модрича, штрафной для хозяев.
50'
Модрич отдал пас на ход Одриосоле по правому флангу, но защитник соперника остановил атаку.
48'
Уголовой
Корнер для гостей, 5-0 по этому показателю, розыгрыш, навес, после серии рикошетов Моралес пробил, но мяч полетел очень неточно.
47'
Нарушение в центре поля против Бензема со стороны Постиго, штрафной.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
44'
Уголовой
Угловой для Леванте, подача от Рохера, после рикошета мяч покинул пределы вратарской хозяев.
43'
Каземиро упал перед штрафной соперника, но рефери не назначил стандарт (и правильно сделал).
41'
Опасный момент
Рохер в штрафной соперника пробивал под ближнюю штангу, но мяч прошел мимо рамки, от ворот.
39'
Опасный момент
Штрафной для хозяев, навес от Крооса, но партнер по команде во вратарской Леванте не дотянулся до мяча.
37'
Опасный момент
Рохер пробивал с двух метров по воротам Куртуа, но голкипер Реала выручил свою команду.
35'
Перехватили инициативу уже гости, пользуются численным преимуществом и пытаются организовать новое наступление.
33'
Гоооол!!!
Подача с правого фланга в штрафную Реала от Мирамона, мяч оказался на левом углу вратарской на ноге у Моралеса и тот отправил круглого в дальний от голкипера угол.
31'
Навес с левого фланга во вратарскую Куртуа, мяч в руках у голкипера.
30'
Опасный момент
Бензема входил в штрафную соперника с правого фланга, но не сумел обыграть защитников.
28'
Опасный момент
Асенсио оказался сам перед голкипером из-за ошибки защиты Леванте, но не сумел пробить качественно и заиграл эпизод.
27'
Нарушение в центре поля, штрафной для Реала.
25'
Опасный момент
Рохер пробивает с левого угла вратарской соперника, но Куртуа выручает свою команду в сложной ситуации.
23'
Мирамон навесил с правого фланга, Рохер головой пытался пробить, но не получилось, от ворот.
21'
Атакуют хозяева по правому флангу, но пока без подхода к воротам оппонентов.
19'
Уголовой
Угловой для гостей, навес в штрафную соперника, Варан головой выбивает мяч.
17'
Малеро с правого фланга входил во вратарскую соперника, но защитник Реала встретил его и отобрал мяч.
15'
Леон фолит в атаке против Каземиро, штрафной.
13'
Гоооол!!!
Асенсио шикарно выбежал в контратаку, вышел один на один с Абари и переиграл голкипера.
12'
Реал пытается прити в себя и подержать мяч на своей половине поля.
10'
Бездарно разыграли опасный штрафной гости, Леон еле покотил мяч в руки Куртуа.
9'
Красная карточка
Рефери после просмотра VAR меняет желтую на красную, Реал в меньшенстве.
8'
Желтая карточка
Милитао получил горчичник за срыв потенциально опасной атаки для соперника, штрафной.
7'
Уголовой
Азар вывел Бензема на рандеву с Абари, тот протыкал мяч мимо голкипера, но не сумел его переиграть.
6'
Уголовой
Первый угловой в матче для Леванте, подача, защита выносит мяч.
4'
Опасный момент
Леон вырвался на рандеву с Куртуа, но не удалось ему переиграть голкипера.
2'
Гости с начала поединка взяли мяч под контроль, хозяева пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 21 тура испанской Ла-Лиги 2020/2021 между командами Реал Мадрид и Леванте.
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Анонс матча Реал - Леванте 30.01.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 30.01.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение Леванте и Реал в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Bettoni, David и Лопес, Пако разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Леванте можно посмотреть 30.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Леванте, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Алавес" - 23.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес

Прошедший матч команды Леванте был сыгран против Вальядолид - 26.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.

Следите за результатами матча Реал - Леванте онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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