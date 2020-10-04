Реал - Леванте онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Леванте 30.01.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 30.01.2021

Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение Леванте и Реал в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Bettoni, David и Лопес, Пако разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Алавес" - 23.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Леванте (Валенсия)

Год основания Леванте (Валенсия): 1909

Страна: Испания

Тренер: Пако Лопес



Прошедший матч команды Леванте был сыгран против Вальядолид - 26.01.2021, в рамках чемпионата Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.

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