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"Тоттенхэм" - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 февраля 2021, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
0 - 1
Обновить
26'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
25%
Ничья
44%
Челси
31%
П1: 13.6000 Х: 5.7700 П2: 1.2700
П1: 3.8000 Х: 3.5000 П2: 2.0000
П1: 13.6000 Х: 5.7700 П2: 1.2700
П1: 14.4000 Х: 5.5800 П2: 1.2800
П1: 14.0000 Х: 5.9000 П2: 1.2300
П1: 13.5000 Х: 5.9000 П2: 1.2400
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЧелси, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Челси выигрывает в 52% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Челси выигрывает в 52%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола, играя дома, а Челси забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Челси - 1.8.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Челси - 0.8.
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 30 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 7 раз, 11 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 48-36 в пользу команды Челси.
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-64 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 34% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
"Тоттенхэм"
5
Побед
24
Игр
11
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 18:15 Челси 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 21:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" П
Кубок Англии 2020/2021
25.01.2021 - 21:45 Уиком Уондерерс 1 - 4 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 16:00 "Шеффилд Юнайтед" 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.01.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 1 Завершен "Тоттенхэм" Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 14:00 Челси 2 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 20:00 Челси 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 14:00 Челси 3 - 1 Завершен Лутон В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулхэм 0 - 1 Завершен Челси В
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
25%
Ничья
44%
Челси
31%
П1: 13.6000 Х: 5.7700 П2: 1.2700
П1: 3.8000 Х: 3.5000 П2: 2.0000
П1: 13.6000 Х: 5.7700 П2: 1.2700
П1: 14.4000 Х: 5.5800 П2: 1.2800
П1: 14.0000 Х: 5.9000 П2: 1.2300
П1: 13.5000 Х: 5.9000 П2: 1.2400
Составы команд
Стартовый состав
  • 45
    Винисиус Карлос
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 9
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Томас Тухель
Статистика матча
32%
Владение мячом
68%
Удары мимо
3
3
Штрафные
2
Угловые
4
2
Фолы
2
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
Сейвы
1
Трансляция
23'
Грубейшая ошибка Дайера. Эрик в падении задел ногу Вернера. И это в своей штрафной. Пенальти в ворота "шпор"!
20'
Немного упал темп встречи. Мяч держится в середине поля.
17'
Инфо
Владение мячом - 77%/23% в пользу "Челси".
14'
Подача Алонсо в чужую штрафную. Льорис забирает мяч в руки.
11'
Опасный момент
Маунт! Короткая скидка Мейсона под удар Вернеру! Тимо удержался на ногах, но пробить не смог. "Тоттенхэм" отбился.
8'
Опасный момент
Алонсо пробил с разворота с левого полуфланга! Мяч попал в соперника.
6'
Опасный момент
Первый удар от "шпор". Сон Хын Мин приложился к мячу! Мимо ворот!
4'
Офсайд
Прошла передача вторым темпом на Маунта после розыгрыша углового! Мейсон оказался в офсайде.
1'
Опасный момент
И сразу удар! Длинная подача от Аспиликуэты! Вернер пробил головой! Мимо створа мяч летит!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Андре Марринер.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис - Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис - Хейбьерг, Сиссоко - Бергвейн, Ндомбеле, Сон - Винисиус. Запасные: Харт, Бэйл, Доэрти, Ламела, Лукас, Родон, Санчес, Танганга, Уинкс.
"Челси", стартовый состав: Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Маунт, Хадсон-Одои - Вернер. Запасные: Кепа, Абрахам, Жиру, Зиеш, Канте, Кристенсен, Пулишич, Чилуэлл, Эмерсон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Челси". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Челси 04.02.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 04.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси можно посмотреть 04.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Бернли" - 31.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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