"Тоттенхэм" - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЧелси, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Челси выигрывает в 52% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Челси выигрывает в 52%.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола, играя дома, а Челси забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Челси - 1.8.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Челси - 0.8.

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 30 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 7 раз, 11 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 48-36 в пользу команды Челси.

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-64 в пользу команды Челси