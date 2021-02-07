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"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 07 февраля 2021, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
47'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
31%
Ничья
31%
"Манчестер Сити"
38%
П1: 3.1600 Х: 2.8000 П2: 2.8000
П1: 3.2000 Х: 3.6000 П2: 2.1500
П1: 3.1600 Х: 2.8000 П2: 2.8000
П1: 3.2100 Х: 2.8500 П2: 2.7200
П1: 3.0500 Х: 2.7500 П2: 2.7500
Интересные факты
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Манчестер Сити ФК в последних 19 встречах.
  • Выездная статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 6-3-1
  • Эндрю Робертсон отдал больше всего передач в Ливерпуль с 5 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (9 передач)
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 20 играх.
  • Ливерпуль сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 13 матчей.
  • Манчестер Сити ФК не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 56% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 56%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 2.21 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 3.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 1.8.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 9 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 51-22 в пользу команды Ливерпуль.
  • Последняя гостевая победа Манчестер Сити ФК над Ливерпуль была в 2003
  • Игры прошлого года: 3-1 (Ливерпуль дома) и 4-0 (Манчестер Сити ФК дома).
  • Ливерпуль не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-66 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 33% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
"Ливерпуль"
10
Побед
23
Игр
6
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 4 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
10.11.2019 - 18:15 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Суперкубок Англии 2019/2020
04.08.2019 - 17:00 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 "Ливерпуль" 0 - 1 Завершен "Бернли" П
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 "Бернли" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 17:00 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 22:15 Вест Бромвич Альбион 0 - 5 Завершен "Манчестер Сити" В
Кубок Англии 2020/2021
23.01.2021 - 19:30 Челтенхэм 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 20:00 "Манчестер Сити" 2 - 0 Завершен Астон Вилла В
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
31%
Ничья
31%
"Манчестер Сити"
38%
П1: 3.1600 Х: 2.8000 П2: 2.8000
П1: 3.2000 Х: 3.6000 П2: 2.1500
П1: 3.1600 Х: 2.8000 П2: 2.8000
П1: 3.2100 Х: 2.8500 П2: 2.7200
П1: 3.0500 Х: 2.7500 П2: 2.7500
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
3
Фабиньо
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
5
Вейналдум, Джорджиньо
6
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
5
Джон Стоунз
3
Рубен Диаш
11
Александр Зинченко
20
Силва, Бернардо
16
Родри
8
Илкай Гюндоган
26
Махрез, Рияд
7
Рахим Стерлинг
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 82
    Адриан Бернабе
  • 69
    Doyle, Thomas
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
1
ЖК
5
Штрафные
5
4
Фолы
5
3
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
2
Удары в створ
3
Угловые
Сейвы
2
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Арбитр не нашел оснований для пенальти. Играем дальше.
42'
Мяч попал в руку Родри? Смотрим повтор.
37'
Незабитый пенальти
Гюндоган пальнул с "точки" прямо в стратосферу!
36'
Инфо
Фабиньо сфолил на Стерлинге в своей штрафной. Пенальти!
32'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Ливерпуля".
29'
Опасный момент
Как классно пробил Фирмино со входа в штрафную! Эдерсон! Под перекладину мяч шел!
25'
Офсайд
Мане в офсайде.
24'
Опасный момент
Навес Трента на голову Мане! Удар! Мимо створа мяч летит!
22'
Гюндоган отдал в обострение с левого фланга. Пас перехвачен.
19'
Марез пытался разогнать атаку правым флангом. Робертсон надежен в обороне.
16'
Зинченко навесил, но его подача не дошла до адресата - Трент перехватил.
14'
Инфо
Владение мячом - 83%/17% в пользу "Сити".
11'
Команды осторожничают. "Сити" с мячом, но до острых атак не доходит. Оборона ждет, нападение сомневается.
8'
Мяч держится в середине поля. Моментов нет.
5'
"Сити" владеет мячом. "Ливерпуль" активно прессингует соперника.
3'
Желтая карточка
Тьяго получает желтую за фол против Гюндогана.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майкл Оливер.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Кабак, Цимикас, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Б. Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Стерлинг, Фоден. Запасные: Стеффен, Лапорт, Менди, Гарсия, Фернандиньо, Дойл, Бернабе, Габриэль Жезус, Ферран.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 07.02.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 07.02.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 07.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 03.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Бернли" - 03.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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