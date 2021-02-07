"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Манчестер Сити ФК в последних 19 встречах.

Выездная статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 6-3-1

Эндрю Робертсон отдал больше всего передач в Ливерпуль с 5 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (9 передач)

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 20 играх.

Ливерпуль сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 13 матчей.

Манчестер Сити ФК не пропускает в 3 матчах подряд.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 56% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 56%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивает 2.21 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 3.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 1.8.

Манчестер Сити ФК выиграл последние 9 матчи в Премьер-лига.

Ливерпуль пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

За последние 24 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 51-22 в пользу команды Ливерпуль.

Последняя гостевая победа Манчестер Сити ФК над Ливерпуль была в 2003

Игры прошлого года: 3-1 (Ливерпуль дома) и 4-0 (Манчестер Сити ФК дома).

Ливерпуль не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-66 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 33% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?