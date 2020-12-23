"Манчестер Юнайтед" - Эвертон онлайн трансляция матча

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Эвертон в последних 7 встречах.

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 12 голами. Доминик Калверт-Левин забил 12 раз за Эвертон

Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (6 передач)

Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Абдулай Дукуре получил 5 в Эвертон.

Эвертон не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Эвертон имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЭвертон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Эвертон 2-0. 11 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 40% матчей, Эвертон выигрывает в 41% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Эвертон выигрывает в 41%.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Эвертон выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.26 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон - 2.8.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Эвертон - 1.6.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 28 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 7 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 56-18 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Юнайтед была в 2013

Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-1 (Эвертон дома).

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 60 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 39 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-52 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?