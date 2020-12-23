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"Манчестер Юнайтед" - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 февраля 2021, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
1 - 0
Обновить
41'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
42%
Ничья
33%
Эвертон
25%
П1: 1.5440 Х: 4.2000 П2: 5.4000
П1: 1.5500 Х: 4.3330 П2: 6.5000
П1: 1.5440 Х: 4.2000 П2: 5.4000
П1: 1.5440 Х: 4.2400 П2: 6.4500
П1: 1.6100 Х: 4.1000 П2: 5.8000
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Эвертон в последних 7 встречах.
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 12 голами. Доминик Калверт-Левин забил 12 раз за Эвертон
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (6 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Абдулай Дукуре получил 5 в Эвертон.
  • Эвертон не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Эвертон имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЭвертон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Эвертон 2-0. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 40% матчей, Эвертон выигрывает в 41% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Эвертон выигрывает в 41%.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, команда Эвертон выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.26 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон - 2.8.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Эвертон - 1.6.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 28 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 20 раз, 7 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 56-18 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Юнайтед была в 2013
  • Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-1 (Эвертон дома).
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 39 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-52 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
10
Побед
20
Игр
5
Побед
Эвертон
Кубок Лиги Англия 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Эвертон 0 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен Эвертон
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 22:15 "Манчестер Юнайтед" 9 - 0 Завершен "Саутгемптон" В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 "Манчестер Юнайтед" 1 - 2 Завершен "Шеффилд Юнайтед" П
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулхэм 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 14:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 22:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Шеффилд Уэнсдей В
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Эвертон В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
42%
Ничья
33%
Эвертон
25%
П1: 1.5440 Х: 4.2000 П2: 5.4000
П1: 1.5500 Х: 4.3330 П2: 6.5000
П1: 1.5440 Х: 4.2000 П2: 5.4000
П1: 1.5440 Х: 4.2400 П2: 6.4500
П1: 1.6100 Х: 4.1000 П2: 5.8000
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
2
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
7
Эдинсон Кавани
33
Робин Ольсен
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
22
Бен Годфри
12
Люка Динь
16
Абдулайе Дукуре
26
Дейвис, Том
21
Андре Гомиш
19
Хамес Родригес
9
Калверт-Левин, Доминик
7
Ришарлисон
Стартовый состав
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 19
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 7
    Ришарлисон
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 12
    Люка Динь
    Защитник
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 11
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 20
    Бернард
    Нападающий
  • 10
    Гильфи Сигурдссон
    Вратарь
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 18
    Nkounkou, Niels
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
1
Удары мимо
2
Угловые
1
2
Блокировано ударов
2
Штрафные
6
6
Фолы
1
1
Удары в створ
Офсайды
1
Трансляция
39'
Замена
Фред з'явився замість травмованого Поля Погби.
38'
Инфо
Поль Погба лежить на газоні і тримається за ногу.
37'
Бруно Фернандеш виконав стандарт з правого флангу точно в руки голкіперу Евертона Робіну Ольсену.
36'
Чергова передача від Мейсона Грінвуда не знайшла адресата у штрафному майданчику Евертона.
34'
Едінсон Кавані (Ман Юнайтед) не зміг пробити по воротах після сильної прострільної передачі від Аарон Ван-Бісаки з правого флангу.
34'
Майкл Кін (Евертон) виніс зі штрафного майданчика передачу Бруно Фернандеша.
32'
Скотт Мактоміней (Ман Юнайтед) незряче віддавав навісну передачу до штрафного майданчику суперників, де Робін Ольсен з легкістю забрав м'яч до рук.
27'
Прорив Рашфорда (Ман Юнайтед) до штрафного майданчику зупинили захисники "ірисок".
Инфо
Едінсон Кавані забив уже третій гол у ворота Евертона у цьому сезоні.
24'
Гоооол!!!
ГООООООООООООООООЛ! Едінсон Кавані замкнув головою подачу з правого флангу від Маркуса Рашфорда. 1:0 на Олд Траффорд!
24'
Майкл Кін (Евертон) виніс передачу Люка Шоу з лівого флангу.
22'
Мейсон Грінвуд накрутив кількох суперників у штрафному майданчику Евертона, проте з правої ноги пробив дуже неточно.
22'
Люк Шоу (Ман Юнайтед) у чудовому підкаті вибив м'яч у штрафному майданчику з під ніг Домініка Кальверта-Льюїна.
20'
Уголовой
Поль Погба (Ман Юнайтед) пробив головою в захисника після подаачі з кутового від Бруно Фернандеша.
19'
Холгейт перевів м'яч на кутовий після подачі від Грінвуда (Ман Юнайтед) з правого флангу.
15'
Команди проводять матч у центрі поля, не даючи суперникам пройти до штрафного майданчика.
11'
Віктор Лінделоф головою вибив прострільну верхню пердачу від Люка Діня (Евертон) з лівого флангу.
9'
Навісна передача Хамеса Родрігеса (Евертон) з правого флангу не знайшла адресата поблизу дальньої стійки воріт суперників.
8'
Бруно Фернандеш заробив фол у центрі поля.
5'
Кін (Евертон) вииває довгу навісну передачу від Маркуса Рашфорда.
3'
Уголовой
Подачу Люка Шоу від кутового прапорця винесли захисники Евертона.
2'
Удар Едінсона Кавані (Ман Юнайтед) пройшов дуже високо над воротами.
2'
Холгейт (Евертон) перервав передачу Грінвуда з правого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Перед матчем відбулася хвилина мовчання у зв'язку з 63-ми роковинами трагедії Мюнхенської катастрофи.
"Евертон": Ольсен - Холгейт, Кін, Годфрі, Дінь - Дукуре, Девіс, Гомеш - Родрігес, Кальверт-Льюїн, Річарлісон.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака, Лінделоф, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Погба - Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд - Кавані.
Добрий вечір всім любителям АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас онлайн- трансляцію матчу між "Манчестер Юнайтед" та "Евертоном".
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон 06.02.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 06.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон можно посмотреть 06.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Саутгемптон" - 02.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Лидс Юнайтед - 03.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

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