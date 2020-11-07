  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бетис - "Барселона" Смотреть онлайн
В тренде

Бетис - "Барселона" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 февраля 2021, 22:00 - Бенито Вильямарин
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Бетис
Севилья
1 - 0
Обновить
перерыв
"Барселона"
Барселона
Ход матча
12' Френки де Йонг 38' Борха Иглесиас
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
25%
Ничья
25%
"Барселона"
50%
П1: 5.8500 Х: 4.6200 П2: 1.4640
П1: 5.5000 Х: 4.7500 П2: 1.5330
П1: 5.8500 Х: 4.6200 П2: 1.4640
П1: 5.4500 Х: 4.7000 П2: 1.5200
П1: 5.7000 Х: 4.6000 П2: 1.5500
Интересные факты
  • Реал Бетис без побед над Барселона в последних 4 играх.
  • Серхио Каналес лучший бомбардир Реал Бетис с 7 голами. Лионель Месси забил 12 раз за Барселона
  • Серхио Каналес отдал больше всего передач в Реал Бетис с 5 передачами. Антуан Гризманн лучший распасовщик Барселона (4 передач)
  • Барселона имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Бетис иБарселона, когда Реал Бетис играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Барселона 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Бетис выигрывает первый тайм в 22% матчей, Барселона выигрывает в 50% матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Барселона выигрывает в 50%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Реал Бетис забивает 2.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 4 гола против команды Реал Бетис (в среднем).
  • Реал Бетис забивает 1.61 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Барселона - 6.2.
  • Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Барселона - 2.4.
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Последняя домашняя победа Реал Бетис над Барселона была в 2011
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Бетис (5-2 дома и 3-2 на выезде)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Реал Бетис забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Барселона. Разница голов 55-32 в пользу команды Барселона.
  • Реал Бетис не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 49 встреч, команда Реал Бетис выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 135-63 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 37% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Бетис
1
Побед
17
Игр
14
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
25.08.2019 - 21:45 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2018
17.03.2019 - 21:30 Бетис 1 - 4 Завершен "Барселона"
Последние матчи - Бетис
Кубок Испании 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 17:00 Бетис 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.02.2021 - 22:00 Бетис 1 - 0 Завершен Осасуна В
Кубок Испании 2020/2021
26.01.2021 - 22:00 Бетис 3 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
23.01.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 2 - 2 Завершен Бетис Н
Показать больше
Последние матчи - "Барселона"
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Атлетик В
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.01.2021 - 17:15 Эльче 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 "Барселона" 2 - 3 Завершен Атлетик П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
25%
Ничья
25%
"Барселона"
50%
П1: 5.8500 Х: 4.6200 П2: 1.4640
П1: 5.5000 Х: 4.7500 П2: 1.5330
П1: 5.8500 Х: 4.6200 П2: 1.4640
П1: 5.4500 Х: 4.7000 П2: 1.5200
П1: 5.7000 Х: 4.6000 П2: 1.5500
Главные события
ГООЛ! Борха Иглесиас
38'
Составы команд
1
Хоэль Роблес
15
Морено Алекс
6
Виктор Руис
23
Айсса Манди
22
Эмерсон
18
Андрес Гуардадо
4
Акуоку, Пол
7
Хуанми
8
Набиль Фекир
24
Айтор Руйбаль
9
Борха Иглесиас
1
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
4
Араухо, Рональд
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
8
Миралем Пьянич
5
Серхио Бускетс
12
Puig, Riqui
7
Антуан Гризманн
11
Усман Дембеле
9
Брайтвайте, Мартин
Стартовый состав
  • 9
    Борха Иглесиас
    Нападающий
    38
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 8
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 24
    Айтор Руйбаль
    Нападающий
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Полузащитник
  • 4
    Акуоку, Пол
    Полузащитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 6
    Виктор Руис
    Защитник
  • 23
    Айсса Манди
    Защитник
  • 22
    Эмерсон
    Защитник
  • 1
    Хоэль Роблес
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Кристиан Тельо
    Нападающий
  • 19
    Фекир, Яссин
    Полузащитник
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 28
    Eduardo Rodrigo Domínguez
    Полузащитник
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 17
    Жоакин Готтсман
  • 2
    Мартин Монтойя
    Защитник
  • 33
    Хуан Миранда
  • 12
    Сидней
    Защитник
  • 30
    Rebollo, Daniel
    Вратарь
  • 16
    Лоренцо Хесус Морон Гарсия
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    12
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
Тренеры
  • Мануэль Пеллегрини
  • Рональд Куман
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
3
Штрафные
12
12
Фолы
2
Удары мимо
3
1
Угловые
1
1
Удары в створ
Офсайды
3
Сейвы
1
Трансляция
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Альба исполнил подачу со штрафного с левого фланга на голову Брайтвейту, однако форвард пробил выше цели.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
44'
Мингеса не пустил к мячу Морено в правом фланге своей штрафной.
42'
Офсайд
Офсайд у Гризманна при переводе атаки Барсы в глубину правого фланга.
40'
Акуоку с правого фланга от технической зоны искал Борху, но нашел только де Йонга.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альба не пошел до конца при передаче в правый фланг от Фекира на ход Эмерсону, после чего бразилец прострелил в зону перед вратарской для Иглесиаса!
35'
Офсайд
Альба слишком долго ждал заброса от центра поля. Пас Бускетса пришелся в офсайд.
32'
Мелкий фол от Фекира у центрального круга против Пьянича.
30'
Без фола удалось отобрать мяч у Брайтвейта Акуоку перед своей штрафной.
28'
Опасный момент
Ленгле! Подача Альбы с левого фланга нашла одинокого защитника перед чужой штрафной, но завершающий удар пошел в сторону от левой штанги!
25'
Опасный момент
Подача с правого фланга пришла на Хуанми в дальней стороне штрафной, после чего полузащитник головой в падении пробил в сторону от ворот!
23'
Дембеле случайно потоптался по ноге Морено на фланге, но сопернику Усмана от этого факта явно не легче.
21'
Манди не может встать с газона. Повредился, пока перехватывал прострел с правого фланга.
18'
Показалось, что это защитник так блокировал удар Дембеле из центра штрафной, но арбитры посчитали, что это француз так промахнулся в сторону от правой штанги.
17'
Спокойная игра в выжидании от каталонской команды.
14'
Немногим не успел к подаче Дембеле с правого фланга Альба в дальней стороне штрафной.
12'
Замена
Де Йонг вышел вместо Араухо.
11'
На угловой перевел опасный прострел с левого фланга на Иглесиаса Ленгле.
10'
Да, будет замена. Продолжает Барселона в неполном составе.
8'
Араухо, кажется, закончил на сегодня. Голеностоп подвел.
7'
Повреждение у Араухо, после передачи по правому флангу.
5'
Брайтвейт замыкал прострел с правого фланга от Мингесы на дальней штанге, но Эмерсон сумел его опередить.
3'
Иглесиас открывался под прострел с левого фланга от Хуанми, но партнер по команде направил мяч слишком близко к воротам.
1'
Гости в осторожном контроле на своей половине находятся.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нето, Тенас, Дест, Умтити, Фирпо, де Йонг, Матеус, Месси, Тринкан.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, Бускетс, Пуч — Дембеле, Брайтвейт, Гризманн.
Запасные: Реболло, Монтойя, Сидней, Миранда, Родригес, Карвальо, Родри, Каналес, Я. Фекир, Хоакин, Тельо, Морон.
Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Руис, Морено — Руйбаль, Пол, Гуардадо, Хуанми — Н. Фекир — Иглесиас.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Бенито Вильямарин" (Севилья, Испания) сыграют севильский Бетис и каталонская Барселона.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Палмейрас Палмейрас 0 УАНЛ Тигрес УАНЛ Тигрес 1 Завершен 19:30 - Сегодня Осасуна Осасуна 2 Эйбар Эйбар 1 Завершен 19:15 - Сегодня Генк Генк 1 Андерлехт Андерлехт 2 Завершен 19:00 - Сегодня Парма Парма 0 Болонья Болонья 2 Завершен 18:30 - Сегодня "Ливерпуль" 1 "Манчестер Сити" 4

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Бетис - "Барселона" 07.02.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 07.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Бетис в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бетис - "Барселона" можно посмотреть 07.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Бетис - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби

Предыдущий поединок команды Бетис был сыгран против Атлетик - 04.02.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 03.02.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Бетис - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен