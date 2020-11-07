Бетис - "Барселона" онлайн трансляция матча

Анонс матча Бетис - "Барселона" 07.02.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 07.02.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Бетис в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)

Год основания Бетис (Севилья): 1907

Страна: Испания

Тренер: Руби



Предыдущий поединок команды Бетис был сыгран против Атлетик - 04.02.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 03.02.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

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