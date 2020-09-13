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"Пари Сен-Жермен" - Марсель онлайн трансляция матча

Суперкубок Франции - 13 января 2021, 22:00 . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
"Пари Сен-Жермен"
Париж
1 - 0
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54'
Марсель
Марсель
Ход матча
17' Неманья Радоньич 26' Нагатомо Ю. 39' Мауро Икарди
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
47%
Ничья
33%
Марсель
20%
Личные встречи
"Пари Сен-Жермен"
15
Побед
20
Игр
2
Побед
Марсель
Чемпионат Франции 2019/2020
13.09.2020 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 0 - 1 Завершен Марсель
Чемпионат Франции 2019/2020
27.10.2019 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Марсель
Чемпионат Франции 2018
17.03.2019 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 3 - 1 Завершен Марсель
Чемпионат Франции 2018
28.10.2018 - 22:00 Марсель 0 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Чемпионат Франции 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 3 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Сент-Этьен 1 - 1 Завершен "Пари Сен-Жермен" Н
Чемпионат Франции 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Страсбур В
Чемпионат Франции 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 "Лилль" 0 - 0 Завершен "Пари Сен-Жермен" Н
Чемпионат Франции 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 2 - 0 Завершен Лорьян В
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Последние матчи - Марсель
Чемпионат Франции 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Дижон 0 - 0 Завершен Марсель Н
Чемпионат Франции 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершен Монпелье В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.01.2021 - 20:00 Марсель 0 - 0 Завершен Ланс Н
Чемпионат Франции 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Анже 2 - 1 Завершен Марсель П
Чемпионат Франции 2020/2021
19.12.2020 - 20:00 Марсель 1 - 1 Завершен Реймс Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
47%
Ничья
33%
Марсель
20%
Главные события
ГООЛ! Мауро Икарди
39'
26'
Нагатомо Ю.
17'
Неманья Радоньич
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 10
    Димитри Пайет
    Нападающий
  • 26
    Флорьян Товен
    Нападающий
  • 22
    Папа Гуеие
  • 4
    Бубакар Камара
    Нападающий
  • 21
    Ронжье Валентин
  • 25
    Нагатомо Ю.
  • 3
    Альваро
    Защитник
  • 15
    Дуе Чалета-Цар
  • 2
    Хироки Сакаи
    Защитник
  • 7
    Неманья Радоньич
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
48'
Флоріан Товен (Марсель) прорвався по правому флангу і виконав неточну передачу до штрафного майдачника.
46'
Замена
Голкіпер Марселя Стів Манданда через ушкодження покинув поле. Замість нього з'явився Йоанн Пеле.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Инфо
У Марселя всього один акцентований удар за перший тайм (0 у площину).
Свисток
ПСЖ іде на перерву з первагою в один м'яч.
45+2'
Опасный момент
Мауро Ікарді з неробочої лівої ноги сильно пробив у поперечку з лінії штрафного майданчика.
45+2'
Подача зі стандарту від Дімітрі Пайє (Марсель) знайшов лише голову суперника.
45+1'
Маркіньос спокійно перевав вривання за допомогою фінтів від вінгера Марселю Радоніча на підступах до штрафного майданчику.
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму.
42'
Дімітрі Пайє отримав ушкодження після випадкового підкату від Курзави. Французький захисник послизнувся на мокрому газоні і в'їхав у ноги технічному нападнику Марселя.
39'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООООЛ! Ді Марія подав до штрафного майданчика, де верхову боротьбу виграв Мауро Ікарді, пробивши головю. Стів Манданда (Марсель) парирував удар, перевірши м'яч у стійку, проте аргентинський форвард був першим на добиванні і спокійно перевів круглого у сітку воріт. 1:0 у матчі Суперкубку!
37'
Після скидання п'яткою від Радонича на Пайє, Дімітрі підхопив м'яч та одразу подав до штрафного майданчика, де вже чатувава Товен, проте головою пробив вище воріт.
34'
Кіліан Мбаппе не зміг пройти заахисника суперників на лівому фланзі.
29'
Офсайд
Уже другий гол забивають парижани, проте лайнсмен повідомляє про офсайд. Мбаппе не витримав лінію з останнім захисником Марселю.
29'
Бубакар Камара (Марсель) вирішив спіймати Кейлора Наваса і пробив з центру поля, проте голкіпер не втратив позицію і зловив м'яч до рук.
29'
Навісна передач від Флоренці (ПСЖ) не знайшла адресата у штрафному майданчику.
28'
Черговий невдалий фінт від Кіліана Мбаппе у цьому матчі.
26'
Желтая карточка
Анхель ді Марія різко проривався по правому фланзі атаки ПСЖ, але Нагатомо за допомогою тактичного, але не жорсткого фолу зупинив напад аргентинця.
Инфо
Команди на даний момент зробили всього 19 передач на двох у останній третині поля.
24'
Кіліана Мбаппе жорстко зупинили, проте все в рамках правил на думку рефері матчу.
23'
Апеляції від гравців ПСЖ на момент потрапляння м'яча в руку захиснику Марселя, проте круглий доторкнувся до грудей Гейе.
22'
Офсайд
Ікарді перевів м'яч від Мбаппе вже у порожні ворота, проте француз моментом раніше потрапив у офсайд.
18'
Опасный момент
Після подачі зі стандарту з зони кутового прпорця від ді Марії нападник Ікарді (ПСЖ) пробив головою трохи лівіше від стійки воріт.
17'
Желтая карточка
Жовту картку за грубий фол отримав гравець Марселя Неманья Радонич. Він у підкаті жорстко в'їхав у ногу Алессандро Флоренці.
15'
Флоріан Товен прорвався до штрафного майданчика і відгукнувся на передачу з лівого флангу від партнера, проте акцентовано пробити йому завадив Курзава. Навас взяв круглого до рук.
13'
Ді Марія (ПСЖ) уже втретє за матч іде в стик із суперником і фолить.
11'
Бубакар Камара (Марсель) пробив вище з-за меж штрафного майданчика після розіграшу кутового.
4'
За допомогою індивідуальних дій Мбаппе пройшов кількох суперників, проте його зупинили у штрафному майданчику за крок до удару по воротах.
3'
Прорив Мауро Ікарді до штрафного майданчика був заблокований захисниками Марселя.
2'
Передача від Товена до штрафного майданчика виявилася безрезультативною.
Свисток
Вирішальний матч розпочато!
Марсель: Манданда - Сакаї, Чалета-Цар, Альваро, нагатомо - Ронж'є, Камара, Гує - Товен, Пайє, Радонич. Запасні: Пеле Й., Сансон, Хауї, Ліропа, Кюізанс, Жермен, Бенедетто, Балерді, Аке М.
ПСЖ: Навас - Флоренці, Маркіньюш, Діалло, Курзава - Паредес, Верраті, Ерера - Ді Марія, Ікарді, Мбаппе. Запасні: Ріко, Сарабія, Неймар, Кін, Кімпембе, Дракслер, Данілу, Баккер,Пембеле.
Вітаємо всіх любителів французького футболу! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу за Суперкубок Франції між ПСЖ та Марселем.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Марсель 13.01.2021, Суперкубок Франции

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Марсель (Марсель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Франции 2020/2021.

Дата проведения матча: 13.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Марсель, тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Марсель в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Марсель можно посмотреть 13.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Марсель, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Марсель (Марсель)
Год основания Марсель (Марсель): 1899
Страна: Франция
Тренер: Андре Виллаш-Боаш

Предыдущий матч команды Марсель был сыгран против Дижон - 09.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Марсель онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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