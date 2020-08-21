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Динамо - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 февраля 2021, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Олимпик
Донецк
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
23%
Олимпик
27%
П1: 1.2400 Х: 6.3000 П2: 11.0000
П1: 1.3000 Х: 4.7500 П2: 8.0000
П1: 1.2400 Х: 6.3000 П2: 11.0000
П1: 1.3300 Х: 4.6800 П2: 9.6000
П1: 1.3500 Х: 4.7000 П2: 10.0000
Личные встречи
Динамо
15
Побед
19
Игр
1
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 19:30 Динамо 1 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
08.02.2021 - 10:10 Динамо 5 - 2 Завершен БАТЭ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершен ЦСКА 1948 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец П
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Последние матчи - Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
19.01.2021 - 16:30 Олимпик 2 - 2 Завершен Шлёнск Н
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик П
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Новости команд
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Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
23%
Олимпик
27%
П1: 1.2400 Х: 6.3000 П2: 11.0000
П1: 1.3000 Х: 4.7500 П2: 8.0000
П1: 1.2400 Х: 6.3000 П2: 11.0000
П1: 1.3300 Х: 4.6800 П2: 9.6000
П1: 1.3500 Х: 4.7000 П2: 10.0000
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 4
    Денис Попов
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 35
    Chekotun, Andriy
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 14
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 15
    Davydenko, Daniel
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Климовский, Игорь
Трансляция
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 14 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Динамо Киев и Олимпик.
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Анонс матча Динамо - Олимпик 13.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Динамо в предыдущем футбольном матче 21.08.2020 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Олимпик можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против БАТЭ - 08.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Рух - 04.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Динамо - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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