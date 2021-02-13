Заря - Десна онлайн трансляция матча

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 06.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Партизан - 25.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Партизан.
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