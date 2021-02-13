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Заря - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 февраля 2021, 14:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 1
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53'
Десна
Чернигов
Ход матча
17' Александр Гладкий 21' Андрей Тотовицкий
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
59%
Ничья
13%
Десна
28%
П1: 2.7900 Х: 2.5700 П2: 3.2800
П1: 2.2000 Х: 3.5000 П2: 3.0000
П1: 2.7900 Х: 2.5700 П2: 3.2800
П1: 2.8700 Х: 2.5300 П2: 3.2300
П1: 2.9500 Х: 2.5500 П2: 3.1000
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
5
Побед
9
Игр
3
Побед
Десна
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Заря 2 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
02.02.2021 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Валмиера П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 16:00 Заря 2 - 1 Завершен МФМ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 Заря 1 - 1 Завершен "Шкендия" Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
19.01.2021 - 16:00 Заря 2 - 2 Завершен Войводина Н
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Последние матчи - Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 15:00 Десна 0 - 1 Завершен Партизан П
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Десна Н
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Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
59%
Ничья
13%
Десна
28%
П1: 2.7900 Х: 2.5700 П2: 3.2800
П1: 2.2000 Х: 3.5000 П2: 3.0000
П1: 2.7900 Х: 2.5700 П2: 3.2800
П1: 2.8700 Х: 2.5300 П2: 3.2300
П1: 2.9500 Х: 2.5500 П2: 3.1000
Главные события
21'
Андрей Тотовицкий ГООЛ!
ГООЛ! Александр Гладкий
17'
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
    17
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 18
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
    21
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 25
    Milchenko, Artem
    Полузащитник
  • 24
    Demchenko, Sergy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 43
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Александр Рябокон
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
10
Штрафные
10
10
Фолы
8
1
Удары в створ
4
3
Сейвы
1
3
Угловые
4
1
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
2
Офсайды
2
Трансляция
47'
Продолжается у нас обмен атаками, но без ударов по воротам
46'
Замена
Андрейс Цыганикс (Заря) уходит с поля, его заменил Жуниньо
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Опасный момент
Вернидуб поспешил и ошибся, когда выбивал мяч из штрафной, Конопля пробивал и Василь взял этот мяч
44'
Заря стала часто ошибаться при передачах и этим пользуются северяне
42'
Билошевский пробил на силу метров с 30-ти, очень неточно
40'
Черниговцы фолят в атаке в штрафной луганчан
39'
В центр поля переместилась игра, много борьбы в эти минуты
36'
Часто издали стреляют подопечные Рябоконя, пока Василь справляется и берет непростые удары
34'
Уголовой
Тамм пробивал с близкого расстояния - над перекладиной, Гуцуляк навесил в штрафную
31'
Офсайд
Угловой разыграли черниговцы и мяч оказался в сетке ворот Зари, но арбитр увидел вне игры
30'
Опасный момент
Будковский в штрафной попал в руку Вернидубу, который лежал на земле и не успел убрать руку. Арбитр не решился назначить пенальти
27'
Калитвинцев наносил удар издали, точно в руки голкиперу, но при такой погоде все может случится
25'
Заря долго готовит атаку на половине поля гостей, Десна обороняется всей командой
23'
Опасный момент
Пошла игра на встречных курсах, Аллахьяр на скорости рвался к воротам, бить не решился и отдал лишний неточный пас
21'
Гоооол!!!
Андрей Тотовицкий отыгрывает мяч для Десны. Провалилась оборона Зари, Конопля выходил на хорошую позицию и попал в перекладину, а на добивании оказался Тотовицкий - 1:1.
17'
Гоооол!!!
Паст ошибся при розыгрыше мяча от ворот, Аллахьяр перехватил мяч и отдал на Александра Гладкого, который с близкого расстояния переправил снаряд в сетку. Заря выходит вперед - 1:0.
17'
Уголовой
Неудачно разыграли стандарт луганчане, хотя атака продолжается...
16'
Кочергин пробил издали, всего лишь корнер заработал
14'
Уголовой
Паст ошибся на выходе, Гладкий пробивал по воротам, затем угловой заработали "бело-черные". Что-то похожее на навалу получилось у Зари, черниговцы все же отбились
12'
Десна перехватила инициативу и идет вперед большими силами
11'
Хороший навес от Конопли в штрафную луганчан, Тотовицкий не успел на пас
8'
Опасный момент
Гуцуляк наносил очень неплохой удар по воротам Зари, рядом со штангой пролетел мяч
7'
Контратака Десны завершилась ударом, который легко заблокировали защитники
6'
Снова Аллахьяр взял игру на себя и прорвался в штрафную, где упал в борьбе с Имерековым - арбитр считает, что все по правилам
3'
Аллахьяр на хорошей скорости рвался к воротам Десны, Гуцуляк его остановил с большим трудом
2'
В середине поля идет игра, команды привыкают к заснеженному полю
Свисток
Матч начался
Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе, Картушов, Гитченко, Дегтярев, Шевцов.
Десна: Паст, Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой, Калитвинцев, Огиря, Билошевский, Гуцуляк, Тотовицкий, Будковский.
Запасные: Мацапура, Жуниньо, Гринь, Казаков, Демченко, Мильченко, Шахаб, Лунев, Алефиренко.
Заря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Кочергин, Назарина, Хомченовский, Гладкий, Аллахьяр.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Заря - Десна.
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Анонс матча Заря - Десна 13.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 16.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Десна можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 06.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Партизан - 25.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Партизан.

Следите за результатами матча Заря - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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