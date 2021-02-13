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ФК Минай - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 февраля 2021, 14:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 2
Обновить
51'
ФК Львов
Львов
Ход матча
13' Альваро 45' Альваро
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
П1: 2.5500 Х: 3.2400 П2: 2.8500
П1: 1.9500 Х: 3.3000 П2: 4.2000
П1: 2.5500 Х: 3.2400 П2: 2.8500
П1: 2.0100 Х: 3.3400 П2: 3.9800
П1: 2.0000 Х: 3.3000 П2: 4.0000
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:30 ФК Минай 0 - 3 Завершен Марибор П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 12:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кишварда П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - ФК Львов
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов В
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Новости команд
Минай - Львов. Замерзший футбол, анонс с прогнозом на матч Favbet-лиги 13.02.2021 в 08:34 Минай - Львов. Замерзший футбол, анонс с прогнозом на матч Favbet-лиги Поединок 14-го тура УПЛ между закарпатским "Минаем" и "Львовом" примет стадион "Авангард" в Ужгороде. Начало матча в субботу 13-го февраля в 14:00
Наставник ПФК Львов: Подробно разбирали Минай, изучали слабые и сильные стороны 12.02.2021 в 14:49 Наставник ПФК Львов: Подробно разбирали Минай, изучали слабые и сильные стороны Теперь дело за игроками
Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче 11.02.2021 в 18:31 Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче Матч в Ужгороде обещает быть тяжелым
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
П1: 2.5500 Х: 3.2400 П2: 2.8500
П1: 1.9500 Х: 3.3000 П2: 4.2000
П1: 2.5500 Х: 3.2400 П2: 2.8500
П1: 2.0100 Х: 3.3400 П2: 3.9800
П1: 2.0000 Х: 3.3000 П2: 4.0000
Главные события
45'
Альваро ГООЛ!
13'
Альваро ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 21
    Shpak, Oleksiy
    Полузащитник
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 32
    Kanibolotskyi, Anton
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 3
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 30
    Seka Ernest
  • 10
    Альваро
    Защитник
    45 13
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 71
    Chushenko, Vladislav
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 18
    Kolopovets, Mykhailo
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 13
    Назарий Нич
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Shumsky, Vitaliy
Статистика матча
10
Штрафные
8
8
Фолы
10
1
Удары в створ
4
2
Удары мимо
5
2
Сейвы
1
68%
Владение мячом
32%
1
ЖК
4
Угловые
1
2
Блокировано ударов
Трансляция
46'
Замена
А Петрусенко уступил свое место на поле в пользу выхода Хахлева.
46'
Замена
Шпак был заменен в перерыве на Шиндера.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вновь Ренан отдал пас на ход Алваро, после чего 10-й номер вышел практически один на один, и пробил в правый нижний!
43'
Финт Эрнеста на входе в правый фланг чужой штрафной не впечатлил Малепе. Вынос мяч за лицевую в отборе от защитника.
41'
Брикнер и Милевский столкнулись в верховой борьбе, после чего игрок ПФК не особо хорошо себя чувствует.
38'
Нуриев ускорился под пас на ход в правый фланг атаки, но упустил мяч за лицевую.
35'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Подачу углового с левого фланга подрезал в воротам Карась, но мяч приземлился прямиком на верхний каркас ворот у дальней девятки!
32'
Удар Брикнера с дальней дистанции прошел существенно в сторону от правой штанги.
30'
Нуриев со штрафного пробил под перекладину, но Костик уверенно справился с мячом!
29'
Брикнер снес Нуриева прямо на лицевой границе своей штрафной!
28'
Штрафной в левом фланге атаки Минай разыграл крайне неудачно.
26'
Опасный момент
Лизнул мяч правый каркас ворот, после удара со средней дистанции от Шпака, и ушел за лицевую.
22'
Хозяева поля стараются оставить контроль за собой в данные минуты.
19'
Ременяк без проблем заблокировал проход Шпака левым флангом своим качественным отбором мяча.
16'
Желтая карточка
Петрусенко получил желтую за отмашку у чужой штрафной против Брикнера.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Алваро еще в пределах своей половины стартовал под резкий пас, поэтому избежал офсайда при передаче Ренана! Выход один на один был реализован мастерски!
11'
Снижко пошел в отбор высоко поднятой ногой в отбор мяча против Сабино на чужой половине.
9'
Шина исполнил высокий навес с левого фланга, но Каниболоцкий успешно сыграл на выходе.
7'
Кныш явно не успевал к быстрой передачи правым флангом от Кожанова.
5'
Фол со стороны настырного Алваро в борьбе против Матича в чужой штрафной.
2'
Опасный момент
Алваро нашел в правом фланге чужой штрафной своей передачей Шину, но соотечественник не смог пробить мимо голкипера! Ух!
2'
Подача с правого фланга от Нуриева была перехвачена.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ильющенков, Бусько, Довгий, Чиряк, Романчук, Грисьо, Семенив, Захаркив, Ныч.
ПФК Львов: Костик — Ременяк, Махмутович, Михоуби, Якимец — Альваро, Брикнер — Эрнест, Сабино, Шина — Ренан.
Запасные: Попович, Маембе, Ткачук, Шиндер, Чушенко, Огбонная, Хахлев, Кополовец, Ахмедзаде.
Минай: Каниболоцкий — Кныш, Карась, Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко, Шпак — Нуриев, Милевский, Кожанов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и ПФК Львов.
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Анонс матча ФК Минай - ФК Львов 13.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 22.05.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Shumsky, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - ФК Львов можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Верес - 05.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Верес - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча ФК Минай - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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