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Наполи - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 13 февраля 2021, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
"Ювентус"
Турин
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
"Ювентус"
33%
П1: 2.8000 Х: 3.4400 П2: 2.3600
П1: 3.4000 Х: 3.5000 П2: 2.1000
П1: 2.8000 Х: 3.4400 П2: 2.3600
П1: 3.2600 Х: 3.6000 П2: 2.1900
П1: 3.4000 Х: 3.5000 П2: 2.1800
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Выездная статистика Ювентус в сезоне 5-4-1
  • Дрис Мертенс отдал больше всего передач в Наполи с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (7 передач)
  • Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.
  • Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Ювентус 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Ювентус выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Наполи забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Наполи забивает 2.25 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Ювентус - 3.
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • За последние 22 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Ювентус. Разница голов 32-28 в пользу команды Наполи.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Наполи дома) и 4-3 (Ювентус дома).
  • Наполи не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 51 встреч, команда Наполи выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-54 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Ювентус забил 34% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Наполи
6
Побед
26
Игр
14
Побед
"Ювентус"
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Наполи
Кубок Италии 2021
17.06.2020 - 22:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Наполи 2 - 1 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - Наполи
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершен Наполи П
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 19:00 Наполи 2 - 0 Завершен Парма В
Кубок Италии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Наполи 4 - 2 Завершен Специя В
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Последние матчи - "Ювентус"
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 0 Завершен СПАЛ В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
"Ювентус"
33%
П1: 2.8000 Х: 3.4400 П2: 2.3600
П1: 3.4000 Х: 3.5000 П2: 2.1000
П1: 2.8000 Х: 3.4400 П2: 2.3600
П1: 3.2600 Х: 3.6000 П2: 2.1900
П1: 3.4000 Х: 3.5000 П2: 2.1800
Трансляция
Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Фработта, Демирал, Алекс Сандро, ди Пардо, Кулусевски, Маккенни, Питерс, Фаджиоли.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило — Бернардески, Бентанкур, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Зедадка, Костанцо, Эльмас, Лоботка, Руис, Петанья, Чоффи.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руи — Политано, Бакайоко, Зьелински — Лосано, Осимхен, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Довери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Диего Армандо Марадона" (Неаполь, Италия) сыграют неаполитанский Наполи и туринский Ювентус.
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Анонс матча Наполи - "Ювентус" 13.02.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 20.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - "Ювентус" можно посмотреть 13.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 09.02.2021, в рамках чемпионата Кубок Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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