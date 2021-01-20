Наполи - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Выездная статистика Ювентус в сезоне 5-4-1

Дрис Мертенс отдал больше всего передач в Наполи с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (7 передач)

Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.

Наполи не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Наиболее популярный счет между Наполи и Ювентус 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Наполи выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.

Наполи выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Команда Наполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Ювентус выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Наполи забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2 гола против команды Наполи (в среднем).

Наполи забивает 2.25 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Ювентус - 3.

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.

За последние 22 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Ювентус. Разница голов 32-28 в пользу команды Наполи.

Игры прошлого года: 2-1 (Наполи дома) и 4-3 (Ювентус дома).

Наполи не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 51 встреч, команда Наполи выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-54 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Наполи забил 25% голов между минутами 61-75?