Наполи - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 13.02.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 20.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против "Аталанта" - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 09.02.2021, в рамках чемпионата Кубок Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
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