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Интер - Милан онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 26 января 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 1
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41'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 2.0750 Х: 3.6800 П2: 3.1600
П1: 1.8000 Х: 3.8000 П2: 4.2000
П1: 2.0750 Х: 3.6800 П2: 3.1600
П1: 1.8900 Х: 3.7600 П2: 4.1000
П1: 1.9000 Х: 3.8500 П2: 4.0000
П1: 1.9500 Х: 3.9000 П2: 4.2500
Личные встречи
Интер
10
Побед
21
Игр
4
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:00 Интер 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2019 - 21:45 Милан 0 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сампдория 2 - 1 Завершен Интер П
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен "Аталанта" П
Чемпионат Италии 2020/2021
18.01.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 2 Завершен Милан В
Кубок Италии 2020/2021
12.01.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен "Ювентус" П
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 2.0750 Х: 3.6800 П2: 3.1600
П1: 1.8000 Х: 3.8000 П2: 4.2000
П1: 2.0750 Х: 3.6800 П2: 3.1600
П1: 1.8900 Х: 3.7600 П2: 4.1000
П1: 1.9000 Х: 3.8500 П2: 4.0000
П1: 1.9500 Х: 3.9000 П2: 4.2500
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 19
    Тео
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 15
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
4
Удары мимо
4
6
Штрафные
3
3
Фолы
6
3
Угловые
4
Блокировано ударов
1
ЖК
1
2
Удары в створ
1
Сейвы
2
Трансляция
38'
Опасный момент
Перишич тонко навесил с левого фланга, Санчес головой пробил впритык, но защитники Милана помешали мячу оказаться в воротах.
36'
Пытаются организовать атаку хозяева, но пока это слабо удается, игра в центре поля.
34'
Перишич лежит на газоне, мяч выбит в аут, но продолжит футболист игру.
32'
Гоооол!!!
Ибрагимович получил мяч на линии вратарской соперника, пробил низом из-под Коларова, мяч от правой штанги влетает в рамку ворот Хандановича.
31'
Подача от Диаса, Брозович выбивает мяч.
30'
Фол против Эрнандеса на правом фланге атаки, перспективный стандарт для миланцев.
29'
Штрафной для Милана, навес в штрафную Хандановича, вратарь забрал круголого.
27'
Перишич прорывался по левому флангу к вратарской оппонетов, пробил низом, но в руки голкиперу.
25'
Уголовой
Угловой для Интера, навес от Коларова, после двух рикошетов защитник гостей вынес мяч.
24'
Опасный момент
Лукаку получил мяч в штрафной соперника, шатнул соперника и пробил низом, Тетерушану выручил команду и парировал оопасный выстрел.
22'
Интер колнтролирует мяч больше, Милан пока отошел в оборону.
20'
Замена
Замена у Милана: вместо Кьяера на поле вышел Томори.
18'
Коларов пробивает со стандарта, после рикошета мяч в руках Тетерушану.
17'
Желтая карточка
Желтая для Кьяера за фол против Лукаку недалеок от собственной штрафной.
16'
Штрафной для хозяев, навес во вратарскую гостей, Златан выносит мяч, везде сегодня успевет швед.
14'
Опасный момент
Навес в штрафную Интера с правого фланга, Ибрагимович пробивает головой в падении, но мимо рамки соперника.
12'
Пытались выбежать в контратаку хояева, Лукаку отдал пас на Перишича, но тот замешкался и потерял круглого.
10'
Фол против Бареллы в центре поля, штрафной.
9'
Салемакерс навесил во вратарскую соперника, но прямо в руки голкиперу.
7'
Уголовой
Корнер для хозяев, навес в штрафную Милана, Ибра вынес мяч головой.
6'
Далот навешивает с левого фланга в штрафную оппонентов, защитники Интера выбили мяч.
4'
Уголовой
Перишич зарабатывает первый угловой для своей команды, розыгрыш, подача во вратарскую соперника, Лукаку пробивает головой, защита выносит мяч.
3'
Нарушение правил против Санчеса в центре поля, стандарт.
2'
Опасный момент
Леау стреляет из-за пределов штрафной соперника низом, мяч проходит в метре от штанги Хандановича.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Милан): Тетерушану, Романьели (кап), Далот, Кьяер, Эрнандес, Мейте, Кесси, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович.
Инфо
Стартовый состав (Интер): Ханданович (кап), Коларов, Де Врей, Шкриняр, Перишич, Видаль, Брозович, Барелла, Дармиан, Санчес, Лукаку.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии 2020/2021 между командами Интер и Милан.
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Анонс матча Интер - Милан 26.01.2021, Кубок Италии

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 26.01.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Милан можно посмотреть 26.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Удинезе - 23.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Аталанта" - 23.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Интер - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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