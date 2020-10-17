Интер - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 26.01.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Милан (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Удинезе - 23.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Аталанта" - 23.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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