"Севилья" - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Уэска - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Хоффенхайм - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился ничьей.
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