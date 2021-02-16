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"Севилья" - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 февраля 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
1 - 3
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перерыв
"Боруссия"
Дортмунд
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
33%
Ничья
22%
"Боруссия"
44%
П1: 2.3700 Х: 3.4200 П2: 2.8100
П1: 2.4500 Х: 3.4000 П2: 2.8000
П1: 2.3700 Х: 3.4200 П2: 2.8100
П1: 2.4640 Х: 3.4000 П2: 2.9550
П1: 2.5000 Х: 3.4000 П2: 2.9000
Интересные факты
  • Cевилья не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Cевилья выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Боруссия Дортмунд проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Cевилья имеет выигрышную серию из 9 матчей.
  • Cевилья не пропускает в 7 матчах подряд.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 29% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32%.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Cевилья забивает 1.72 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 28 матчах.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - "Севилья"
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 17:15 "Севилья" 1 - 0 Завершен Уэска В
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 "Севилья" 2 - 0 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 "Севилья" 3 - 0 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 17:00 Алмерия 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Кубок Испании 2020/2021
02.02.2021 - 22:00 Алмерия 0 - 1 Завершен "Севилья" В
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Последние матчи - "Боруссия"
Чемпионат Германии 2020/2021
13.02.2021 - 16:30 "Боруссия" 2 - 2 Завершен Хоффенхайм Н
Чемпионат Германии 2020/2021
06.02.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен "Боруссия" П
Кубок Германии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 "Боруссия" 3 - 2 Завершен "Падерборн" В
Чемпионат Германии 2020/2021
30.01.2021 - 16:30 "Боруссия" 3 - 1 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
22.01.2021 - 21:30 Боруссия 4 - 2 Завершен "Боруссия" П
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
33%
Ничья
22%
"Боруссия"
44%
П1: 2.3700 Х: 3.4200 П2: 2.8100
П1: 2.4500 Х: 3.4000 П2: 2.8000
П1: 2.3700 Х: 3.4200 П2: 2.8100
П1: 2.4640 Х: 3.4000 П2: 2.9550
П1: 2.5000 Х: 3.4000 П2: 2.9000
Составы команд
13
Яссин Буну
18
Серхио Эскудеро
20
Диего Карлос
12
Жюль Кунде
16
Хесус Навас
10
Иван Ракитич
25
Фернандо
8
Хоан Хордан
42
Гомез, Алехандро
15
Эн-Нэсури, Юссеф
7
Сусо
35
Марвин Хитц
2
Морей, Матьё
16
Мануэль Аканджи
15
Матс Хуммельс
13
Рафаэл Геррейру
8
Махмуд Дауд
23
Эмре Джан
22
Bellingham, Jude
11
Марко Ройс
7
Джейдон Санчо
9
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 42
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Альфонсо Пастор Вакас
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 32
    Джованни Рейна
  • 20
    Reinier
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 25
    Лука Унбехаун
  • 40
    Drljaca, Stefan
    Вратарь
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Эдин Терцис
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
2
Удары в створ
4
5
Удары мимо
2
4
Штрафные
2
2
Фолы
4
3
Блокировано ударов
1
2
Угловые
3
1
Сейвы
1
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсировал 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Гоооол!!!
Перехватили мяч в центре поля дортмундцы, три в один вышли, Ройс отдал пас на Холланда, тот выскочил на рандеву с Боно и переиграл его.
41'
Уголовой
Угловой для Севильи, розыгрыш, потеря мяча, Сусо фолит против Санчо.
39'
Джан нарушает правила против Эскудеро в центре поля, стандарт.
38'
Дауд фолит в центре поля против Санчо, штрафной.
37'
Уголовой
Корнер для севильцев, подача, после серии рикошетов Карлос пробивает головой, Хиц забирает мяч.
35'
Уголовой
Угловой для гостей, навес от Санчо, мяч с отскоком попадает к Хумельсу, тот пробивает, круглый летит выше рамки хозяев.
34'
Опасный момент
Холланд очень мощно стреляет с линии вратарской Севильи, Боно выручает свою команду.
33'
Эскудеро пробивает из-за пределов штрафной, выстрел был заблокирован.
31'
Как только подходят хозяева к штрафной Боруссии, сразу же гости всей командой вытесняют противника до центра поля.
29'
Пытается огрызаться Севилья, но пока все безуспешно, дортмундцы спокойно контролируют ситуацию.
27'
Гоооол!!!
Выбежали в быструю атаку гости, Холланд протянул мяч по центру, обыгрался из Санчесом, тот отдал тонкий пас в ответ и Эрлинг с метра переиграл голкипера Боно.
25'
Уголовой
Навес в штрафную Севильи с корнера, защита выносит мяч подальше от своих ворот.
24'
Акканджи сидит на газоне, возможно понадобится ему замена.
23'
Ройз навешивает с правого угла штрафной соперника, мяч выходит на угловой.
21'
Подуспокоились гости, севильцы в центре поля контролируют мяч.
19'
Гоооол!!!
Дауд пробивает метров с тридцати, мяч ложится точно в левый от Боно верхний угол. Чудо гол.
17'
Фол против Акканджи в центре поля со стороны Несери, стандарт.
15'
Кунде пробивает из-за пределов вратарской Боруссии, мяч летит мимо рамки Хица.
14'
Ройс фолит в атаке против Наваса, штрафной.
13'
Санчо продирался с левого фанга во вратарскую соперника, но защита его остановила.
11'
Активно прессингуют гости на стороне поля хозяев, но оборона севильцев пока действует безошибочно.
9'
Длинный пас по правому флангу на ход Беллингему, но слишком сильно, от ворот для Боно.
7'
Гоооол!!!
Сусо пробивает с линии вратарской гостей, мяч рикошетом от Хумельса летит в сетку ворот Хица.
6'
Навес с левого фланга в штрафную Дортмунда, Холланд головой выбил мяч.
5'
Перехватили инициативу хозяева, но пока играют в перепас в центре поля.
3'
Острая передача во вратарскую Севильи на Холланда, но Боно на выходе забирает круглого.
2'
Санчо простреливает с правого угла вратарской соперника, защита хозяев выбивает мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов 2020/2021 между командами Севилья и Боруссия Д.
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Анонс матча "Севилья" - "Боруссия" 17.02.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Боруссия" можно посмотреть 17.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команды "Севилья" был сыгран против Уэска - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Хоффенхайм - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Севилья" - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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