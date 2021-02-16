"Севилья" - "Боруссия" онлайн трансляция матча

Cевилья не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Cевилья выиграл 7 домашних матчей подряд.

Боруссия Дортмунд проиграл 3 выездных матчей подряд.

Cевилья имеет выигрышную серию из 9 матчей.

Cевилья не пропускает в 7 матчах подряд.

Cевилья выигрывает первый тайм в 29% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32% матчей.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32%.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Cевилья забивает 1.72 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.65 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Боруссия Дортмунд пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 28 матчах.