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Порту - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 февраля 2021, 22:00 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Порту
Порту
1 - 0
Обновить
перерыв
"Ювентус"
Турин
Ход матча
2' Мехди Тареми
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Порту
12%
Ничья
24%
"Ювентус"
64%
П1: 4.0600 Х: 3.3000 П2: 1.9150
П1: 3.9000 Х: 3.2000 П2: 2.0500
П1: 4.0600 Х: 3.3000 П2: 1.9150
П1: 4.2800 Х: 3.2400 П2: 2.0080
П1: 4.3000 Х: 3.2500 П2: 2.0100
Интересные факты
  • Порту не проигрывает в последних 7 играх.
  • Порту не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Порту выигрывает первый тайм в 48% матчей, Ювентус выигрывает в 42% матчей.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Ювентус выигрывает в 42%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Порту's.
  • Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Порту забивает 2.29 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Ювентус серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
Личные встречи
Порту
0
Побед
2
Игр
2
Побед
"Ювентус"
Лига Чемпионов 2016/2017
14.03.2017 - 21:45 "Ювентус" 1 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2016/2017
22.02.2017 - 21:45 Порту 0 - 2 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
13.02.2021 - 22:30 Порту 2 - 2 Завершен Боавишта Н
Кубок Португалии 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Брага 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2020/2021
07.02.2021 - 22:45 Брага 2 - 2 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2020/2021
04.02.2021 - 21:00 Белененсеш 0 - 0 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2020/2021
01.02.2021 - 21:00 Порту 2 - 0 Завершен Риу Аве В
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен "Ювентус" П
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Порту
12%
Ничья
24%
"Ювентус"
64%
П1: 4.0600 Х: 3.3000 П2: 1.9150
П1: 3.9000 Х: 3.2000 П2: 2.0500
П1: 4.0600 Х: 3.3000 П2: 1.9150
П1: 4.2800 Х: 3.2400 П2: 2.0080
П1: 4.3000 Х: 3.2500 П2: 2.0100
Главные события
ГООЛ! Мехди Тареми
2'
Составы команд
1
Марчесин, Агустин
12
Сануси, Зайду
3
Пепе
19
Мбемба, Чанцел
18
Уилсон Манафа
25
Отавио
27
Оливейра, Сергио
8
Матеус Урибе
17
Хесус Корона
9
Мехди Тареми
11
Мусса Марега
1
Войцех Щенсны
13
Данило
4
Маттейс де Лигт
3
Джорджио Кьеллини
12
Алекс Сандро
22
Федерико Кьеза
25
Адриен Рабио
30
Родриго Бентанкур
14
Уэстон Маккенни
44
Деян Кулусевски
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
    2
  • 11
    Мусса Марега
    Нападающий
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 8
    Матеус Урибе
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 19
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 85
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 30
    Evanilson
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 21
    Бару, Ромариу
    Полузащитник
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 6
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 32
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 31
    Нану
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Андреа Пирло
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
2
Удары в створ
1
2
Удары мимо
3
3
Угловые
3
7
Штрафные
8
8
Фолы
4
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
3
1
Сейвы
Трансляция
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Демирал затылком пробил, после подачи с левого фланга, однако мяч ушел в сторону от дальней штанги.
41'
Офсайд
Роналду стоял в офсайде перед голкипером при попытке Кулусевски завершить ударом через себя подачу со штрафного на правом фланге, поэтому арбитру пришлось фиксировать офсайд.
39'
Под канонаду салюта завершал де Лигт подачу со штрафного от Бентанкура с правого фланга, но отправил мяч в руки Маркесину с небольшим рикошетом от газона.
36'
Маркесин забрал в руки обостряющий пас с правого фланга на Маккенни в штрафную.
34'
Замена
У Кьеллини что-то с правой ногой. Пришлось менять его на Демирала.
31'
Ювентусу хватает одной-двух передач на чужой половине поля полноценной потери мяча.
28'
Щесны спокойно забрал мяч в руки, после удара головой от Тареми в завершении подачи с левого фланга.
24'
Фол со стороны Короны в левом фланге атаки против Кулусевски.
22'
Опасный момент
Щесны просто подарил мяч Оливейре в правом фланге атаки Порту своей неточной передачей, но под удар Сержиу тут же лег защитник.
20'
Кьеллини со своей половины поля решил отдавать дальнюю передачу в левый фланг, но мяч благополучно отправился за боковую.
18'
Маккенни ускорялся под передачу в правый фланг штрафной, но первым на мяче был Маркесин.
15'
Офсайд
Юве разыграл угловой в правом фланге, но подача Бентанкура на дальнюю завершилась фиксацией офсайда.
13'
Высокая подача с левого фланга от Оливейры благополучно перелетела всю штрафную.
11'
Корона в левом фланге ударил по ногам владевшего мячом Данило.
9'
Откровенно грубый удар по ногам Кьезы от Сануси с левом фланге обороны Порту. И нет реакции от Дель Серро Гранде. Интересно!
6'
Контроль мяча от Порту на своей половине выглядит тотальным.
4'
Опасный момент
Щесны подарил мяч Манафе неудачным выносом от своей штрафной, однако соперник не смог с первого касания пробить, а большего ему не позволили сделать защитники.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Абсолютно дикий привоз от Бентакура в собственной штрафной! Решил отдавать пас на Щесны прямо перед Тареми! Форвард проткнул мяч в сетку в подкате!
1'
Мяч не выдержал уже первого удара по нему от центра поля. Бывает.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Буффон, Пинсольо, Рэмси, Мората, Дибала, Бонуччи, Демирал, Бернардески, ди Пардо, Фработта, Фаджиоли.
Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Бентанкур, Маккенни — Кулусевски, Роналду.
Запасные: Кошта, Лум, Диас, Груйич, Баро, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Консейсау.
Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси — Корона, Урибе, Оливейра, Отавио — Марега, Тареми.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Драгау" (Порту, Португалия) сыграют португальский Порту и туринский Ювентус.
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Анонс матча Порту - "Ювентус" 17.02.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Порту (Порту) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Порту (Порту) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Порту в предыдущем футбольном матче 14.03.2017 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - "Ювентус" можно посмотреть 17.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Порту был сыгран против Боавишта - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча Порту - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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