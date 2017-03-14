Порту - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Матч между командой Порту (Порту) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Порту (Порту) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Порту в предыдущем футбольном матче 14.03.2017 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший поединок команды Порту был сыгран против Боавишта - 13.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.
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