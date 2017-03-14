Порту - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Порту не проигрывает в последних 7 играх.

Порту не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Порту выигрывает первый тайм в 48% матчей, Ювентус выигрывает в 42% матчей.

Порту выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Ювентус выигрывает в 42%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Порту's.

Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Порту забивает 2.29 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Ювентус серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.