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Динамо - Брюгге онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 февраля 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Маттиас Гестраниус
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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перерыв
Брюгге
Брюгге
Ход матча
29' Николай Шапаренко 33' Федерико Рикка
Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
23%
Брюгге
21%
П1: 2.2350 Х: 3.4400 П2: 3.0150
П1: 2.7000 Х: 3.1000 П2: 2.8000
П1: 2.2350 Х: 3.4400 П2: 3.0150
П1: 2.7680 Х: 3.1360 П2: 2.8000
П1: 2.7500 Х: 3.2000 П2: 2.8000
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Брюгге
Лига Чемпионов 2019/2020
13.08.2019 - 20:30 Динамо 3 - 3 Завершен Брюгге
Лига Чемпионов 2019/2020
06.08.2019 - 21:30 Брюгге 1 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
08.02.2021 - 10:10 Динамо 5 - 2 Завершен БАТЭ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершен ЦСКА 1948 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Брюгге
Кубок Бельгии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 Брюгге 3 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
06.02.2021 - 19:30 Васланд-Беверен 0 - 2 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Брюгге 3 - 1 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
28.01.2021 - 19:45 Серкль Брюгге 1 - 2 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
24.01.2021 - 14:30 Брюгге 3 - 2 Завершен Генк В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
23%
Брюгге
21%
П1: 2.2350 Х: 3.4400 П2: 3.0150
П1: 2.7000 Х: 3.1000 П2: 2.8000
П1: 2.2350 Х: 3.4400 П2: 3.0150
П1: 2.7680 Х: 3.1360 П2: 2.8000
П1: 2.7500 Х: 3.2000 П2: 2.8000
Главные события
33'
Федерико Рикка
Николай Шапаренко
29'
Составы команд
1
Георгий Бущан
16
Миколенко, Виталий
4
Денис Попов
25
Zabarnyi, Illia
94
Кеджиора, Томазш
14
Карлос Де Пена
5
Сергей Сидорчук
10
Николай Шапаренко
29
Буйальский, Виталий
41
Артем Беседин
15
Виктор Цыганков
88
Симон Миньоле
77
Педро Мукони, Мата
5
Kossounou Odilon
44
Мехеле, Брэндон
18
Федерико Рикка
3
Эдер Баланта
25
Руд Вормер
8
Набиль Дирар
90
De Ketelaere Charles
21
Okereke, David
29
Бас Дост
Стартовый состав
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    29
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 21
    Okereke, David
    Нападающий
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 8
    Набиль Дирар
    Полузащитник
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 5
    Kossounou Odilon
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 18
    Федерико Рикка
    Защитник
    33
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
Запасные игроки
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 27
    Баджи, Юсуф
    Нападающий
  • 94
    Engels, Arne
    Полузащитник
  • 14
    Fofana, Ibrahima Breze
    Полузащитник
  • 97
    Van Den Keybus, Thomas
    Полузащитник
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 93
    Fuakala, Nathan
    Защитник
  • 55
    De Cuyper, Maxime
    Защитник
  • 22
    Итан Хорват
    Вратарь
  • 95
    Servais, Mathis
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Clement, Philippe
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
2
Удары мимо
1
8
Штрафные
5
3
Фолы
6
2
Офсайды
2
1
Угловые
1
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Трансляция
Инфо
Конструктивного футболу біля воріт суперника і у однієї, і у другої команди мало. Колективи з обережністю виходять в атаку.
Свисток
Арбітр нічого не компенсував. Перерва у матчі!
44'
Опасный момент
Знову зв'язка Кедзьора-Буяльський призвела до удару головою від Віталія, проте півзахисник пробив вище.
41'
Гравці "Брюгге" вибили м'яч, адже Мата Педро знаходиться на газоні після зіткнення з Карлосом де Пеною.
39'
Віктор Циганков фолить на правому фланзі захисту. Динамівці сперечаються з рефері після кожного рішення арбітра не в їхню сторону.
38'
Віталію Миколенку дісталося від Набіля Дірара.
38'
Томаш Кендзьора сфолив у центрі поля.
34'
Опасный момент
Томаш Кендзьора прибрав на правому фланзі опонента, та подав з лівої до штрафного маданчика бельгійців, де Віталій Буяльський головою пробив трохи вище дев'ятки.
33'
Желтая карточка
Федеріко Рікка (Брюгге) грубо зустрів Віктора Циганкова у центрі поля і побачив перед собою жовту картку.
32'
Карлос де Пена подав надто невдало з лівого флангу зі стандарту.
31'
Артем Бєсєдін заробив стандарт у кількох метрах від штрафного майданчика "Брюгге".
29'
Желтая карточка
Микола Шапаренко зірвав атаку бельгійців на своїй половині і отримав попередження.
27'
Прорив Миколи Шапаренко по центру зупинили півзахисники суперника.
25'
Віталій Миколенко прорвався з лівого флангу в центр і віддав до штрафного майданчика на Віталія Буяльського, але півзахисник не зміг зачепитися за м'яч.
21'
Захисники бельгійців заблокували удар Артема Бєсєдіна з лінії штрафного майданчика.
20'
Уголовой
Подача з кутового від Віктора Циганкова до небезпеки не привела.
19'
"Брюгге" виривався у контратаку, проте Віталій Миколенко вдало зіграв на підступах до штрафного майданчика киян.
18'
Центральні захисники "Динамо" знову не дали акцентовано пробити головою Басу Досту.
15'
При виході в контратаку Віталій Буяльський віддав неточну передачу.
14'
Денис Попов у підкаті зупинив прорив Едера Баланти по лівому фланзі.
12'
Рууд Вормер отримав передачу у штрафномму майданчику, проте не зумів його обробити належним чином.
11'
Офсайд
Артем Бєсєдін потрапив у положення "поза грою" на правому фланзі атаки.
10'
Віталій Буяльський у пресингу відібрав м'яч поблизу штрафного майданчика суперника і змусив гравця "Брюгге" сфолити на собі.
7'
Федеріко Рікка подав на Баса Доста у штрафний майданчик, де нідералнндець лише зачепив м'яч. Згодом Мата Падре підхопив м'яч і завдав перший удар по воротах у матчі. Вище воріт.
Инфо
Головний тренер Національної збірної України Андрій Шевченко перебуває на трибунах НСК Олімпійського.
5'
Віктор Циганков сфолив на правому фланзі атаки.
3'
У трансляції чути гул від вболівальників, коли бельгійці тримають м'яч.
2'
Прохід Артема Бєсєдіна по правому фланзі зупинили захисники суперника.
1'
Давід Окереке зависоко піднімає ногу і фолить на Віталію Буяльському у центрі поля.
Свисток
Матч у Києві розпочався!
"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, де Пена - Бєсєдін
Запасні: Бойко, Нещерет, Шепелев, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Родрігеш, Сідклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуелунд
"Брюгге": Міньоле - Клінтон, Коссуну, Мехеле, Рікка - Баланта, Вормер, Дірар - де Кателере, Окереке, Дост
Запасні: Хорват, Фофана, Баджі, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Енгелс, Сервейс, ден Кейбус
Доброго дня, друзі! Вашій увазі пропонується текстова онлайн трансляція матчу Ліги Європи Динамо - Брюгге.
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Анонс матча Динамо - Брюгге 18.02.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 18.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Брюгге в предыдущем футбольном матче 13.08.2019 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Брюгге можно посмотреть 18.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Динамо - Брюгге, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Олимпик - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Прошедший поединок команды Брюгге был сыгран против Ройял Антверпен - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.

Следите за результатами матча Динамо - Брюгге онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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