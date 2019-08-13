Динамо - Брюгге онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 18.02.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Брюгге в предыдущем футбольном матче 13.08.2019 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Олимпик - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Прошедший поединок команды Брюгге был сыгран против Ройял Антверпен - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.
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