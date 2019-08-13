Динамо - Брюгге онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Брюгге 18.02.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 18.02.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Брюгге (Брюгге):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Брюгге в предыдущем футбольном матче 13.08.2019 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Олимпик - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Брюгге (Брюгге)

Год основания Брюгге (Брюгге): 1891

Страна: Бельгия

Тренер: Мишель Прюдомм



Прошедший поединок команды Брюгге был сыгран против Ройял Антверпен - 10.02.2021, в рамках турнира Кубок Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.

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