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Маккаби - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 февраля 2021, 22:00 - Блумфилд
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Маккаби
Тель-Авив
0 - 1
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перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
31' Алан Патрик 42' Марлос
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Маккаби
13%
Ничья
20%
Шахтер
68%
П1: 3.3800 Х: 3.5000 П2: 2.0480
П1: 3.5000 Х: 3.1000 П2: 2.2500
П1: 3.3800 Х: 3.5000 П2: 2.0480
П1: 3.3200 Х: 3.1920 П2: 2.3500
П1: 3.5500 Х: 3.0500 П2: 2.3300
Последние матчи - Маккаби
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Маккаби 1 - 0 Завершен Сивасспор В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Карабах 1 - 1 Завершен Маккаби Н
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Маккаби 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 23:00 Вильярреал 4 - 0 Завершен Маккаби П
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:45 Сивасспор 1 - 2 Завершен Маккаби В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 10:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Слован П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Показать больше
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Маккаби
13%
Ничья
20%
Шахтер
68%
П1: 3.3800 Х: 3.5000 П2: 2.0480
П1: 3.5000 Х: 3.1000 П2: 2.2500
П1: 3.3800 Х: 3.5000 П2: 2.0480
П1: 3.3200 Х: 3.1920 П2: 2.3500
П1: 3.5500 Х: 3.0500 П2: 2.3300
Главные события
42'
Марлос
31'
Алан Патрик ГООЛ!
Составы команд
19
Даниэль
4
Энрик Саборит
18
Эйтан Тиби
44
Луис Эрнандес
28
Андреш Жералдеш
42
Дор Перетц
22
Рейкан, Ави
6
Леон Глазер, Дан
11
Таль Бен Хаим
72
Александар Песич
17
Битон, Дан
81
Анатолий Трубин
2
Додо
4
Сергей Кривцов
49
Vitao
22
Николай Матвиенко
11
Марлос
6
Тарас Степаненко
21
Алан Патрик
7
Тайсон
10
Гилберто Мораес Джуниор
19
Манор Соломон
Стартовый состав
  • 11
    Таль Бен Хаим
    Защитник
  • 72
    Александар Песич
    Нападающий
  • 17
    Битон, Дан
    Полузащитник
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 22
    Рейкан, Ави
    Полузащитник
  • 6
    Леон Глазер, Дан
    Защитник
  • 4
    Энрик Саборит
    Защитник
  • 18
    Эйтан Тиби
  • 44
    Луис Эрнандес
    Защитник
  • 28
    Андреш Жералдеш
    Защитник
  • 19
    Даниэль
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
    42
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
    31
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 49
    Vitao
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 9
    Блэкмэн Ник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 7
    Матан Хозез
  • 23
    Эяль Голаса
    Полузащитник
  • 21
    Шеран Йежни
    Защитник
  • 3
    Baltaksa, Matan
    Защитник
  • 27
    Офир Давидазде
    Защитник
  • 29
    Эйлон Альмог
  • 31
    Шахар Пивен
    Защитник
  • 30
    Kandil, Maor
    Защитник
  • 1
    Daniel, Peretz
    Вратарь
  • 10
    Этей Шехтер
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 54
    Евгений Гриценко
    Вратарь
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
Тренеры
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Луиш Кастру
Статистика матча
38%
Владение мячом
62%
4
Удары мимо
1
3
Угловые
1
1
Блокировано ударов
4
Штрафные
6
3
Офсайды
3
Фолы
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
ЖК
1
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Шахтер дает соперникам контроль мяча в данные минуты.
42'
Желтая карточка
​​Бен-Хаим проходил в левом фланге атаки, но Марлос придержал его руками.
41'
Маккаби обойдется без пенальти в этом эпизоде.
40'
Главный пошел смотреть сам!
38'
Кривцов и Пешич столкнулись в борьбе за подачу с правого фланга в зону перед вратарской. Форвард соперников на газоне. VAR.
35'
Степаненко подарил мяч соперникам на чужой половине, которые тут же отправили в рывок к правому флангу штрафной Пешича, но завершающий удар форварда был просто ужасным.
33'
Опасный момент
Забыл пробить по воротам Марлос от правой границы чужой вратарской, прорвавшись до этого мимо нескольких соперников!
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Есть взятие ворот! Патрик в касание завершил скидку от Матвиенко с левого фланга штрафной, которого до этого точным забросом с правого фланга подключил к атаке Марлос!
29'
Офсайд
Пешич вновь ускорялся к нашим воротам, но забежал в явный офсайд при этом.
27'
Очень много работы с мячом от футболистов Шахтера. Опасности для чужих ворот явно не хватает.
25'
Мелкий фол против Мораеса в центре поля.
22'
Опасный момент
Мораес ударом в касание завершал прострел с левого фланга штрафной в центральную зону от Патрика, но мяч пошел точно по центру ворот, где и стоял Даниэль.
20'
Мораес убегал в левый фланг штрафной под передачу на ход от Матвиенко, но на мяче первым оказался Даниэль.
18'
Фол в атаке от настырного Соломона на правом фланге. До этого — Марлоса в подкате снес соперник, но сыграл в мяч в центральной зоне перед штрафной.
16'
На голову Матвиенко пришелся длинный заброс в правый фланг атаки от хозяев.
14'
Шахтер показывает стерильный контроль на чужой половине.
12'
Офсайд
Пешич благополучно убежал в офсайд в левом фланге атаки, выйдя один на один с Трубины, которого, к слову, так и не смог переиграть.
11'
Длинной передачей от центра поля Кривцов запустил мяч за лицевую на правом фланге.
9'
Марлос забрасывал мяч в левый фланг штрафной для Тайсона, защитник перехватил, но Патрик оставил контроль за "горняками".
7'
Уголовой
На ближнюю штангу пришлась подача углового с правого фланга, но Пешич головой пробил высоко над воротами.
4'
Бен-Хаим стрелял с левого фланга поперек вратарской, но Кривцов на угловой перевел мяч в подкате.
2'
Даниэль разобрался с рывком Мораеса в левый фланг штрафной под передачу Тайсона к лицевой.
1'
Шахтер начал достаточно агрессивно. Динамика впечатляет.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Фернандо.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко — Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.
Запасные: Перетц, Балтакса, Озез, Блэкмен, Шехтер, Йейни, Голаса, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро.
Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Глазер, Рикан, Перец — Битон, Пешич, Бен-Хаим II.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франсуа Летесье (Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Блумфилд" (Тель-Авив, Израиль) сыграют израильский Маккаби Тель-Авив и донецкий Шахтер.
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Комментарии(2)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
18.02.2021 в 22:45
Тайсона - в "дубль"... Или только на замены...
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stiler75 (Днепр)
18.02.2021 в 22:26
Что обозначают красные, зелёные и серые точки под названием клуба?
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Анонс матча Маккаби - Шахтер 18.02.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Маккаби (Тель-Авив) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Блумфилд.

Дата проведения матча: 18.02.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Маккаби - Шахтер можно посмотреть 18.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Маккаби - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Маккаби (Тель-Авив)
Год основания Маккаби (Тель-Авив): 1906
Страна: Израиль

Предыдущий поединок команды Маккаби был сыгран против Сивасспор - 10.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Маккаби.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Маккаби - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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