Маккаби - Шахтер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Маккаби (Тель-Авив) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Блумфилд.
Дата проведения матча: 18.02.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Маккаби (Тель-Авив)
Год основания Маккаби (Тель-Авив): 1906
Страна: Израиль
Предыдущий поединок команды Маккаби был сыгран против Сивасспор - 10.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Маккаби.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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