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ФК Львов - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 февраля 2021, 19:30 - Арена Львов
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
11'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
53%
Ничья
16%
Колос
32%
П1: 3.7800 Х: 3.4300 П2: 2.0200
П1: 3.7500 Х: 3.5000 П2: 1.9500
П1: 3.7800 Х: 3.4300 П2: 2.0200
П1: 4.0300 Х: 3.5200 П2: 1.9200
П1: 3.5500 Х: 3.3000 П2: 2.1300
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 14:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
53%
Ничья
16%
Колос
32%
П1: 3.7800 Х: 3.4300 П2: 2.0200
П1: 3.7500 Х: 3.5000 П2: 1.9500
П1: 3.7800 Х: 3.4300 П2: 2.0200
П1: 4.0300 Х: 3.5200 П2: 1.9200
П1: 3.5500 Х: 3.3000 П2: 2.1300
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
Запасные игроки
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 13
    Назарий Нич
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 24
    Зозуля
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
Тренеры
  • Shumsky, Vitaliy
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матча
1
Удары мимо
Угловые
1
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Трансляция
3'
Неудачный розыгрыш углового от "Колоса". "Львов" отбился.
1'
Свисток
Матч начался!
1'
Добрый вечер! UA-Футбол представляет вам поединок 15-го тура УПЛ: Львов - Колос.
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Анонс матча ФК Львов - Колос 20.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Shumsky, Vitaliy и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Колос можно посмотреть 20.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Виталий Шумский

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 14.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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