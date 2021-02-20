ФК Львов - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Колос 20.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 20.02.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Shumsky, Vitaliy и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Виталий Шумский



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 14.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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