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ФК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 февраля 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
31'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
14%
Ничья
25%
Заря
61%
П1: 5.5800 Х: 3.8000 П2: 1.6400
П1: 5.0000 Х: 3.6000 П2: 1.6670
П1: 5.5800 Х: 3.8000 П2: 1.6400
П1: 4.9900 Х: 3.3200 П2: 1.8200
П1: 5.4000 Х: 3.3500 П2: 1.7600
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
6
Побед
23
Игр
8
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Клубные товарищеские матчи 2019
18.07.2019 - 17:30 Заря 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 4 - 0 Завершен Кызылжар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен Ракув Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Заря 2 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
02.02.2021 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Валмиера П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 16:00 Заря 2 - 1 Завершен МФМ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 Заря 1 - 1 Завершен "Шкендия" Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
14%
Ничья
25%
Заря
61%
П1: 5.5800 Х: 3.8000 П2: 1.6400
П1: 5.0000 Х: 3.6000 П2: 1.6670
П1: 5.5800 Х: 3.8000 П2: 1.6400
П1: 4.9900 Х: 3.3200 П2: 1.8200
П1: 5.4000 Х: 3.3500 П2: 1.7600
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 6
    Максим Чех
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 99
    Даниил Сикан
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 43
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 25
    Milchenko, Artem
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
2
Удары мимо
1
1
Угловые
1
Блокировано ударов
1
4
Штрафные
3
3
Фолы
4
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Трансляция
21'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Зари".
18'
Опасный момент
Шахаб вышел на рандеву с Гальчуком! Голкипер вышел победителем из этой дуэли!
17'
Опасный момент
Очеретько пробил с разворота! Василь на месте!
13'
Сикан сфолил против Фаворова. Свободный для "Зари".
11'
Жуниньо сфолил против Очеретько. Без карточки в этом эпизоде.
9'
Опасный момент
Шахаб нанес удар со средней дистанции! Защитник заблокировал! Добивание Юрченко! Штанга!
6'
Хомченовский навесил с правого фланга и попал в Топалова.
5'
Моментов нет. "Заря" пытается выйти в атаку.
3'
Опасный момент
"Мариуполь" разыграл угловой. Мишнев пробил! Мяч летит мимо створа!
1'
Свисток
Матч начался!
"Мариуполь", стартовый состав: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Танковский, Топалов — Сикан. Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Меличенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Кулаков.
"Заря", стартовый состав: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко, Назарина, Кочергин — Шахаб, Гладкий, Сайядманеш. Запасные: Шевченко, Мацапура, Руфати, Цыганикс, Гринь, Казаков, Мильченко, Лунев, Алефиренко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура УПЛ: "Мариуполь" - "Заря". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Заря 20.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря можно посмотреть 20.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Александрия - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Десна - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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