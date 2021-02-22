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Олимпик - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 февраля 2021, 19:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 1
Обновить
70'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
40%
Ничья
20%
СК Днепр-1
40%
П1: 3.0420 Х: 3.7400 П2: 2.2200
П1: 3.0420 Х: 3.7400 П2: 2.2200
П1: 2.9360 Х: 3.7000 П2: 2.2700
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
2
Побед
6
Игр
4
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Олимпик 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
19.01.2021 - 16:30 Олимпик 2 - 2 Завершен Шлёнск Н
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Будучность Подгорица Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:00 СК Днепр-1 4 - 1 Завершен Металоглобус В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Чукарички В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:30 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Спартак Н
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Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
40%
Ничья
20%
СК Днепр-1
40%
П1: 3.0420 Х: 3.7400 П2: 2.2200
П1: 3.0420 Х: 3.7400 П2: 2.2200
П1: 2.9360 Х: 3.7000 П2: 2.2700
Трансляция
65'
Желтая карточка
Іван Зотько (Олімпік) збив суперника поблизу штрафного майданчика. Небезпечний стандарт для гостей.
61'
Замена
Одразу подвійна заміна від господарів. Замість Владислава Хамелюка вийшов Тарас Завійський. Замість Максіма Тейшейри вийшов Беніто.
59'
Євгеній Пасіч (Олімпік) перервав атаку суперника поблизу свого штрафного майданчика.
58'
Максім Тейшейра (Олімпік) пробив з-за меж штрафного у руки Валерію Юрчуку.
55'
Навіс у виконанні Олександра Назаренка (Дніпро-1) пролетів повз і чужих, і своїх
54'
Дуглас (Дніпро-1) перервав головою вертикальну передачу на Ібрагіма Каргбо.
52'
Уголовой
Після подачі з кутового дніпряни пробили по воротах, але Андрій Чекотун забрав м'яч до рук.
50'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООЛ! Олександр Піхальонок (Дніпро-1) навісив зі стандарту до штрафного майданчика, з якої Дуглас слабко пробив по воротах. М'яч мав забирати до рук голкіпер Валерій Юрчук, але Драме перевів круглий снаряд до власних воріт.
48'
Инфо
Газон на стадіоні імені Валерія Лобановського далеко не в найкращому стані
Свисток
Другий матч розпочався!
Свисток
Команди пішли на перерву!
45+1'
Желтая карточка
За емоції і неспортивну поведінку отримав жовту картку Данило Ігнатенко.
45+1'
Желтая карточка
Сергій Політило (Олімпік) отримає попередження за грубий фол у центрі поля. Півзахисник стрибнув у ноги Олександру Піхальонку.
45'
Инфо
До основного часу першого тайму було додано дві хвилину.
45'
Півзахисник "Дніпра-1" у підкаті зупинив атаку господарів на своїй половині поля.
40'
Судді переглядали VAR на предмет червоної картки для Ібрагіма Каргбо (Олімпік), який у попередньому моменті наступив на ногу Сергію Логінову.
39'
Сергій Політило виконав нижню прострільну передачу вздовж лицьової лінії, яку перервав захисник гостей Сергій Логінов.
38'
І знову французький нападник у цетнрі уваги. Тейшейра потрапив до спірного положення "поза грою".
36'
Сам ж Максім Тейшейра прострілив з правого флангу зі штрафного удару і потрапив у захисника.
35'
Максім Тейшейра заробляє право на виконання стандарту поблизу штрафного майданчика "Дніпра-1".
34'
Уголовой
Подача з кутового від господарів закінчилася ударом із-за меж штрафного майданчика.
34'
Дуглас (Дніпро-1) ледь не зрізав м'яч у свої ворота, перериваючи передачу з флангу. Кутовий.
32'
Тепер м'яч під свій контроль приборкав "Олімпік".
29'
Удар Альваренги (Олімпік) пройшов лівіше стійки воріт. Спроба невдалася.
25'
Дуглас (Дніпро-1) фолить у центрі поля, зриваючи атаку, проте не отримує бразилець попередження.
18'
Инфо
0:4 за ударами на даний момент на користь гостей.
20'
Голкіпер "Дніпра-1" Валерій Юрчук взяв м'яч до рук після подачі з флангу.
24'
Захисники дніпрян знову зупиняють суперників на своїй половині поля.
17'
Ще один небезпечний момент від гостей! Довбик не зміг добре пробити з близької відстані.
16'
Опасный момент
Знову влучання в каркас воріт "олімпійців". Артем Довбик зі стандарту поблизу лінії штрафного майдачник влучив у поперечину!
14'
Опасный момент
Захисник дніпрян Дуглас після подачі від кутового потрапив у праву стійку воріт!
11'
Передача Сергія Політила (Олімпік) з лівого флангу вийшла дуже неточною.
10'
Кілька передач зробили "олімпійці" поблизу лінії штрафного майданчика суперників, але захисники суперників зупинили атаку.
6'
Опасный момент
Сергій Логінов (Дінпро-1) пробив вище воріт після подачі від кутового. Поруч з правою дев'яткою!
5'
На даний момент підопічні Ігоря Йовічевіча лідирують у роботі з м'ячем.
4'
Уголовой
Кутовий від "Дніпра-1" до небезпеки не призвів.
3'
Ігнатенко і Когут отримали допомогу від лікарів і готові продовжити гру.
2'
Двоє гравців "Дніпра-1" зіткнулися головами у центрі поля і лежать на газоні.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
За п'ять попередніх матчів між командами було забито 17 м'ячів.
"Дніпро-1": Юрчук - Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак - Назаренко, Пихальонок, Ігнатенко, Чуже - Когут - Довбик. Запасні: Адамюк, Батогов, Булеца, Гонсалвеш, Ді Франко, Сарнавський, Сваток, Хобленко, Цуріков.
"Олімпік": Чекотун - Пасич, Зотько, Снурніцин, Драме - Бабенко, Альваренга, Хамелюк, Політило, Тейшейра - Каргбо. Запасні: Таллеш, Альїмі, Беніто, Векляк, Завійський, Романовський, Цимбалюк, Чогадзе.
Вітаємо всіх на онлайн-трансляції матчу 15-го туру УПЛ між "Олімпіком" та "Дніпро-1"!
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Комментарии(7)
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Просто любитель (Днепр)
22.02.2021 в 20:20
Вот это Юрчук суперский вратарь. Успевает в обоих рамках отыгрывать. Красава
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
22.02.2021 в 20:16
Первый пошел
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
22.02.2021 в 20:16
Дуглас что по своим воротам бил? Что за онлайн трансляция? Юрчука поставили на ворота Олимпика? Почему не написали что произошла замена????
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 19:57
Противно от того, что не могу помотреть матч онлайн... Оператор Воля предоставил мне скидку 140 грн. за отключение футболов. Всего я оплачивал за 150 каналов и инет 320 грн. Теперь это 180 грн. Вопрос: а на хрен нужен такой футбол???
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 19:52
Наверное каждый второй киевлянин болеет за Олимпик))) кому нужны такие команды? Ахметову?
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
22.02.2021 в 19:51
Только Днепр - только победа!
Ответить
+1
0
Просто любитель (Днепр)
22.02.2021 в 19:22
Днепр ждём от тебя голов
Ответить
+1
0


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Анонс матча Олимпик - СК Днепр-1 22.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 22.02.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Олимпик в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - СК Днепр-1 можно посмотреть 22.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Динамо - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 14.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Олимпик - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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