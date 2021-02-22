Олимпик - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 22.02.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Олимпик в предыдущем футбольном матче 12.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Динамо - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 14.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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