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ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 февраля 2021, 17:00 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
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перерыв
ФК Минай
Минай
Ход матча
4' Андрей Ткачук 14' Павел Пашаев 40' Валерий Лучкевич
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
45%
Ничья
23%
ФК Минай
32%
П1: 1.6100 Х: 4.0000 П2: 5.5500
П1: 1.5710 Х: 3.8000 П2: 6.0000
П1: 1.6100 Х: 4.0000 П2: 5.5500
П1: 1.6500 Х: 3.8000 П2: 5.5500
П1: 1.6300 Х: 3.8000 П2: 5.7000
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
2
Игр
1
Побед
ФК Минай
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Лодзь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Арда П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 10:05 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Аланияспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ЦСКА 1948 Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:30 ФК Минай 0 - 3 Завершен Марибор П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 12:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кишварда П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
45%
Ничья
23%
ФК Минай
32%
П1: 1.6100 Х: 4.0000 П2: 5.5500
П1: 1.5710 Х: 3.8000 П2: 6.0000
П1: 1.6100 Х: 4.0000 П2: 5.5500
П1: 1.6500 Х: 3.8000 П2: 5.5500
П1: 1.6300 Х: 3.8000 П2: 5.7000
Главные события
ГООЛ! Валерий Лучкевич
40'
Павел Пашаев
14'
4'
Андрей Ткачук
Составы команд
Стартовый состав
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
    40
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
    14
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 50
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 32
    Kanibolotskyi, Anton
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 3
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
    4
Запасные игроки
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 7
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 3
    Артем Гордиенко
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 21
    Shpak, Oleksiy
    Полузащитник
  • 18
    Михаил Кополовец
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 71
    Chushenko, Vladislav
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Василий Кобин
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
9
Штрафные
8
7
Фолы
9
1
ЖК
1
1
Удары мимо
2
4
Угловые
2
Удары в створ
Сейвы
1
1
Офсайды
Трансляция
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Карась и Каниболоцкий столкнулись в верховой борьбе за подачу с правого фланга в штрафной Александрии.
41'
Офсайд
Вантух забежал в офсайд, открываясь под заброс в левый фланг атаки.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача углового с правого фланга на ближнюю штангу была завершена ударом в касание от Лучкевича!
39'
Вынес мяч из штрафной Карась при попытке смещения с правого фланга от Ковальца.
36'
Постепенно все больше и больше контроля становится со стороны Александрии.
33'
Опасный момент
Каниболоцкий совершил эффектный сейв в ответ на попытку Ковальца пробить со средней дистанции из зоны перед чужой штрафной в левый угол ворот!
31'
Ковальцу не дали пространства для прострела с правого фланга штрафной.
28'
Поскакал мяч между футболистами на половине поля хозяев, после чего Минай получил право на аут в правом фланге.
25'
В ногу Ковальцу попал мяч при простреле с левого фланга от Вантуха, после чего благополучно улетел за лицевую.
22'
Снижко и Лучкевич столкнулись в центре поля в борьбе за мяч. Немного подбил мышцу бедра сопернику игрок Миная.
20'
Опасный момент
Не пошел Огбонная замыкать прострел Нуриева с левого фланга штрафной в район дальней штанги!
18'
Уголовой
На этот раз, Александрия подавала угловой с левого фланга, но результат тот же — соперники перехватили.
16'
Прямиком на голову Карасю опустилась подача с углового на правом фланге от Ковальца.
14'
Желтая карточка
Пашаев получил желтую за фол против Огбонная в центре поля при контратаке.
13'
Опасный момент
Матич замкнул подачу со штрафного в правом фланге ударом головой, после которого мяч опустился сверху на сетку ворот!
10'
Пашаев неудачно попытался загрузить мяч в чужую штрафную с правого фланга.
8'
Бесцельное смещение с левого фланга от Мирошниченко завершилось потерей мяча перед чужой штрафной.
4'
Желтая карточка
Начинаем с желтой. Ткачук грубо сыграл в отборе со спины в центре поля против Шастала.
6'
Подача с левого фланга от Мирошниченко была блокирована защитником.
2'
Тяжеловат сегодня газон на "Нике", поэтому команды не опускают мяч вниз на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Попович, Петрусенко, Кожанов, Милевский, Чушенко, Шпак, Хахлев, Кополовец, Ахмедзаде.
Минай: Каниболоцкий — Матич, Ковтун, Карась — Ткачук — Маембе, Нуриев, Снижко, Малепе — Огбонная, Шиндер.
Запасные: Панькив, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Глоба, Новиков, Устименко.
Александрия: Билык — Пашаев, Бондаренко, Дубра, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Шастал, Вантух.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и закарпатский Минай.
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Минай 20.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 02.12.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай можно посмотреть 20.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Мариуполь - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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