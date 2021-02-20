ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 02.12.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Мариуполь - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 13.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.
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