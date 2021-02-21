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Ингулец - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 февраля 2021, 14:00 - Стадион Ингулец
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 1
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51'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
29%
Ничья
19%
Ворскла
52%
П1: 4.5200 Х: 3.5000 П2: 1.8400
П1: 1.8000 Х: 3.5000 П2: 4.5000
П1: 4.5200 Х: 3.5000 П2: 1.8400
П1: 4.5400 Х: 3.5400 П2: 1.8300
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Зета В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Ворскла 5 - 0 Завершен Дрита В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Младост Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 14:30 Ворскла 1 - 2 Завершен Балкани П
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
29%
Ничья
19%
Ворскла
52%
П1: 4.5200 Х: 3.5000 П2: 1.8400
П1: 1.8000 Х: 3.5000 П2: 4.5000
П1: 4.5200 Х: 3.5000 П2: 1.8400
П1: 4.5400 Х: 3.5400 П2: 1.8300
Трансляция
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ворскла сразу отыгрывает пропущенный в первом тайме мяч! Степанюк получил мяч в левом фланге штрафной, после скидки подачи штрафного с левого фланга в исполнении Чеснакова!
46'
Дальний удар от Ситичнавы перед чужой штрафной был блокирован.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
43'
Опасный момент
Цитаишвили! Головой сумел пробить, после подачи с правого фланга от Пердуты, но Малыш парировал угрозу в волейбольном стиле!
42'
Полтавчане наращивают темп в конце тайма.
40'
Опасный момент
КУЛАЧ! Кане выдал отменную подачу с правого фланга в центр штрафной, но форвард не смог попасть ударом головой под ближнюю штангу!
38'
Ингулец неудачно попытался выйти в атаку через центральную зону.
35'
Много верховой борьбы показывают команды. Ингулец в этом компоненте выглядит чуть увереннее.
32'
Повреждение получил Ситчинава в борьбе с соперником.
30'
Передачу Пуцлина с правого фланга на Тилля перехватил защитник.
28'
Опасный момент
Тилль подал с углового на правом фланге на ближнюю штангу, Малыш провалил выход, но Балан сумел блокировать удар головой от Кулача!
27'
Прострел Цитаишвили с левого фланга был блокирован. Аут.
24'
Ворскла старается прийти в себя контролем на своей половине поля.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бартулович ударом с пенальти пробил точно в правый нижний угол!
22'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ!
21'
Скляр подцепил ногу Ситчинавы, который смещался с правого фланга?!
20'
Пенальти? Ситчинава лежит на газоне внутри чужой штрафной!
18'
Коваленко исполнил непонятный пас с левого фланга на дальнюю штангу.
17'
Желтая карточка
Ситчинава в подкате летел за мячом, но влетел в корпус Резника.
14'
Тилль на дальней штанге замыкал подачу Степанюка с левого фланга, но направил мяч выше ворот.
14'
Коваленко ударом со входа в правый фланг штрафной отправил мяч в руки Резнику.
12'
Мечется мяч по высоким дугам над футбольным поле. Контроль установить никому не удается.
10'
Степанюк подсел под Квасного в борьбе за высокий мяч в центре поля.
8'
Балан завершил рывок с правого фланга ударом со средней дистанции выше ворот.
7'
Бартулович спиной влетел в правую штангу, проводя вблизи с ней верховую борьбу со Скляром при подаче штрафного с левого фланга.
5'
Полтавчане начали поединок в более уверенном стиле, чем соперники.
3'
Повреждение у Ситчинавы после верховой борьбы против Яворского в центре поля.
1'
Офсайд
Тилль загрузил мяч в офсайд на Кулача от центра поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Луизао, Кравчук, Де Ноойер.
Ворскла: Резник — Пердута, Яворский, Чеснаков — Цитаишвили, Тилль, Пуцлин, Скляр — Степанюк, Кане — Кулач.
Запасные: Крынский, Сейтхалилов, Белоцерковец, Щедрый, Синегуб, Павлов.
Ингулец: Малыш — Балан, Шишка, Ковалев, Квасный — Кучеренко — Коваленко, Бартулович, Запорожец, Козак — Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют петровский Ингулец и полтавская Ворскла.
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Анонс матча Ингулец - Ворскла 21.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Ингулец в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Ворскла можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ингулец - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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