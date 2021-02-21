Ингулец - Ворскла онлайн трансляция матча

21.02.2021 в 09:50 Ингулец - Ворскла. Прогноз на матч, составы, где покажут В 15-м туре украинской Премьер-лиги в Полтаве "Ингулец" примет местную "Ворсклу", вот такой вот парадокс. Начало встречи в воскресенье 21-го февраля в 14:00