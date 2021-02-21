Ингулец - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Ингулец в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против СК Днепр-1 - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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