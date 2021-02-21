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Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 февраля 2021, 18:30 - Эмирейтс
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 1
Обновить
67'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
2' Рахим Стерлинг
51' Силва, Бернардо 53' Гранит Джака
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
23%
"Манчестер Сити"
38%
П1: 31.0000 Х: 8.0000 П2: 1.1000
П1: 29.0000 Х: 7.5000 П2: 1.1110
П1: 31.0000 Х: 8.0000 П2: 1.1000
П1: 31.0000 Х: 7.5000 П2: 1.1000
П1: 25.0000 Х: 7.7700 П2: 1.1300
Интересные факты
  • Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Выездная статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 8-3-1
  • Эмил Смит-Роу отдал больше всего передач в Арсенал с 4 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (9 передач)
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 24 играх.
  • Арсенал не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 10 матчей на выезде
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 17 матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 33% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 55%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 3 гол(а).
  • Арсенал забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.85 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Манчестер Сити ФК - 2.8.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Манчестер Сити ФК - 1.6.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 12 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя домашняя победа Арсенал над Манчестер Сити ФК была в 2015
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Арсенал (3-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Вы знали, что Арсенал забил 6% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • За последние 24 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 32-26 в пользу команды Арсенал.
  • Арсенал не забивает в 5 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Арсенал выиграла 26 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-74 в пользу команды Арсенал
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Арсенал забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Арсенал забил 26% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
24
Игр
13
Побед
"Манчестер Сити"
Кубок Лиги Англия 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен "Тоттенхэм" В
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 19:30 Суонси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 "Бернли" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
23%
"Манчестер Сити"
38%
П1: 31.0000 Х: 8.0000 П2: 1.1000
П1: 29.0000 Х: 7.5000 П2: 1.1110
П1: 31.0000 Х: 8.0000 П2: 1.1000
П1: 31.0000 Х: 7.5000 П2: 1.1000
П1: 25.0000 Х: 7.7700 П2: 1.1300
Главные события
Гранит Джака
53'
51'
Силва, Бернардо
2'
Рахим Стерлинг ГООЛ!
Составы команд
1
Бернд Лено
3
Киран Тирни
22
Пабло Мари
16
Роб Холдинг
2
Эктор Бельерин
34
Гранит Джака
25
Эльнели, Мохаммед
19
Николя Пепе
11
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
11
Александр Зинченко
20
Силва, Бернардо
25
Фернандиньо
8
Илкай Гюндоган
26
Махрез, Рияд
17
Де Брeйне, Кевин
7
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
    53
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    2
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    51
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
1
Удары в створ
3
3
Блокировано ударов
4
6
Штрафные
5
4
Фолы
3
4
Удары мимо
9
1
Угловые
2
1
Офсайды
3
1
Сейвы
1
1
ЖК
2
Трансляция
64'
Желтая карточка
Жоао Кансело ("Манчестер Сити") грубо сыграл в борьбе за верховой мяч, едва не нанес травму Тирни
62'
Замена
Де Брюйне ("Манчестер Сити") уходит с поля, его заменил Жезус
59'
Марез немного не успел на пас из глубины
58'
Опасный момент
Де Брюйне проверил Лено на прочность, снова опасно и немного не хватило для гола
56'
Опасный момент
А вот это очень даже опасно. В самый угол пробивал Гюндоган, Лено с большим трудом отбил сложнейший мяч
55'
Гюндоган врывался в штрафную, могло быть опасно, но Холдинг в подкате выбил мяч
53'
Желтая карточка
Гранит Джака (Арсенал) грубо обошелся со Стерлингом
51'
Желтая карточка
Силва (Манчестер Сити) нарушил правила в центре поля и заработал необязательный горчичник
50'
Выросли скорости, стараются команды, Арсенал будет рисковать, а значит появятся зоны для контратак Ман Сити
48'
Опасный момент
Уууух, хорошо! Де Брюйне пробивал на технику, в дальнюю девятку выкручивал мяч Кевин, немного не попал
47'
Зинченко решился на удар, сильно и выше перекладины, игра позволяет наносить подобные выстрелы
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Ман Сити контролирует мяч, слишком медленно переходит центр поля, Арсенал не особо активно действует в отборе
44'
Опасный момент
Пепе смог пробить из неудобной позиции, не очень опасный момент, но на безрыбье...
42'
Хороший навес от Де Брюйне, впрочем, мяч пролетел рядом с воротами и вышел за пределы поля
41'
Уголовой
Подопечные Артеты разыграли стандарт, навес и Зинченко вынес мяч подальше от ворот
39'
Диаш проиграл борьбу Обамеянгу, едва не потерял мяч и вынужден был сбивать соперника
36'
Бельерин навесил в штрафную, там ничего опасного, Ман Сити без проблем отбивается
34'
Фернандиньо отобрал мяч в центре поля и разогнал атаку, правда, затем отдал не очень удачный пас в штрафную на Гюндогана
32'
Зинченко навесил на дальнюю штангу, первым на мяче был Тирни
30'
Полный контроль мяча у горожан, канониры что-то выжидают и выглядят слишком пассивно
27'
Сака взял игру на себя, рвался к воротам Эдерсона и вроде бы делал хороший пас на Пепе, но мяч перехватили защитники
25'
Зинченко играет в отборе и прерывает атаку лондонцев
24'
Канселу с фланга прострелил в штрафную, там никого из манкунианцев не оказалось
22'
Невысокий темп встречи, гости отдали инициативу хозяевам, а те не знают что с ней делать
19'
Канониры стараются включить высокий прессинг, горожане легко его преодолевают
18'
Офсайд
Сака пробил, казалось бы - опасно, но мяч попал в Обамеянга, который еще и находился во вне игры
15'
Гюндоган немного не успел на пас из глубины от Де Брюйне
12'
Подопечные Гвардиолы спокойно перепасовывются в центре поля
10'
Арсенал в третьей подряд атаке потерял мяч на ровном месте, даже к штрафной не удалось подойти
7'
Уголовой
Удар Мареза заблокировали, затем корнер разыграли "горожане" и пробивал Де Брюйне - неточно
6'
Стерлинг снова в штрафной, снова угрожает воротам лондонцев, но Лено все же забирает мяч
4'
Ман Сити продолжает контролировать мяч на подступах к штрафной
2'
Гоооол!!!
Рахим Стерлинг быстро выводит "Манчестер Сити" вперед. Марез прошел к штрафной по правому флангу и навесил, Рахим выпрыгнул и пробил головой - 0:1.
Свисток
Матч начался
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш Р., 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг Р., 11. Зинченко, 17. де Брюйне, 20. Силва Б., 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 26. Марез
Запасные: 13. Стеффен, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди Б., 16. Родри, 47. Фоден, 9. Габриэл Жезус, 10. Агуэро, 21. Торрес
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Мари П., 25. Эль-Нени, 7. Сака Б., 11. Эдегор, 34. Джака Г., 14. Обамеянг, 19. Пепе
Запасные: 33. Райан, 17. Суареш С., 23. Луис Д., 6. Габриэл М., 8. Себальос Д., 32. Смит-Роу, 12. Виллиан, 9. Ляказетт, 35. Мартинелли
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Анонс матча Арсенал - "Манчестер Сити" 21.02.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити" можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Бенфика - 18.02.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 17.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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