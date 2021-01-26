Милан - Интер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Интер (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Црвена Звезда - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команды Интер был сыгран против Лацио - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.
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