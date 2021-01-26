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Милан - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 февраля 2021, 16:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 3
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83'
Интер
Милан
Ход матча
5' Лаутаро Мартинес 12' Симон Кьер 22' Ашраф Хакими
56' Саелемакезерс, Алексис 57' Лаутаро Мартинес 66' Ромелу Лукаку 75' Златан Ибрагимович
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Милан
45%
Ничья
27%
Интер
27%
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 81.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0040
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 41.0000 Х: 16.0000 П2: 1.0400
Интересные факты
  • Выездная статистика Интер в сезоне 6-4-1
  • Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 14 голами. Ромелу Лукаку забил 16 раз за Интер
  • Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 8 передачами. Марцело Брозович лучший распасовщик Интер (6 передач)
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иИнтер, когда Милан играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Милан выигрывает первый тайм в 56% матчей, Интер выигрывает в 41% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Интер выигрывает в 41%.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 1, команда Интер выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Милан забивает 1.4 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 2.4 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.56 гола, играя дома, а Интер забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Интер - 3.8.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Интер - 1.4.
  • Интер выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Последняя домашняя победа Милан над Интер была в 2016
  • В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Милан (4-2 дома и 2-0 на выезде)
  • Вы знали, что Милан забил 7% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 10 раз, 10 сыграла в ничью и 11 победы команды Интер. Разница голов 36-34 в пользу команды Интер.
  • Милан не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Милан выиграла 21 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-82 в пользу команды Интер
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Интер забил 26% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Милан
4
Побед
22
Игр
11
Побед
Интер
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:00 Интер 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Црвена Звезда 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 21:45 Специя 2 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
07.02.2021 - 16:00 Милан 4 - 0 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 16:00 Болонья 1 - 2 Завершен Милан В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Милан П
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио В
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
05.02.2021 - 21:45 Фиорентина 0 - 2 Завершен Интер В
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Беневенто В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Милан
45%
Ничья
27%
Интер
27%
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 81.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0040
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 68.0000 Х: 41.0000 П2: 1.0100
П1: 41.0000 Х: 16.0000 П2: 1.0400
Главные события
Златан Ибрагимович
75'
66'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
57'
Лаутаро Мартинес ГООЛ!
Саелемакезерс, Алексис
56'
22'
Ашраф Хакими
Симон Кьер
12'
5'
Лаутаро Мартинес ГООЛ!
Составы команд
99
Джанлуиджи Доннарумма
19
Тео
13
Алессио Романьоли
24
Симон Кьер
2
Давиде Калабрия
79
Франк Кесси
8
Сандро Тонали
12
Анте Ребич
10
Хакан Чалханоглу
56
Саелемакезерс, Алексис
11
Златан Ибрагимович
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
2
Ашраф Хакими
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
24
Кристиан Эриксен
14
Иван Перишич
9
Ромелу Лукаку
10
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    75
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
    56
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 19
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
    12
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    66
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    57 5
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
    22
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 15
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Конте, Антонио
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Удары мимо
9
7
Удары в створ
6
5
Угловые
7
2
ЖК
1
10
Штрафные
11
8
Фолы
8
3
Сейвы
6
2
Блокировано ударов
2
3
Офсайды
2
Трансляция
75'
Замена
Златан Ибрагимович (Милан) уходит с поля, выходит Кастильехо
74'
Барелла пробил неожиданно сильно, из неудобного положения, рядом со штангой пролетел мяч
72'
Офсайд
Ибрагимович во вне игры
70'
Ребич навесил на Ибру, немного не хватило роста этому великану
68'
Эриксен приложился к мячу с 25-ти метров, над перекладиной просвистел мяч
66'
Гоооол!!!
Ромелу Лукаку (Интер) совершил рейд к воротам по центральной зоне и пробил в ближний угол - 0:3. Визуально все очень легко и очень красиво!
65'
Златан чиркнул мяч головой и подкрутил в дальний угол, голкипер забрал сферу
63'
Опасный момент
Лукаку обыграл защитника и классно пробивал, Доннарумма чудом спасает Милан
60'
Более сумбурной стала игра, вроде как и на встречных курсах играют команды, но суетятся и много ошибаются
57'
Гоооол!!!
Красиво раскатали оборону Милана гости, Лаутаро Мартинес оказался прямо перед воротами в пяти метрах и пробил в касание - 0:2 Интер ведет
56'
Уголовой
Ханданович играет на выходе и выносит мяч подальше от ворот
55'
Желтая карточка
Саелемакезерс (Милан) наказан за неспортивное поведение
53'
Лаутаро Мартинес сильно пробил низом, точно в руки голкиперу
51'
Эриксен и Барелла перед штрафной россонери запутались, забыли пробить и упустили перспективный момент
49'
Милан пошел вперед большими силами
48'
Опасный момент
И снова Ханданович в игре, обивает голкипер удар под перекладину
47'
Опасный момент
Ибрагимович пробивал коварно, очень опасно, Ханданович вытянул сложнейший мяч
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Опасный момент
Снова навес и Шкриниар из хорошего положения пробил мимо ворот
45'
Несколько раз навешивали россонери в штрафную соперника, те перехватили мяч и едва не убежали в острую контратаку
43'
Чалханоглу перемудрил в штрафной Интера, замахнулся для удара, передумал, и отдал неточный пас на Ребича
41'
Идет обмен выпадами на средних скоростях и без ударов по воротам
38'
Хлесткий удар Ибрагимовича, Ханданович справляется
37'
Опасный момент
Неожиданный пожар у ворот Доннаруммы, защита растерялась и не успела помешать Мартинесу пробить, хотя он и сам не попал в цель
35'
Милан контролирует мяч в середине поля, ближе к воротам подойти не удается
32'
Опасный момент
А вот и шанс для россонери, Эрнандес пробивал по воротам сходу, без обработки, очень неплохо, рядом со штангой пролетел мяч
31'
Интер продолжает создавать давление на ворота Милана, хозяева пока выглядят бледной тенью самих себя
29'
Уголовой
Доннарумма забирает мяч после очередного навеса с углового
27'
Опасный момент
Лукаку махнул мимо мяча после опасного прострела с фланга
26'
Ибра падает в штрафной в борьбе с защитником, арбитр не видит никакого фола
25'
Затяжная атака нерадзурри, Лукаку, а потом и Барелла не смогли пробить по воротам, на подступах к штрафной комбинируют гости
22'
Желтая карточка
Ашраф Хакими (Интер) врезался в Эрнандеса, жесткий стык, обоим игрокам необходима помощь
20'
Штрафной заработали подопечные Конте, Эриксен навесил в штрафную, с большим трудом россонери отбились
18'
Смелее стали играть Милан, отодвинув игру от своих ворот
16'
Опасный момент
Что-то похожее на опасный момент, точнее хаос в штрафной гостей, Ибрагимович пробивал пяткой, голкипер забрал мяч
15'
Уголовой
Снова Доннарумма в игре, отбивает он мяч после навеса во вратарскую
14'
Совсем не убедительно в дебюте выглядит Милан, садится слишком низко и почти не атакует
12'
Желтая карточка
Симон Кьер (Милан) сбил Мартинеса и сорвал атаку Интера
9'
Красивый сейв Доннарумма, на выходе голкипер выносит мяч
7'
Интер продолжает контролировать мяч
5'
Гоооол!!!
Лаутаро Мартинес (Интер) забивает с близкого расстояния. Навес сделал Лукаку, его не удержали защитники, лишь с первым ударом Ромелу справились. Этого оказалось мало.
4'
Лукаку выделяется на поле, через него строится игра гостей
2'
Интер активнее начал игру, провел уже две атаки, хоть и без ударов по воротам
Свисток
Матч начался
Интер: 1. Ханданович С., 6. де Врей, 37. Шкриниар, 2. Хакими, 95. Бастони, 14. Перишич И., 77. Брозович, 23. Барелла, 24. Эриксен, 9. Лукаку Р., 10. Мартинес
Запасные: 27. Паделли, 97. Раду А., 13. Раноккия, 33. Д`Амброзио, 36. Дармиан, 11. Коларов, 5. Гальярдини, 8. Весино, 15. Янг Э., 22. Видаль, 7. Санчес А., 99. Пинамонти
Милан: 99. Доннарумма Дж., 2. Калабрия, 13. Романьоли, 24. Кьяр, 19. Эрнандес Тео, 8. Тонали, 10. Чалханоглу, 79. Кесси, 56. Салемакерс, 12. Ребич, 11. Ибрагимович
Запасные: 1. Тэтэрушану, 90. Доннарумма Ан., 5. Далот, 20. Калюлю, 23. Томори, 15. Хёуге, 18. Мейте С., 21. Диас Бр., 46. Габбиа, 33. Крунич, 7. Кастильехо, 17. Леан
Добрый день, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Серии А Милан - Интер.
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Анонс матча Милан - Интер 21.02.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Интер (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Интер можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Црвена Звезда - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Лацио - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча Милан - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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