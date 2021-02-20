Вальядолид - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Вальядолид - Реал 20.02.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вальядолид (Вальядолид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Хосе Соррилья.

Дата проведения матча: 20.02.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вальядолид (Вальядолид) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и Реал в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вальядолид (Вальядолид)

Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928

Страна: Испания

Тренер: Серхио



Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против Реал - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

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