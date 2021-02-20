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Вальядолид - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 февраля 2021, 22:00 - Хосе Соррилья
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Вальядолид
Вальядолид
0 - 1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ход матча
60' Алкараз, Рубен 65' Карлос Каземиро 69' Лукас Васкес 72' Мартинес Начо 77' Фабиан Орельяна 85' Оскар Плано
П1: 6.9100 Х: 2.9900 П2: 1.8100
П1: 6.0000 Х: 4.2000 П2: 1.5330
П1: 6.9100 Х: 2.9900 П2: 1.8100
П1: 501.0000 Х: 19.0000 П2: 1.0200
П1: 6.1000 Х: 4.2000 П2: 1.5800
Интересные факты
  • Реал Вальядолид без побед в последних 6 играх.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 7-4-1
  • Бруно Гонсалес получил больше всего желтых карточек (6) в Реал Вальядолид. Каземиро получил 8 в Реал Мадрид.
  • Реал Вальядолид сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Вальядолид иРеал Мадрид, когда Реал Вальядолид играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Вальядолид и Реал Мадрид 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Вальядолид выигрывает первый тайм в 20% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Реал Вальядолид выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Вальядолид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.
  • Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Вальядолид выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Вальядолид забивает 0.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Реал Вальядолид (в среднем).
  • Реал Вальядолид забивает 1.1 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Вальядолид и Реал Мадрид - 2.2.
  • Когда Реал Вальядолид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Вальядолид и Реал Мадрид - 0.4.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Последняя домашняя победа Реал Вальядолид над Реал Мадрид была в 2008
  • Реал Вальядолид пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Вы знали, что Реал Вальядолид забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • За последние 19 встреч когда команда Реал Вальядолид играла дома, команда Реал Вальядолид выиграла 2 раз, 8 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 33-16 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Реал Вальядолид дома) и 1-1 (Реал Мадрид дома).
  • Реал Вальядолид не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 39 встреч, команда Реал Вальядолид выиграла 4 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-37 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Вальядолид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 24% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Вальядолид
0
Побед
10
Игр
8
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 22:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
24.08.2019 - 19:45 Реал 1 - 1 Завершен Вальядолид
Последние матчи - Вальядолид
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Эйбар 1 - 1 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
05.02.2021 - 22:00 "Алавес" 1 - 0 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2020/2021
29.01.2021 - 22:00 Вальядолид 1 - 3 Завершен Уэска П
Кубок Испании 2020/2021
26.01.2021 - 20:00 Вальядолид 2 - 4 Завершен Леванте П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 17:15 Уэска 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.01.2021 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершен Леванте П
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Новости команд
П1: 6.9100 Х: 2.9900 П2: 1.8100
П1: 6.0000 Х: 4.2000 П2: 1.5330
П1: 6.9100 Х: 2.9900 П2: 1.8100
П1: 501.0000 Х: 19.0000 П2: 1.0200
П1: 6.1000 Х: 4.2000 П2: 1.5800
Главные события
Оскар Плано
85'
Фабиан Орельяна
77'
Мартинес Начо
72'
69'
Лукас Васкес
65'
Карлос Каземиро ГООЛ!
Алкараз, Рубен
60'
Составы команд
1
Масип, Жорди
22
Мартинес Начо
6
Бруно Гонсалес
24
Фернандез, Хоакин
2
Luis Pérez
17
Роке Меса
14
Алкараз, Рубен
12
Фабиан Орельяна
8
Кике
18
Янко Саиди
7
Серхио Гвардиола
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
5
Рафаэль Варан
6
Начо
23
Ферлан Менди
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
11
Марко Асенсио
24
Диаз, Мариано
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 7
    Серхио Гвардиола
    Нападающий
  • 12
    Фабиан Орельяна
    Полузащитник
    77
  • 8
    Кике
    Нападающий
  • 18
    Янко Саиди
  • 17
    Роке Меса
    Полузащитник
  • 14
    Алкараз, Рубен
    Полузащитник
    60
  • 22
    Мартинес Начо
    72
  • 6
    Бруно Гонсалес
    Защитник
  • 24
    Фернандез, Хоакин
    Защитник
  • 2
    Luis Pérez
  • 1
    Масип, Жорди
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    65
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
    69
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 40
    Жота
    Полузащитник
  • 3
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 19
    Вилья Тони
  • 20
    Сан-Эметерио, Феде
    Полузащитник
  • 23
    Вальдо Рубио
  • 10
    Оскар Плано
    Нападающий
    85
  • 21
    Херреро, Мишель
    Полузащитник
  • 30
    Rubio, Miguel Angel
    Защитник
  • 13
    Роберто
    Нападающий
  • 9
    Weissman, Shon
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 34
    Хуго Дуро Пералес
Тренеры
  • Серхио
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
33%
Владение мячом
67%
4
Угловые
5
16
Штрафные
15
13
Фолы
11
1
Удары мимо
7
5
Удары в створ
3
2
Офсайды
5
2
Сейвы
5
1
Блокировано ударов
4
ЖК
2
Трансляция
Свисток
Матч завершен
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
89'
Команды снизили темп и доигрывают встречу.
90+4'
Свисток
Матч окончен! "Реал" одолел "Вальядолид" со счетом 1:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
85'
Желтая карточка
Плано сразу отличился фолом и желтой карточкой.
84'
Замена
Замена у "Вальядолида". Плано сменил Переса. Феде сменил Алькараса.
81'
"Реал" владеет мячом на чужой половине. Моментов не наблюдается.
78'
Желтая карточка
Аррибас получил желтую за опасную игру.
77'
Желтая карточка
Орельяна получил желтую за разговоры.
73'
Замена
Замена у "Вальядолида". Кодро сменил Месу. Вайссман сменил Гвардиолу.
72'
Желтая карточка
Мартинес получил желтую за грубую игру.
69'
Желтая карточка
Васкес получил желтую за свой фол.
66'
Замена
Замена у "Реала". Дуро сменил Мариано. Иско сменил Винисиуса. Аррибас сменил Асенсио.
65'
Гоооол!!!
Кроос навесил со штрафного. Каземиро головой замкнул подачу партнера! 0:1!
61'
Замена
Замена у "Вальядолида". Жота сменил Переса.
60'
Желтая карточка
Алькарас получил желтую за фол против Асенсио.
56'
Инфо
Владение мячом - 72%/28% в пользу "Реала".
53'
Мариано уже готовился бить, но его накрыли защитники. Атака "Реала" провалилась.
49'
Очередной удар головой от Каземиро после подачи с углового. Мимо мяч летит.
47'
Попытка дальнего удара от Месы! Куртуа на месте.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
42'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов нет.
38'
Опасный момент
Каземиро пробил головой после подачи Крооса с углового! Выше цели мяч летит!
34'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Вальядолида".
31'
Офсайд
Мариано снова забил из офсайда.
30'
Слабый удар головой от Переса - Куртуа забирает мяч в руки.
26'
Суматоха в опорной зоне гостей. Игроки бланкос не могут выйти из-под прессинга соперника.
23'
Офсайд
Мариано забивает из явного офсайда. Гол отменен.
20'
Подача с правого фланга от Асенсио не дошла до адресата. Винисиус не понял партнера.
17'
Классная подача Крооса с углового, но прием неудачный. Мяч выбит из штрафной хозяев.
14'
Игра в короткий пас от "Реала" на флангах. Соперник успевает накрыть принимающего игрока мадридцев.
12'
Инфо
Владение мячом - 75%/25% в пользу "Реала".
9'
Опасный момент
Вальядолид продолжает испытывать оборону "Реала" на прочность. Удар издали - Куртуа на месте!
7'
Опасный момент
Джанко опасно пробил! Куртуа потащил! Добивание! Снова сейв!
5'
Перес грамотно сыграл в обороне против Винисиуса после прорыва последнего по левому флангу.
3'
"Реал" контролирует мяч в первые минуты. "Вальядолид" ждет ошибки соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Вальядолид", стартовый состав: Масип - Перес, Фернандес, Бруно, Мартинес - Алькарас, Меса - Джанко, Кике, Орельяна - Гвардиола. Запасные: Плано, Хименес, Тони, Мичел, Жота, М. Рубио, В. Рубио, Вайссман, Феде, Кодро.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Мариано, Винисиус Запасные: Лунин, Бланко, Иско, Чуст, Дуро, Аррибас, Алтубе, Гутьеррес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Ла Лиги: "Вальядолид" - "Реал". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(4)
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Po4eson (Одесса)
20.02.2021 в 23:16
Зашёл порадоваться, так нет... Майскор даёт таки 0:0 на сейчас
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0
0
Po4eson (Одесса)
20.02.2021 в 23:17
Хотя, 2:0 было бы здорово
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 22:14
10 минута. каземиро наступил шипами на ногу игроку Вальядолида в своей штрафной. пенальти нет!!!
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.02.2021 в 22:11
глючный сайт - криворукие админы.откуда 2:0 на 9 минуте???
Ответить
+1
0


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Анонс матча Вальядолид - Реал 20.02.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вальядолид (Вальядолид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Хосе Соррилья.

Дата проведения матча: 20.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вальядолид (Вальядолид) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и Реал в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вальядолид - Реал можно посмотреть 20.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вальядолид - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Серхио

Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против Реал - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вальядолид - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Вальядолид - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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