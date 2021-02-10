"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 18:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 10.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Гранада - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.
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