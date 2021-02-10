"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Выездная статистика Наполи в сезоне 6-0-4

Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 13 голами. Лоренцо Инсинье забил 10 раз за Наполи

Йосип Иличич отдал больше всего передач в Аталанта с 6 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)

Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (7) в Аталанта. Джованни Ди Лоренцо получил 7 в Наполи.

Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.

Наполи проиграл 4 выездных матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иНаполи, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Наполи выигрывает в 43% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Наполи выигрывает в 43%.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).

Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).

Аталанта забивает 2.28 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Наполи - 3.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Наполи - 1.6.

За последние 21 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Наполи. Разница голов 30-21 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 2-0 (Аталанта дома) и 2-2 (Наполи дома).

Аталанта не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Наполи не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Аталанта выиграла 15 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-50 в пользу команды Наполи

Вы знали, что Наполи забил 24% голов между минутами 61-75?