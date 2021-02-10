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"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 февраля 2021, 18:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
0 - 0
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51'
Наполи
Неаполь
Ход матча
6' Джованни Ди Лоренцо
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
36%
Ничья
27%
Наполи
36%
П1: 1.6400 Х: 3.8400 П2: 4.9800
П1: 1.7000 Х: 3.9000 П2: 4.7500
П1: 1.6400 Х: 3.8400 П2: 4.9800
П1: 1.7400 Х: 3.9900 П2: 4.8600
П1: 1.7300 Х: 3.9500 П2: 4.9000
Интересные факты
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 6-0-4
  • Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 13 голами. Лоренцо Инсинье забил 10 раз за Наполи
  • Йосип Иличич отдал больше всего передач в Аталанта с 6 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)
  • Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (7) в Аталанта. Джованни Ди Лоренцо получил 7 в Наполи.
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Наполи проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иНаполи, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Наполи выигрывает в 43% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Наполи выигрывает в 43%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).
  • Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта забивает 2.28 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Наполи - 3.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Наполи - 1.6.
  • За последние 21 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Наполи. Разница голов 30-21 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Аталанта дома) и 2-2 (Наполи дома).
  • Аталанта не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Наполи не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Аталанта выиграла 15 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-50 в пользу команды Наполи
  • Вы знали, что Наполи забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Аталанта забил 18% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
"Аталанта"
9
Побед
24
Игр
10
Побед
Наполи
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Наполи
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 17:15 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 16:00 Кальяри 0 - 1 Завершен "Аталанта" В
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 16:00 "Аталанта" 3 - 3 Завершен Торино Н
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Лацио П
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Последние матчи - Наполи
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Гранада 2 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
10.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершен Наполи П
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
36%
Ничья
27%
Наполи
36%
П1: 1.6400 Х: 3.8400 П2: 4.9800
П1: 1.7000 Х: 3.9000 П2: 4.7500
П1: 1.6400 Х: 3.8400 П2: 4.9800
П1: 1.7400 Х: 3.9900 П2: 4.8600
П1: 1.7300 Х: 3.9500 П2: 4.9000
Главные события
6'
Джованни Ди Лоренцо
Составы команд
95
Пьерлуиджи Голлини
2
Толои, Рафаэль
19
Джимшити, Берат
17
Ромеро,Кристиан
8
Робин Госенс
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
32
Маттео Пессина
3
Мехле, Йоаким
9
Луис Муриэль
91
Запата, Дуван
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
33
Амир Ррахмани
19
Никола Максимович
6
Руй, Марио
8
Руис Пенья, Фабиан
5
Бакайоко, Тиемуэ
21
Маттео Политано
20
Пётр Зелиньский
7
Элмас, Элиф
9
Виктор Осимхен
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 7
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
    6
  • 33
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 58
    Cioffi, Antonio
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 61
    Labriola, Valerio
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 3
    Зедадка, Карим
    Полузащитник
  • 38
    Costanzo, Davide
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 46
    Idaslak, Hubert
    Вратарь
  • 16
    Никита Контини
  • 56
    D'Agostino, Giuseppe
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Дженнаро Гаттузо
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
4
Штрафные
7
7
Фолы
4
ЖК
1
6
Удары мимо
1
Блокировано ударов
4
Угловые
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
45'
Толой сбил Руи в правом фланге обороны.
42'
Опасный момент
Сапата получил мяч при отскоке перед чужими воротами, но по какой-то причине не стал их расстреливать!
40'
А теперь и Госенс сбил Политано на противположной стороне поля.
38'
Мехле в правом фланге атаки сфолил против защитника.
35'
Опасный момент
Осимхен замыкал подачу со штрафного в правом фланге ударом головой под перекладину, но Голлини перевел мяч на уговой!
33'
Мехле тоже попытался прострелить с фланга — в корпус соперника попал мяч.
31'
Мерет забрал мяч в руки, после очередной подачи Госенса.
29'
Угловой заработал в левом фланге Госенс благодаря заблокированному прострелу в его исполнении.
26'
Красная карточка
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Гасперини договорился на скамейке!
24'
Ой-ой-ой! Как держится за колено Политано, после столкновения с Госенсом в правом фланге атаки!
23'
Наполи пробует свои силы в контроле, но за центр поля не выходит.
20'
Наполи без контригры в данные минуты.
18'
Спорный эпизод. Руи атаковал со спины. Возможно, подцепил ноги соперника.
17'
Опасный момент
Падение Пессины в чужой штрафной! Молчит свисток арбитра! Был контакт?
15'
Навес с левого фланга исполнил Госенс, но Сапата явно не успевал на дальнюю штангу.
13'
Подача с правого фланга от Ди Лоренцо была слишком высокой для Осимхена.
11'
В центре поля точится противостояние в данные минуты.
9'
Неточный длинный пас в левый фланг атаки на ход Осимхену.
6'
Желтая карточка
Ди Лоренцо предупрежден за подкат против Госенса в правом фланге обороны.
5'
Уголовой
Подача углового с левого фланга от Мехле пришлась на голову сопернику.
3'
Осимхен не смог заработать угловой в борьбе против Джимсити в правом фланге.
1'
Наполи попал под прессинг уже с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Контини, Идасьяк, Гулям, Кулибали, Зедадка, Костанцо, Лоботка, Лабриола, Инсинье, Киоффи, Д'Агостино.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи — Фабиан, Бакайоко — Политано, Зьелински, Эльмаз — Осимхен.
Запасные: Спортьелло, Росси, Паломино, Шутало, Руджери, Кальдара, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Коваленко, Иличич, Ламмерс.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, Фройлер, де Роон, Госенс — Пессина — Муриэль, Сапата.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и неаполитанский Наполи.
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Анонс матча "Аталанта" - Наполи 21.02.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 10.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кальяри - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Гранада - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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