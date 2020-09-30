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"Аталанта" - Лацио онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 27 января 2021, 18:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
3 - 2
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78'
Лацио
Рим
Ход матча
7' Джимшити, Берат 11' Ромеро,Кристиан 16' Руслан Малиновский 17' Ведат Мурики 21' Патрисио Габаррон 22' Мохамед Фарес 34' Франческо Ачерби 36' Руслан Малиновский
53' Хосе Луис Паломино
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
36%
Ничья
27%
Лацио
36%
П1: 2.0880 Х: 3.7600 П2: 3.0800
П1: 1.7500 Х: 4.0000 П2: 4.2000
П1: 2.0880 Х: 3.7600 П2: 3.0800
П1: 1.6500 Х: 4.3600 П2: 4.9400
П1: 1.5900 Х: 4.5000 П2: 5.4000
П1: 1.5700 Х: 4.4500 П2: 5.3000
Личные встречи
"Аталанта"
8
Побед
22
Игр
8
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
30.09.2020 - 21:30 Лацио 1 - 4 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
24.06.2020 - 22:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Кубок Италии 2020/2021
14.01.2021 - 22:15 "Аталанта" 3 - 1 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 16:00 Беневенто 1 - 4 Завершен "Аталанта" В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Лацио 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Кубок Италии 2020/2021
21.01.2021 - 22:15 Лацио 2 - 1 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.01.2021 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 16:00 Парма 0 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Лацио 2 - 1 Завершен Фиорентина В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
36%
Ничья
27%
Лацио
36%
П1: 2.0880 Х: 3.7600 П2: 3.0800
П1: 1.7500 Х: 4.0000 П2: 4.2000
П1: 2.0880 Х: 3.7600 П2: 3.0800
П1: 1.6500 Х: 4.3600 П2: 4.9400
П1: 1.5900 Х: 4.5000 П2: 5.4000
П1: 1.5700 Х: 4.4500 П2: 5.3000
Главные события
Хосе Луис Паломино
53'
ГООЛ! Руслан Малиновский
36'
34'
Франческо Ачерби ГООЛ!
22'
Мохамед Фарес
21'
Патрисио Габаррон
17'
Ведат Мурики ГООЛ!
Руслан Малиновский
16'
Ромеро,Кристиан
11'
ГООЛ! Джимшити, Берат
7'
Составы команд
Стартовый состав
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
    7
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
    11
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
    53
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    36 16
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
    34
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
    22
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
    21
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
    17
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Мартен де Роон
  • 44
    Gyabuaa, Emmanuel
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 53
    Czyz Szymon
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 93
    Денис Вавро
    Защитник
  • 13
    Николо Армини
  • 71
    Алиа, Марко
    Вратарь
  • 81
    Pereira, Gabriel
    Вратарь
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
12
Штрафные
11
10
Фолы
12
7
Удары в створ
3
5
Угловые
2
1
Офсайды
2
ЖК
3
Сейвы
5
3
Удары мимо
4
3
Блокировано ударов
2
1
КК
Трансляция
71'
Замена
Вместо Худта на поле вышел Иммобиле.
71'
Опасный момент
Скидка от Сергея нашла в чужой штрафной Мурики, но удар форварда спокойно забрал в руки Голлини.
69'
Лацио в численном превосходстве старается перейти на чужую половину.
67'
Незабитый пенальти
САПАТА НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ! Сейв от Рейны, при ударе низом в правый угол!
65'
ПЕНАЛЬТИ! Худт вкатился в ногу Сапате в правом фланге своей штрафной!
63'
Замена
Вместо Муриэля вышел Толой.
62'
Замена
Вместо Эскаланте вышел Корреа.
60'
Замена
Вместо Миранчука вышел де Роон.
60'
Замена
Малиновский был заменен на Сапату.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ромеро сделал все для гола Миранчука! Отбор мяча в центре поля, рывок в правый фланг штрафной, после чего последовал пас под расстрел чужих ворот!
57'
Желтая карточка
Эскаланте получил желтую за грубый подкат против Муриэля.
55'
Прямой удар со штрафного от Сергея пришелся в стенку.
53'
Красная карточка
КРАСНАЯ! Паломино получил прямую красную карточку за фол против Лаццари, который убегал один на один в правом полуфланге.
50'
С правого фланга пришел навес в штрафную Лацио, Миранчук его завершал ударом головой, но отправил мяч в руки Рейне.
48'
В момент приема мяча грубо атаковал Малиновского Акпро в левом фланге обороны.
46'
Замена
В перерыве Пароло сменил Патрика, а Лаццари сменил Фареса.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
44'
Опасный момент
Выше ворот запустил мяч Паломино, попытавшись выскочить в центре вратарской под подачу углового с левого фланга!
42'
Патрик исполнил неточный перевод в правый фланг атаки на половину соперников.
39'
Мурики в верховой борьбе в центре поля отмахнулся от Ромеро.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! МАЛИНОВСКИЙ! Руслан одиноко стоял в центре чужой штрафной в ходе контратаки соперников, и его успешно нашел прострелом с правого фланга Муриэль!
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Оборона Аталанты самоустранилась от того, чтобы противостоять заходящему в штрафную с левого фланга Ачерби, после чего защитник пробил мимо Голлини по центру ворот!
32'
Уголовой
Лацио получил два угловых в правом фланге подряд, но обострить ситуацию у гостей так и не получилось.
30'
Неуверенная попытка Малиновского передачей из левого полуфланга найти Муриэля у чужой штрафной.
28'
Возобновляем игру, после непродолжительной паузы.
25'
Ромеро пострадал в верховой борьбе в центре поля.
22'
Желтая карточка
Не менее грубо действовал против Мехле и Фарес, останавливая рывок соперника правым флангом.
21'
Желтая карточка
Грубый подкат против Малиновского в центре поля от Патрика.
20'
Ромеро сыграл на выходе из ворот, перехватив подачу от Ачерби с левого фланга.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прекрасный удар головой удался Мурики в завершении подачи с левого фланга от Ачерби! Мяч отправился в левый верхний угол!
16'
Желтая карточка
Малиновский в центре поля сыграл с протяжкой против Эскаланте.
15'
Подача Ачерби с левого фланга пришлась в руки Голлини.
13'
Марушич неудачно попытался завершить передачу в правый фланг атаки ударом из-за пределов штрафной.
11'
Желтая карточка
Ромеро жестко подкатился со спины под Перерйру у своей штрафной.
9'
Опасный момент
Точно по центру ворот пришелся удар Муриэля с разворотом корпуса из центра штрафной!
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джимсити удачно сыграл на добивании, после сейва со стороны Рейны мощного удара Паломино из центра штрафной, завершавшего подачу углового с правого фланга!
5'
Малиновский неудачно заложил замах в левом фланге чужой штрафной, подключившись под подачу Муиэля с правого фланга.
3'
Мехле получил отмашку в лицо от Фареса у технической зоны в верховой борьбе.
1'
Аталанта свою первую атаку завершила неудачно передачей с правого фланга в чужую штрафную.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Перейра, Алия, Вавро, Армини, Раду, Лаццари, Пароло, Лулич, Корреа, Катальди, Бертини, Чиж, Иммобиле.
Лацио: Рейна — Патрик, Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Акпа-Акпро, Фарес — Перейра, Мурики.
Запасные: Спортьелло, Росси, Шутало, Скальвини, Руджери, Кальдара, Толой, де Роон, Джабуаа, Иличич, Сапата, Ламмерс.
Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Фройлер, Пессина, Госенс — Малиновский, Миранчук — Муриэль.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Лука Пайретто (Турин, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Италии. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и римский Лацио.
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Анонс матча "Аталанта" - Лацио 27.01.2021, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 27.01.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Лацио можно посмотреть 27.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 23.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Сассуоло - 24.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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