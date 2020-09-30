"Аталанта" - Лацио онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 27.01.2021
Время начала матча: 18:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 23.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Сассуоло - 24.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.
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