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Шахтер - Лудогорец онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 23 января 2021, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Ход матча
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
19%
Лудогорец
11%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Лудогорец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2019/2020
26.06.2019 - 18:15 Шахтер 3 - 0 Завершен Лудогорец
Контрольные матчи 2017/2018
20.01.2018 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай В
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал В
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Последние матчи - Лудогорец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Лудогорец 1 - 3 Завершен ЛАСК П
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Ройял Антверпен 3 - 1 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 22:00 "Тоттенхэм" 4 - 0 Завершен Лудогорец П
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 19:45 Лудогорец 1 - 3 Завершен "Тоттенхэм" П
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Новости команд
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
19%
Лудогорец
11%
Трансляция
Свисток
Матч завершен
90+3'
Свисток
Матч окончен! Шахтёр и во втором поединке текущих сборов играет вничью.
90+3'
Разрезная передача в штрафную Шахтёра, но точно в ту зону, где был Трубин.
90'
Острая атака Лудогорца левым краем, сумбур в штрафной "горняком", но к счастью футболисты Шахтёра вынесли мяч со своей штрафной!
85'
Штрафной метрах в 26 от ворот Шахтёра. Чибота решил нанести прямой удар, но в створ ворот не попал.
82'
Болбат здорово обыгрался с Фернандо простреливал справа, но, увы, туда, где не было игроков Шахтёра.
80'
Мораес в глубине подобрал мяч и выкручивал ударом метров с двадцати под левую стойку - голкипер парировал в сторону.
76'
Сиприано слева остро простреливал в штрафную, защитник буквально снял мяч с ноги у Фернандо. Перспективный момент
72'
Опасный момент
Снова убегает в отрыв Лудогорец! Десподов по зоне левого полусреднего вышел практически один на один, но Трубин на выходе принял удар на себя!
72'
Десподов неприятно пробивал со средней дистанции - Трубину пришлось тащить мяч!
70'
Замена
Мудрик вступает в игру. Михаил появился на поле вместо Коноплянки.
66'
Пока без остроты со стороны обеих команд. Но есть ощущение, что голы сегодня ещё будут.
63'
Замена
Вторая за матч замена вратаря у Шахтёра. Трубин вышел на поле вместо Гриценко.
61'
Гоооол!!!
2:2! Как же так?! Каули остался без просмотра между центрбеков Шахтёра и реализовал выход один на один!
59'
Гоооол!!!
Сисиньо открылся под диагональ на левом крае штрафной, устоял на ногах после единоборства с Фернандо и пробил мимо Гриценко. 2:1 на табло.
55'
Гоооол!!!
2:0! Коноплянка по зоне левого полусреднего получает мяч, входит в штрафную и наносит достаточно корявый, но точный удар. С левой забил Евгений!
53'
Фернандо с правого края штрафной пробил над перекладиной.
51'
Подача слева в штрафную Лудогорца - болгары отбиваются.
Инфо
Состав Шахтёра на второй тайм: Гриценко - Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Антонио, Марлос, Коноплянка, Фернандо, Мораес, Майкон
46'
Свисток
Второй тайм стартовал!
45+2'
Свисток
Перерыв
45'
Опасный момент
Снова пожар в штрафной Шахтёра! После заброса на левый край вратарской Десподов с близкой дистанции пробивал, но Гриценко переместился в угол и среагировал на выстрел!
44'
Уголовой
Подача с углового в штрафную Шахтёра завершается выносом мяча игроками донецкой команды за пределы штрафной.
42'
Тете с линии штрафной бил, но в створ не попал.
39'
Опасный момент
Очень опасный момент у ворот Шахтёра! Текпете убрал мяч от Хочолавы и в упор расстреливал Гриценко метров с семи, но пробил прямо в нашего вратаря!
31'
Замена
Судаков вышел вместо Коваленко.
31'
Замена
Замена вратаря в Шахтёре. Вместо Пятова вышел Гриценко
20'
Ещё один прострел в штрафную Шахтёра оказался безадресным.
14'
Опасный момент у ворот Шахтёра. Десподов получил передачу с левого фланга и пробивал со средней дистанции - мимо рамки Пятова.
11'
Соломон рвался по левому краю в штрафную, но защитник оттолкнул израильтянина от мяча и заработал для своей команды удар от ворот.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Манор Соломон из пределов штрафной с правой обводит вратаря! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Лудогорец (старт): Илиев, Икоко, Са, Вердон, Недялков, Сантана, Баджи, Десподов, Каули, Текпетей, Кешеру
Инфо
Шахтер (старт): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча донецкого "Шахтёра" на сборах в Турции. Сегодня соперником действующего чемпиона Украины станет действующий чемпион Болгарии - "Лудогорец". Начало матча запланировано на 16:00.
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Анонс матча Шахтер - Лудогорец 23.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Лудогорец (Разград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 23.01.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Лудогорец (Разград):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Лудогорец в предыдущем футбольном матче 23.01.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Лудогорец можно посмотреть 23.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Лудогорец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Лудогорец - 23.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лудогорец (Разград)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды Лудогорец был сыгран против Шахтер - 23.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Лудогорец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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