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Динамо - Иордания онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 24 января 2021, 15:30 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Матч завершен
Иордания
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
75%
Ничья
9%
Иордания
16%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Иордания
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ференцварош В
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Последние матчи - Иордания
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
Международные товарищеские матчи 2020/2021
16.11.2020 - 18:00 Иордания 1 - 0 Завершен Узбекистан В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
16.11.2020 - 17:00 Иордания 0 - 0 Завершен Узбекистан Н
Международные товарищеские матчи 2018
10.09.2019 - 20:45 Иордания 2 - 4 Завершен Парагвай П
Международные товарищеские матчи 2019
10.09.2019 - 18:00 Иордания 0 - 0 Завершен Парагвай Н
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Новости команд
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
75%
Ничья
9%
Иордания
16%
Трансляция
Свисток
Матч завершен
90+2'
Свисток
Матч завершён. Спасибо, что провели этот матч вместе с UA-Футбол. Всем пока!
90+1'
Красная карточка
Aль-Араб, похоже, за споры с рефери получил прямую красную! Вот это финал матча!
90+1'
Инфо
Две минуты добавлено к тайму
89'
На Беседине сфолили около правого угла штрафной. Леднев пробил в стенку.
85'
Уголовой
С углового Шапаренко отдавал на Сидклея, но бразилец перемудрил и отдал назад пас к уггловому флажку, где уже никого не было.
83'
Есть ощущение, что команды уже доигрывают. Темп тоже упал, да и брака в действиях футболистов хватает
79'
Замены немного сбили темп игры и сейчас футбол больше идёт в центре поля.
75'
Замена
Леднев меняет Буяльского.
73'
Прострел иорданцев справа прямо в руки Бойко
71'
Заброс за спины защитникам киевлян, Бойко вышел за пределы штрафной, сыграл коряво, но мяч для своей ккоманды сохранил.
71'
Шапаренко подавал в штрафную, Ванату не хватило нескольких миллиметров, чтобы замкнуть навес.
69'
Иорданцы вскрыли оборону Динамо веерной атакой и с левого фланга атаки был удар по воротам киевлян, но Бойко справился с угрозой.
67'
Замена
Серия замен у иорданцев.
64'
Замена
Ванат меняет Сидорчука, Сидклей меняет Кендзёру. Бразилец будет играть левым защитником, а Миколенко перешёл в опорную зону.
63'
Киевляне продолжают владеть инициативой. Игра "бело-синих" во втором тайме нравится больше, чем до перерыва.
59'
Опасный момент
Очень опасно у ворот нашего соперника! Кендзёра ростреливал справа, защитники выбили мяч к линии штрафной, откуда Шапаренко головой пробивал - снаряд прошёл рядом с левой стойкой!
57'
Уголовой
Караваев с правого угла штрафной пробивал под ближнюю стойку - снаряд кого-то из иорданцев зацепил и вышел за пределы поля.
55'
Желтая карточка
Сидорчук предупреждён за разговоры с арбитром
55'
Несколько достаточно спокойных минут после резвого начала тайма.
51'
Уголовой
Угловой Иордании вновь оказался её не сильной стороной. После отскока перед штрафной последовал удар по воротам - выше.
50'
Острый навес справа - Бойко и Шабанов не разобрались, кто должен играть первым на мяче, защитник головой выносил его головой за пределы поля, но тот едва не юркнул в сетку.
49'
Опасный момент
Дуэлунн замыкал головой подачу справа - снаряд, черкнув перекладину, пошёл за пределы поля!
46'
Замена
Состав Динамо на второй тайм: Бойко - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Дуэлунн, Караваев, Беседин
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+1'
Уголовой
Перерыв
44'
Опасный момент
Ратеб после отбора вышел один на один с Бущаном - Георгий на выходе в подкате вынес мяч к центральному кругу! Очень опасно было у ворот киевлян!
41'
Де Пена с левого угла штрафной решил пробить, попал в Буяльского, от которого снаряд покинул пределы поля.
37'
Эрсан метров с 25-ти правее центра пробивал со штрафного - выше ворот.
35'
Уголовой
Три подряд угловых для Динамо. Три разных розыгрыша стандарта. Но во всех случаях без удара в створ.
32'
Ратеб с левого угла штрафной пробивал - Кендзёра заблокировал.
30'
Уголовой
Затяжная атака сборной после подачи углового завершается ударом по воротам Бущана с правой части штрафной - прямо в голкипера.
29'
Три в четыре контратака иорданцев, но техника нашего соперника подвела: киевляне выбили на угловой
26'
Кендзёра на правом краю штрафной принял заброс с противоположной бровки, но долго подрабатывал и возможность для удара упустил.
24'
Ахмет Эрсан сместился слева к центру, оставив не у дел Родригеша, но его удар метров с 27-ми не стал большой проблемой для Бущана.
21'
Желтая карточка
Тарек Хаттаб за грубый подкат против Шепелева получает жёлтую.
19'
Опасный момент
Выход один на один по зоне левого инсайда на ворота Бущана, прозевали этот выпад защитники киевлян, но Бущан очень опасный выстрел метров с пяти под углом парировал!
16'
Уголовой
Подача с левого края в штрафную украинской команды, иорданцы достаточно сумбурно пытались завершить это наступление ударом, а Динамо легко отбилось.
13'
Уголовой
И ещё один угловой "динамовцы" разыграли, пошла подача практически от углового флажка, но без удара по воротам опять.
10'
Киевляне пока больше держат мяч, но в целом футбол идёт между штрафными
6'
Уголовой
Киевляне разыграли угловой, пошла ещё одна передача низом с левого фланга, но опять безадресный пас от Миколенко был
2'
Миколенко прострелом слева искал партнёров по команде в чужой штрафной, но нашёл лишь соперников.
1'
Свисток
Матч начался. Иордания разыграла с центра поля
Инфо
Динамо (запас): Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сидклей, Караваев, Леднев, Дуелунн, Ванат, Беседин.
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча киевского Динамо на сборах в ОАЭ. Соперником лидера УПЛ будет национальная сборная Иордании.
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Анонс матча Динамо - Иордания 24.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Иордания будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 24.01.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Иордания:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Иордания в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Иордания можно посмотреть 24.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Иордания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Иордания - 24.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Иордания
Страна: Иордания

Предыдущий матч команды Иордания был сыгран против Динамо - 24.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Иордания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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