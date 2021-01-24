Динамо - Иордания онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Иордания 24.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Иордания будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 24.01.2021

Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Иордания:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Иордания в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Иордания - 24.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Иордания

Страна: Иордания



Предыдущий матч команды Иордания был сыгран против Динамо - 24.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

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