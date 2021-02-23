"Атлетико" - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 23.02.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 05.12.2017 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Леванте - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
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