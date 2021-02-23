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"Атлетико" - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 февраля 2021, 22:00 - Национальный
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
"Атлетико"
Мадрид
0 - 0
Обновить
8'
Челси
Лондон
Ход матча
2' Маунт, Мейсон
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
42%
Ничья
21%
Челси
38%
П1: 2.2350 Х: 3.1000 П2: 3.3200
П1: 2.9000 Х: 2.9000 П2: 2.7500
П1: 2.2350 Х: 3.1000 П2: 3.3200
П1: 2.9500 Х: 3.0000 П2: 2.7500
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 8 играх.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 39% матчей, Челси выигрывает в 53% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Челси выигрывает в 53%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Челси выиграла 1, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.9 гола, играя дома, а Челси забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Челси - 2.8.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Челси - 1.2.
  • Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-11 в пользу команды Атлетико Мадрид
Прогноз на матч
Личные встречи
"Атлетико"
2
Побед
5
Игр
1
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен "Атлетико"
Лига Чемпионов 2017/2018
27.09.2017 - 21:45 "Атлетико" 1 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2013/2014
30.04.2014 - 21:45 Челси 1 - 3 Завершен "Атлетико"
Лига Чемпионов 2013/2014
22.04.2014 - 21:45 "Атлетико" 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - "Атлетико"
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 17:15 "Атлетико" 0 - 2 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
17.02.2021 - 20:00 Леванте 1 - 1 Завершен "Атлетико" Н
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 15:00 Гранада 1 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.02.2021 - 22:00 "Атлетико" 2 - 2 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 17:15 Кадис 2 - 4 Завершен "Атлетико" В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 "Саутгемптон" 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Кубок Англии 2020/2021
11.02.2021 - 22:00 Барнсли 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 21:15 "Шеффилд Юнайтед" 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Челси В
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
42%
Ничья
21%
Челси
38%
П1: 2.2350 Х: 3.1000 П2: 3.3200
П1: 2.9000 Х: 2.9000 П2: 2.7500
П1: 2.2350 Х: 3.1000 П2: 3.3200
П1: 2.9500 Х: 3.0000 П2: 2.7500
Главные события
2'
Маунт, Мейсон
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
18
Фелипе
15
Стефан Савич
14
Маркос Льоренте
11
Лемар Томас
8
Сауль Ньигес
6
Коке
10
Анхель Корреа
9
Луис Суарес
7
Феликс, Жоао
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
4
Андреас Кристенсен
16
Антонио Рюдигер
3
Маркос Алонсо
19
Маунт, Мейсон
8
Жоржиньо
17
Матео Ковачич
20
Каллум Хадсон-Одои
18
Оливье Жиру
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 22
    Марио Хермосо
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    2
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 28
    Alvaro Garcia
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 29
    Sanchez, Ricard
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 31
    Мигель Сан Роман
    Вратарь
  • 27
    Камельо, Серхио
    Нападающий
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Томас Тухель
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
ЖК
1
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
Трансляция
7'
Уголовой
Подача Маунта от угла поля в правом фланге на ближнюю штангу оказалась неточной.
5'
Савичу пришлось на дальней штанге снимать подачу с правого фланга от Аспиликуэты.
3'
Опасный момент
И чуть не поджали Менди в воротах, в момент передачи назад с правого фланга от Ковачича! Паника!
2'
Желтая карточка
Арбитр сразу усадил Маунта на желтую. В ответной игре без него.
1'
Фелиш был сбит во время прохода к чужой штрафной через центральную зону.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Кепа, Кабальеро, Канте, Абрахам, Пулишич, Зума, Чилвелл, Зийех, Гилмор, Джеймс, Хаверц, Эмерсон.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Маунт, Жоржиньо, Ковачич — Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.
Запасные: Грбич, Сан-Роман, Кондогбиа, Лоди, Дембеле, Витоло, Камельо, Гарсия, Санчес.
Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо — Корреа, Коке, Сауль, Лемар — Фелиш, Л. Суарес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Национальный стадион" (Бухарест, Румыния) сыграют мадридский Атлетико и лондонский Челси.
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Анонс матча "Атлетико" - Челси 23.02.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 23.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 05.12.2017 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Челси можно посмотреть 23.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Леванте - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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