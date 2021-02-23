"Атлетико" - Челси онлайн трансляция матча

Челси не проигрывает в последних 8 играх.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 39% матчей, Челси выигрывает в 53% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Челси выигрывает в 53%.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Челси выиграла 1, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Атлетико Мадрид забивает 1.9 гола, играя дома, а Челси забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Челси - 2.8.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Челси - 1.2.

Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.