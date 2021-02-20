Лацио - "Бавария" онлайн трансляция матча

Анонс матча Лацио - "Бавария" 23.02.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 23.02.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Сампдория - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Айнтрахт - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Айнтрахт.

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