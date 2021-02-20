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Лацио - "Бавария" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 февраля 2021, 22:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Орел Фринфеелд
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
8'
"Бавария"
Мюнхен
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
19%
Ничья
38%
"Бавария"
44%
П1: 4.3500 Х: 3.8800 П2: 1.8400
П1: 4.0000 Х: 3.8000 П2: 1.8500
П1: 4.3500 Х: 3.8800 П2: 1.8400
П1: 4.4100 Х: 3.8500 П2: 1.8400
П1: 4.2000 Х: 3.9000 П2: 1.8400
Интересные факты
  • Лацио выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 35% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 62% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 62%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лацио.
  • Лацио забивает 1.64 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 56 матчах.
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
20.02.2021 - 16:00 Лацио 1 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
07.02.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Лацио В
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио П
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Последние матчи - "Бавария"
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 16:30 Айнтрахт 2 - 1 Завершен "Бавария" П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.02.2021 - 21:30 "Бавария" 3 - 3 Завершен Арминия Н
Клубный чемпионат мира 2020/2021
11.02.2021 - 20:00 "Бавария" 1 - 0 Завершен УАНЛ Тигрес В
Клубный чемпионат мира 2020/2021
08.02.2021 - 20:00 Аль-Ахли 0 - 2 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
05.02.2021 - 21:00 Герта 0 - 1 Завершен "Бавария" В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
19%
Ничья
38%
"Бавария"
44%
П1: 4.3500 Х: 3.8800 П2: 1.8400
П1: 4.0000 Х: 3.8000 П2: 1.8500
П1: 4.3500 Х: 3.8800 П2: 1.8400
П1: 4.4100 Х: 3.8500 П2: 1.8400
П1: 4.2000 Х: 3.9000 П2: 1.8400
Составы команд
25
Пепе Рейна
37
Матео Мусаккио
33
Франческо Ачерби
4
Патрисио Габаррон
77
Адам Марусич
10
Луис Альберто
6
Лукас Лейва
21
Сергей Милинкович-Савич
29
Лаззари, Мануэль
11
Хоакин Корреа
17
Чиро Иммобиле
1
Мануэль Нойер
4
Никлас Зюле
17
Жером Боатенг
27
Давид Алаба
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
42
Musiala, Jamal
10
Лерой Сане
18
Леон Горецка
29
Кингсли Коман
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 37
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 71
    Алиа, Марко
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
Удары мимо
1
Угловые
1
Блокировано ударов
1
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
4'
"Бавария" держит мяч под контролем. "Лацио" прессингует соперника.
1'
Дальний удар Дэвиса пришелся в игрока соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Лацио", стартовый состав: Рейна — Патрик, Ачерби, Мусаккьо — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа. Запасные: Пароло, Мурики, Эскаланте, Стракоша, Алиа, Катальди, Лулич, Фарес, Худт, Акпро, Перейра, Кайседо.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Левандовски. Запасные: Хоффманн, Рока, Эрнандес Мартинес, Сарр, Чупо-Мотинг.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Лацио" - "Бавария". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Лацио - "Бавария" 23.02.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 23.02.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - "Бавария" можно посмотреть 23.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Лацио - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против Сампдория - 20.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Айнтрахт - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Айнтрахт.

Следите за результатами матча Лацио - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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