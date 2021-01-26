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Шахтер - Силекс онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 26 января 2021, 10:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
4 - 1
Матч завершен
Силекс
Кратово
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
64%
Ничья
17%
Силекс
19%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Силекс
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Силекс
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс П
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
64%
Ничья
17%
Силекс
19%
Трансляция
Свисток
Матч завершен
90+'
Свисток
Матч окончен! Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Всем UA-Футбол!
90+1'
Гоооол!!!
Патрик с углового набросил на полукруг штрафного, Додо набежал и послал мяч в правую "шестёрку"!
88'
Опасный момент
Шикарный момент у Тете: бразилец по зоне правого полусреднего вышел один на один, но не пробил мимо вратаря!
85'
Опасная контратака от Силекса завершается ударом с линии штрафной Дурански - мяч низом летит рядом с правой стойкой.
83'
Желтая карточка
Дентиньо предупреждён за срыв атаки.
80'
Опасный момент
Снова каркас играет за Силекс! Степаненко пробивал после углового! И тут же атака вторым темпом, Фернандо метров с пяти расстреливал ворота, но голкипер успел в прыжке парировать выстрел!
79'
Пока без особой остроты в эти минуты. Но обе команды стараются идти вперёд.
75'
Несколько атак прошло у Силекса. Но особых проблем северомакедонцы для обороны дончан не создали.
71'
Уголовой
Два подряд угловых у Шахтёра. Пока без ударов, но вторая подача была достаточно опасной и вынудила в том числе вступить в игру голкипера Силекса.
69'
Гоооол!!!
Степаненкооооооо! Метров с тридцати подработал себе под левую и послал мяч от перекладины в сетку северомакедонских ворот! 3:1!
67'
Заброс за спины защитникам дончан - Трубин на выходе оказался первым на мяче.
65'
Гоооол!!!
Корниенко! Со штрафного! Классным ударом метров с 28-ми! Над стенкой и под перекладину! Великолепный удар левого защитника! 2:1!
63'
Желтая карточка
Деян Благоевич наступил на голеностоп Дентиньо и получил за это жёлтую.
62'
Очень долго Шахтёр владел мячом, но снова без удара. Пытались вывести один на один под углом Корниенко, который врывался из глубины, но Виктор к снаряду не успел.
60'
Уголовой
Шахтёр заработал ещё один угловой, но решил вместо подачи разыграть и перейти в позиционную атаку.
58'
Уголовой
Горняки решили разыграть угловой, но откровенно перемудрили и дело даже не дошло до подачи с левого фланга. Только аут для Шахтёра.
55'
Гоооол!!!
Алан Патрик со штрафного забивает! Стандарт прямо по центру, до ворот метров 23, снаряд после рикошета от стенки изменил направление и залетел прямо по центру ворот - голкипер не успел среагировать на изменение траектории удара. 1:1!
52'
Классный удар Джорджевича с линии штрафной под правую стойку - Трубин в прыжке тащит!
51'
Фернандо после отскока с линии штрафной в касание пробивал - рядом со стойкой. Очень опасно было.
По ходу первого тайма дождь в Турции завершился, но сейчас осадки пустились с новой силой.
Замена
Состав Шахтёра на второй тайм: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко, Патрик, Степаненко, Судаков, Фернандо, Тете, Дентиньо
46'
Свисток
Второй тайм стартовал!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Уголовой
Силекс снова легко отбился от углового.
45+1'
Опасный момент
Мораес головой после фланговой подачи пробивает в штангу! Второй раз каркас сегодня играет за соперника!
43'
Соломон - самый активный сегодня - обыгрался с Матвиенко и пробивал метров с пятнадцати, но в рамку не попал.
42'
Гоооол!!!
Воу! Ничего себе! Силекс в одной из редких атак забивает! После подачи с углового низом, один из игроков северомакедонцев пяткой от ближней штанги продлил на дальнюю стойку, а там Деян Тантуровски пробил в пустой угол! 0:1!
40'
Мудрик слева подработал под правую и пробил намного выше ворот.
40'
Подача справа в штрафную Шахтёра - Пятов мяч забирает.
38'
Уголовой
Ещё один угловой для дончан. После подачи Витао замыкал дальнюю. Бразилец выиграл наконец-то верховую борьбу, но его удар не стал проблемой для голкипера северомакедонцев.
37'
Опасный момент
Соломон подавал слева, никто из горняков его не зацепил, и снаряд попал в стойку!
36'
Уголовой
Силекс вновь уверенно отбился после углового на свои ворота.
34'
Шахтёр продолжает владеть мячом, но до гола ни одну из своих атак (а опасных из них было немного) так и не довёл. Звоночек накануне старта в УПЛ, где придётся играть практически против всех первым номером.
31'
Мудрик слева простреливает - Силекс отбивается.
28'
Соломон рвался левым флангом к воротам северомакедонцев, но потерял мяч.
25'
Мудрик упал в штрафной Силекса после прохода четырёх игроков соперника. Но рефери показал, что ему нужны более веские аргументы для назначения пенальти, чем касание защитником левой ноги вингера.
24'
Уголовой
Силекс легко отбился после углового на свои ворота.
23'
Опасный момент
Манор убегал практически один на один с голкипером по зоне левого полусреднего. Израильтянин затянул с ударом, вратарь сократил угол обстрела, защитник догнал и стелился в подкате, в итоге удар Соломона после рикошета ушёл над воротами! Лучший момент для Шахтёра сегодня, которым израильтянин распорядился не лучшим образом.
20'
Уф! Соломон с линии штрафной с разворота пробивал под правую стойку - снаряд прошёл рядом со стойкой!
18'
Опасный момент
Марлос отдал пас на Антонио, тот стрелял с правого угла вратарской, но бразилец не попал в створ! Очень хороший момент у "горняков"!
15'
Дальний удар Майкона метров с двадцати - выше.
13'
Заброс в штрафную Силекса на Мораеса, но мяч срезался с ноги Антонио и прилетел в руки голкиперу.
10'
Ох, какая же шикарная атака Шахтёра в пас прошла! Мудрик получил мяч на правом углу в штрафной, сделал пас на ход Марлосу, а тот отдал лишнюю передачу на Мораеса, хотя нужно было расстреливать вратаря с девяти метров. Отличная атака "горняков", но без удара.
6'
Уголовой
Угловой на ворота Шахтёра завершается даже ударом по воротам Пятова, но мимо рамки.
4'
Первые минуты прошли с несколькими атаками Шахтёра, но без особенно острых.
1'
Свисток
Матч начался!
Погода в Турции очень плохая. Команды будут играть под дождём
Инфо
Шахтёр (старт): Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Марлос, Маркос, Мудрик, Соломон, Мораес.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча Шахтёра на сборах в Турции. Соперником "горняков" в заключительном поединке первого этапа подготовки станет северомакедонский Силекс.
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Анонс матча Шахтер - Силекс 26.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Силекс (Кратово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 26.01.2021
Время начала матча: 10:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Силекс (Кратово):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Силекс осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Силекс в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Силекс можно посмотреть 26.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Силекс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Силекс - 26.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Силекс (Кратово)
Страна: Македония

Предыдущий матч команды Силекс был сыгран против Шахтер - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шахтер - Силекс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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