Шахтер - Силекс онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Силекс (Кратово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.
Дата проведения матча: 26.01.2021
Время начала матча: 10:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Силекс (Кратово):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Силекс осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Силекс в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Силекс - 26.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Силекс (Кратово)
Страна: Македония
Предыдущий матч команды Силекс был сыгран против Шахтер - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
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