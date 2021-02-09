"Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед 09.02.2021, Кубок Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 09.02.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Эвертон - 06.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Фулхэм - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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