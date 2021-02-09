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"Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 09 февраля 2021, 21:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
Обновить
16'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
31%
Ничья
23%
Вест Хэм Юнайтед
46%
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6660 Х: 4.0000 П2: 5.0000
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6800 Х: 3.9500 П2: 4.9000
Прогноз на матч
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
10
Побед
21
Игр
3
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 19:15 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 20:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 15:45 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 3 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 22:15 "Манчестер Юнайтед" 9 - 0 Завершен "Саутгемптон" В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед" Н
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 "Манчестер Юнайтед" 1 - 2 Завершен "Шеффилд Юнайтед" П
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 19:30 Фулхэм 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
31.01.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
23.01.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 0 Завершен Донкастер Роверс В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
31%
Ничья
23%
Вест Хэм Юнайтед
46%
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6660 Х: 4.0000 П2: 5.0000
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6400 Х: 4.0600 П2: 5.5100
П1: 1.6800 Х: 3.9500 П2: 4.9000
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 9
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 14
    Frederik Alves
    Защитник
  • 4
    Фабиан Бальбуэна
    Защитник
  • 34
    Натан Тротт
    Вратарь
  • 45
    Odubeko, Ademipo
    Нападающий
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
Штрафные
1
1
Фолы
68%
Владение мячом
32%
1
Угловые
1
Удары мимо
Трансляция
15'
Андрій Ярмоленко отримав передачу у штрафному майданчику і намагався пробити із розвороту, проте Віктор Лінделоф заблокував його удар.
15'
Подача від Фреда не долетіла до штрафного майданчика Вест Гема.
13'
Огбонна (Вест Гем) отримав ушкодження у попередньому моменті, зіткнувшись із власним воротарем, і лежить на газоні. Допопомогу йому надають лікарі.
12'
Алекс Теллес (Ман Юнайтед) вивів передачею низом Антоні Марсьяля на ударну позицію, але удар француза заблокував Анджело Огбонна.
11'
Анджело Огбонна виніс передачу Алекса Теллеса (Ман Юнайтед) з лівого флангу.
10'
Аарон Ван-Біссака (Ман Юнайтед) подав до штрафного майданчика, проте неточно.
7'
Команди перемінно контролюють м'яч, проте без небезпеки.
2'
Марк Нобл (Вест Гем) неточно виконав передачу зі стандарту і м'яч вийшов за лицьову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Вест Гем: Фаб'янскі - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл - Райс, Нобл - Соучек, Форнальс, Боуен - Ярмоленко.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Біссака, Лінделоф, Магвайр, Теллес - Матич, Фред - Грінвуд, ван де Бек, Рашфорд - Марсьяль.
Вітаємо всіх любителів Кубку Англії! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу найстарішого футбольного турніру Англії між Манчестером Юнайтед та Вест Гемом.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед 09.02.2021, Кубок Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 09.02.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 09.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Эвертон - 06.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Фулхэм - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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