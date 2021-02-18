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Арсенал - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Европы - 25 февраля 2021, 19:55 - Караискакис
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
1 - 1
Обновить
перерыв
Бенфика
Лиссабон
Ход матча
5' Адель Таарабт
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
40%
Ничья
27%
Бенфика
33%
П1: 1.33 Х: 4.88 П2: 13.50
П1: 1.70 Х: 3.80 П2: 5.00
П1: 1.33 Х: 4.88 П2: 13.50
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 12.60
П1: 1.97 Х: 3.30 П2: 4.10
Личные встречи
Арсенал
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Бенфика
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
02.02.2021 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2020/2021
21.02.2021 - 22:15 Фаренсе 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Бенфика 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Португалии 2020/2021
14.02.2021 - 22:15 Морейренсе 1 - 1 Завершен Бенфика Н
Кубок Португалии 2020/2021
11.02.2021 - 22:15 Эшторил 1 - 3 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2020/2021
08.02.2021 - 21:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Фамаликан В
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Новости команд
Фабрегас: У Артеты сложнее работа, чем у Лэмпарда 15.06.2020 в 16:25 Фабрегас: У Артеты сложнее работа, чем у Лэмпарда По мнению Сеска, Арсеналу предстоит долгий путь перестройки
Арсенал приготовил новый контракт для 20-летнего полузащитника 13.02.2020 в 18:45 Арсенал приготовил новый контракт для 20-летнего полузащитника Говорят, что лично Артета ценит француза
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Кавани подпишет с Бенфикой контракт на 30 миллионов евро 20.08.2020 в 22:35 Кавани подпишет с Бенфикой контракт на 30 миллионов евро Напомним, что уругвайцу уже 33
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
40%
Ничья
27%
Бенфика
33%
П1: 1.33 Х: 4.88 П2: 13.50
П1: 1.70 Х: 3.80 П2: 5.00
П1: 1.33 Х: 4.88 П2: 13.50
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 12.60
П1: 1.97 Х: 3.30 П2: 4.10
Live Zone
Главные события
5'
Адель Таарабт
Составы команд
1
Бернд Лено
3
Киран Тирни
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
23
Луиз, Дэвид
2
Эктор Бельерин
11
Мартин Эдегор
34
Гранит Джака
8
Даниель Себальос
7
Букайо Сака
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Смит-Роу, Эмил
77
Элтон Лейте
4
Verissimo, Lucas
30
Николас Отаменди
5
Ян Вертонген
17
Диогу Гонсалвеш
49
Адель Таарабт
28
Юлиан Вайгль
27
Рафаэл Силва
3
Грималдо, Алехандро
21
Пицци
14
Харис Сеферович
Стартовый состав
  • 7
    Букайо Сака
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 17
    Диогу Гонсалвеш
    Нападающий
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
    5
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 4
    Verissimo, Lucas
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 44
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 19
    Чикиньо
    Нападающий
  • 10
    Джан-Лука Вальдшмидт
    Нападающий
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 11
    Эмануэль Серви, Франко
    Полузащитник
  • 8
    Аппельт, Габриэль
    Полузащитник
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
  • 71
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 1
    Миле Свилар
    Вратарь
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Жоржи Жезуш
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
ЖК
1
3
Штрафные
9
7
Фолы
2
2
Удары в створ
1
2
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
Сейвы
2
2
Офсайды
1
Угловые
1
Трансляция
Свисток
Перерва у матчі між англійцями і португальцями!
45+1'
Уголовой
Кілька разів потрібно було "Арсеналу" для того, щоб відбитися після подачі португальців з кутового.
45'
Инфо
Одна хвилина була додана до першого тайму!
42'
Гоооол!!!
ЯКИЙ ГОООООЛ! Діогу Гонсалвеш (Бенфіка) ударом зі штрафного з метрів 23-х потрапив у самісіньку дев'ятку воріт Бернда Лено! Знову нічия у матчі!
41'
Офсайд
Букайо Сака (Арсенал) наслідував свого капітана та поспішив, залізши у положення "поза грою".
38'
Офсайд
П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) потрапив до офсайду після передачі від Давіда Луїса.
34'
Опасный момент
Ян Вертонген (Бенфіка) виграв верхову боротьбу під час стандарту, але пробив трохи вище цілі.
32'
Чергова довга передача від захисників "Бенфіки" не знайшла адресата.
30'
Алекс Грімальдо (Бенфіка) невдало виуонав передачу при виході в атаку.
25'
Дуже невдалий удар від Дані Себалйоса (Арсенал). Іспанець вдарив надто вище цілі.
23'
Обамеянг неочікувано отримав м'яч після помилки захисника лісабонців у власному ж штрафному майданчику, але не зорієнтувався і не використав момент.
21'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Букайо Сака (Арсенал) розрізав передачею всю оборону суперника і вивів П'єра-Емеріка Обамеянга віч-на-віч з голкіпером. Габонець перекинув воротаря суперників!
20'
Кіран Тірні (Арсенал) віддав передачу до штрафного майданчика португальців, де Еміль Сміт Роу хотів собі прокинути на хід, але невдало обробив м'яч і втратив його.
17'
"Бенфіка" намагалася вийти до воріт суперника через довгий пас зі своєї половини поля, але невдало.
16'
Букайо Сака (Арсенал) не зумів вдало прийняти передачу від партнера у чужому штрафному майданчику і втратив м'яч.
12'
Рафа Сілва (Бенфіка) отримав передачу у штрафному суперників і хотів хитро віддати у центральну зону, проте там не було нікого, окрім лондонців.
11'
Мартін Одегорд (Арсенал) невдало віддав передачу до штрафного майданчика.
8'
Перший кдар по аоротах у матчі. Обамеянг хитнув суперника на лівому фланзі і пробив у руки голкіперу суперника. Дуже гострий був кут.
5'
Желтая карточка
Адель Таарабт (Бенфіка) отримав жовту картку за накладку.
5'
Граніт Джака (Арсенал) міг вивести Букайо Сака на оперативний простір, проте захисник "Бенфіки" ввдало спрацював і знешкодив загрозу.
3'
Діогу Гонсалвеш (Бенфіка) виконав неточний простріл до штрафного майданчика суперників.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У першому поєдинку команди зіграли 1:1.
"Бенфіка": Лейте - Веріссімо, Отаменді, Вертонген - Гонсалвеш, Таарабт, Вайгль, Піцці, Грімальдо - Сілва - Сеферовіч.
Заміни: Чеекіньо, Евертон, Вальдшмідт, Влаходімос, Габріел, Жілберту, Нуньєс, Педрінью, Рамос, Свілар, Серві, Тавареш.
Заміни: Раян, Хейн, Марі, Вілліан, Ельненв, Лаказетт, Мартінеллі, Нкетіа, Пепе, Соареш, Томас, Чамберс.
"Арсенал": Лено - Бельєрін, Луїс, Габріел, Тірні - Себвльйос, Джака, Одегорд - Сміт Роу, Обамеянг, Сака.
Вітаємо усіх любителів гри Ліги Європи! UA-Футбол проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 1/16 турніру між "Арсеналом" та "Бенфікою".
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Анонс матча Арсенал - Бенфика 25.02.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Караискакис.

Дата проведения матча: 25.02.2021
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Арсенал в предыдущем футбольном матче 18.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Бенфика можно посмотреть 25.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Фаренсе - 21.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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