Арсенал - Бенфика онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Бенфика 25.02.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Караискакис.

Дата проведения матча: 25.02.2021

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Арсенал в предыдущем футбольном матче 18.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Жоржи Жезуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)

Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904

Страна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Фаренсе - 21.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился ничьей.

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