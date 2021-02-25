  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Маккаби Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Маккаби онлайн трансляция матча

Лига Европы - 25 февраля 2021, 19:55 - Олимпийский
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
перерыв
Маккаби
Тель-Авив
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
73%
Ничья
11%
Маккаби
16%
П1: 1.65 Х: 3.70 П2: 5.10
П1: 1.80 Х: 3.75 П2: 4.33
П1: 1.65 Х: 3.70 П2: 5.10
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 4.08
П1: 1.90 Х: 3.65 П2: 4.20
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Маккаби
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 10:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Борац В
Показать больше
Последние матчи - Маккаби
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Маккаби 1 - 0 Завершен Сивасспор В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Карабах 1 - 1 Завершен Маккаби Н
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Маккаби 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 23:00 Вильярреал 4 - 0 Завершен Маккаби П
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
73%
Ничья
11%
Маккаби
16%
П1: 1.65 Х: 3.70 П2: 5.10
П1: 1.80 Х: 3.75 П2: 4.33
П1: 1.65 Х: 3.70 П2: 5.10
П1: 1.93 Х: 3.62 П2: 4.08
П1: 1.90 Х: 3.65 П2: 4.20
Составы команд
81
Анатолий Трубин
22
Николай Матвиенко
49
Vitao
4
Сергей Кривцов
2
Додо
27
Майкон
21
Алан Патрик
7
Тайсон
11
Марлос
19
Манор Соломон
10
Гилберто Мораес Джуниор
19
Даниэль
28
Андреш Жералдеш
44
Луис Эрнандес
18
Эйтан Тиби
4
Энрик Саборит
42
Дор Перетц
6
Леон Глазер, Дан
23
Эяль Голаса
11
Таль Бен Хаим
72
Александар Песич
7
Матан Хозез
Стартовый состав
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 49
    Vitao
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 11
    Таль Бен Хаим
    Защитник
  • 72
    Александар Песич
    Нападающий
  • 7
    Матан Хозез
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 6
    Леон Глазер, Дан
    Защитник
  • 23
    Эяль Голаса
    Полузащитник
  • 28
    Андреш Жералдеш
    Защитник
  • 44
    Луис Эрнандес
    Защитник
  • 18
    Эйтан Тиби
  • 4
    Энрик Саборит
    Защитник
  • 19
    Даниэль
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 91
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 10
    Этей Шехтер
    Нападающий
  • 9
    Блэкмэн Ник
  • 22
    Рейкан, Ави
    Полузащитник
  • 17
    Битон, Дан
    Полузащитник
  • 31
    Шахар Пивен
    Защитник
  • 30
    Kandil, Maor
    Защитник
  • 29
    Эйлон Альмог
  • 27
    Офир Давидазде
    Защитник
  • 21
    Шеран Йежни
    Защитник
  • 3
    Baltaksa, Matan
    Защитник
  • 1
    Daniel, Peretz
    Вратарь
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
Тренеры
  • Луиш Кастру
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
7
Штрафные
4
4
Фолы
5
6
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
Офсайды
2
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
1
ЖК
Угловые
5
Трансляция
44'
Опасный момент
Прострел с левого фланга, Трубин со второй попытки забирает мяч, как же опасно играют сейчас гости.
43'
А вот атаку организовать у них не выходит уже, оборона Маккаби играет спокойно и надежно.
41'
Отвели немного игру горняки от своих ворот, перепас с мячем в центре поля.
39'
Опасный момент
Розгром по корнерам, навес от Хосеза, пробивает головой Эрнандес, мяч попадает в перекладину, далее после отскока летит в правую штангу, но так и не попадает в сетку Трубина.
37'
Уголовой
И третий угловой, навес, удар от Хосеза, мимо ворот Шахтера.
35'
Уголовой
Еще один корнер для израильтян, Бен-Хаим крутил, Трубин выбил мяч с линии.
34'
Уголовой
Подача от Хосеза, Мораес вынес мяч на угловой, который опаснотью не завершился.
33'
Желтая карточка
Желтая для Витао за фол в обороне против Глазера, штрафной для гостей.
31'
Бен-Хаим пробивает с левого угла штрафной дончан, Трубин на месте.
30'
Глазер фолит в атаке против Патрика, штрафной.
28'
Пешич головой пробивает с центра вратарской Шахтера, но слабо и прямо в руки Трубину.
27'
Эрнандес сфолил в центре поля против Мораеса, стандарт.
25'
Тете получил круглого в центре вратарской Маккаби, но не сумел обработать, от ворот для Даниеля.
24'
Опасный момент
Марлос пробивает с левого угла штрафной оппонентов, мяч летит в метре от штанги.
22'
Пас по центру на ход Пешичу, но тот не побежал, явный оффсайд был.
20'
Опасный момент
Тайсон пробивает с линии штрафной гостей, голкипер отбивает перед собой, Матвиенко на добивании, но выше ворот.
19'
Соломон навесил с левого угла вратарской соперника, мяч головой выбивает Жералдешь.
17'
Майкон в центре поля подталкивал в спину Пешича, но рефери не зафиксировал нарушения.
15'
Офсайд
Немного перехватили инициативу в игре гости, пытаются организовать атаку, перевод на левый фланг, оффсайд у троих игроков Маккаби.
13'
Тайсон переводил мяч на правый фланг атаки в ход Матвиенко, но защита оппонентов забирает мяч под контроль.
11'
Матвиенко начудил в центре поля, в контратаку пытались выбежать израильтяне, еще один навес от Хосеза справа, но без опасности для соперника.
10'
Хосез навешивает с правого фланга, мяч в руках Трубина.
9'
Подача от Марлоса во вратарскую соперника в направлении Матвиенко, но защитник гостей головой вынес мяч.
8'
Фол против Марлоса на правом фланге со стороны Хосеза, перспективный штрафной для хозяев.
7'
Опасный момент
Выбежали в контратаку горняки, Мораес разогнал, отдал пас на Додо, тот пробил, но мяч попал в сетку с тыльной стороны.
5'
После просмотра VAR рефери своего решения не изменил.
4'
Додо прострелил с левого фланга низом, Соломон пробивал, но его выстрел был заблокирован. Аппеляции по-поводу игры рукой защитника Маккаби, но рефери пока молчит.
2'
Мораес фолит в атаке на первых минутах поединка, штрафной.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами Шахтер и Маккаби.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Аталанта Аталанта 0 Реал Реал 1 Завершен 22:00 - Вчера Боруссия Боруссия 0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 Завершен 21:45 - Вчера Престон Норт Энд Престон Норт Энд 0 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Завершен 21:45 - Вчера Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 2 Уотфорд Уотфорд 3 Завершен 21:45 - Вчера Борнмут Борнмут 1 Кардифф Сити Кардифф Сити 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Маккаби 25.02.2021, Лига Европы

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Маккаби (Тель-Авив) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 25.02.2021
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Маккаби (Тель-Авив):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Маккаби осталась с поражением. Столкновение Маккаби и Шахтер в предыдущем футбольном матче 18.02.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Маккаби можно посмотреть 25.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Маккаби, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Маккаби (Тель-Авив)
Год основания Маккаби (Тель-Авив): 1906
Страна: Израиль

Прошедший поединок команды Маккаби был сыгран против Шахтер - 18.02.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шахтер - Маккаби онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен