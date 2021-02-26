Десна - Ингулец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 26.02.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Десна в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против Динамо - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Ворскла - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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