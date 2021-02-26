Десна - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Ингулец 26.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 26.02.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Десна в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против Динамо - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Ворскла - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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