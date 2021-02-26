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Десна - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 февраля 2021, 19:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 0
Обновить
перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
34' Андрей Тотовицкий
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Десна
54%
Ничья
17%
Ингулец
29%
П1: 1.74 Х: 3.74 П2: 4.82
П1: 1.57 Х: 3.80 П2: 5.00
П1: 1.74 Х: 3.74 П2: 4.82
П1: 1.63 Х: 3.90 П2: 4.88
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
3
Побед
5
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна
Первая лига 2017/2018
12.05.2018 - 17:30 Ингулец 1 - 3 Завершен Десна
Первая лига 2017/2018
11.10.2017 - 16:00 Десна 0 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2016/2017
13.05.2017 - 19:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 15:00 Десна 0 - 1 Завершен Партизан П
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Десна
54%
Ничья
17%
Ингулец
29%
П1: 1.74 Х: 3.74 П2: 4.82
П1: 1.57 Х: 3.80 П2: 5.00
П1: 1.74 Х: 3.74 П2: 4.82
П1: 1.63 Х: 3.90 П2: 4.88
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.00
Главные события
ГООЛ! Андрей Тотовицкий
34'
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 18
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
    34
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 6
    Dima, Constantin
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 8
    Fakhriyovych, Eitkhalilov Suleiman
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
6
Штрафные
3
3
Фолы
6
4
Удары мимо
1
6
Угловые
2
2
Удары в створ
Сейвы
1
Трансляция
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину було додано.
44'
Перший удар у матчі від гостей! Євген Запорожець пробив повз ворота з-за меж штрафного майданчика. Гравець виконував постріл з "двійничка".
42'
Юхим Конопля (Десна) пробив повз ворота з гострого кута з правого флангу.
39'
М'яч надто високо летить для усіх футболістів після передачі Олексія Гуцуляка (Десна) зі стандарту.
38'
Опасный момент
Пилип Будківський (Десна) впритул пробивав головою по воротах суперника, але м'яч полетів вище воріт.
34'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Після невдалого розіграшу кутового м'яч другим темпом дійшов до Андрія Тотовицького, котрий перекинув першого опонента і з-під другого пробив у дальню дев'ятку з лівої частини штрафного майданчика. 1:0 у матчі!
33'
Після удару у падінні від Андрія Мостового (Десна) м'яч до рук забрав Володимир Кринський.
32'
Прорив Младена Бартуловіча (Інгулець) по лівому фланзі у підкаті зупинив суперник.
30'
Уголовой
Другий корнер від "Інгульця" у матчі теж не створив небезпеки біля воріт опонентів.
28'
Володимир Кринський (Інгулець) до рук забрав не надто сильний удар від Пилипа Будківського.
28'
Подачу від Андрія Тотовицього (Десна) на ближню стійку вибив на кутовий гравець гостей.
27'
Уголовой
Кутовий від "Інгульця" не призвів до небезпеки.
26'
"Інгулець" заробив право подати від кутового прапорця, хоча м'яч вийшов від гостей.
22'
Уголовой
Володимир Кринський (Інгулець) парирував удар головою від Богдана Білошевського після подачі з кутового.
21'
"Десна" намагаєтсья прорватися до штрафного майдачнику супернків, але поки невдало - попереду стіна.
16'
Пилип Будківський (Десна) опинився у штрафному майданчику суперників з м'ячем, але оточонення з кількох футболістів команди з Петровов ліквідувало загрозу.
16'
Юхиму Коноплі (Десна) не вдалося наздогнати передачу від партнера на правому фланзі атаки.
14'
Младен Бартуловіч (Інгулець) головою зняв подачу від суперника зі стандарту.
13'
"Інгулець" знову фолить поблизу власної карної зони.
10'
Пилип Будківський (Десна) опинився на ударній позиції у чужому штрафному майданчику і в дотик після передачі Андрія Тотовицького пробив повз ліву стійку воріт.
7'
Денис Балан (Інгулець) невдало приземлився на ногу і зараз лежить на газоні та отримує допомогу від лікарів.
6'
Олександр Козак (Інгулець) дав розрізну передачу на хід Артему Щедрому до чужого штрафного майданчика, але той прострілив у руки голкіперу.
5'
Олексій Гуцуляк (Десна) зі штрафного з правого флангу влучив у стійку.
4'
Олег Синьогуб (Інгулець) заблокував Олексія Гуцуляка поблизу власного штрафного майданчика і номінальні господарі отримали шанс на виконання стандарту з хорошої позиції.
3'
Андрій Мостовий (Десна) намагався виконати передачу до штрафної суперників, але його простріл був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У першому колі команди зіграли 1:1.
"Інгулець": Кринський - Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб - Шишка - Плохотнюк, Запорожець, Бартуловіч, Козак - Щедрий.
Запасні: Мкомола, Сейтхалілов, Білоцерківець, Квасний, Коваленко, Малиш.
"Десна": Паст - Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий - Картушов, Білошевський, Огіря, Гуцуляк - Тотовицький - Будківський.
Запасні: Арвеладзе, Дегтярьов, Дем'яненко, Діма, Єрмаков, Литовка, Полегенько, Сухоцький, Чепурненко.
Добрий вечір всім шанувальникам УПЛ! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу між "Десною" та "Інгульцем".
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Анонс матча Десна - Ингулец 26.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 26.02.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Десна в предыдущем футбольном матче 19.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Ингулец можно посмотреть 26.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Динамо - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Ворскла - 21.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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