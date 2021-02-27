Колос - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Рух 27.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 27.02.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Колос в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Львов - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 21.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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