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Колос - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 февраля 2021, 19:30 - Колос
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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31'
Рух
Львов
Ход матча
12' Евгений Задоя 22' Zec, David
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Колос
47%
Ничья
35%
Рух
18%
П1: 1.98 Х: 3.01 П2: 4.66
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 4.50
П1: 1.98 Х: 3.01 П2: 4.66
П1: 2.00 Х: 2.84 П2: 4.99
П1: 2.11 Х: 2.70 П2: 4.80
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос
Первая лига 2020
13.04.2019 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
01.09.2018 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:30 Рух 5 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 10:00 Рух 0 - 1 Завершен Партизан П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Колос
47%
Ничья
35%
Рух
18%
П1: 1.98 Х: 3.01 П2: 4.66
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 4.50
П1: 1.98 Х: 3.01 П2: 4.66
П1: 2.00 Х: 2.84 П2: 4.99
П1: 2.11 Х: 2.70 П2: 4.80
Live Zone
Главные события
22'
Zec, David
Евгений Задоя
12'
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    12
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 6
    Zec, David
    Защитник
    22
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 25
    Bilyi, Maksym
    Защитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 16
    Abdukhalikov, Bobir
    Нападающий
  • 99
    Ростислав Русин
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 12
    Gliha Erik
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 22
    Рагнар Сигурдссон
    Защитник
  • 81
    Виктор Бабичин
    Вратарь
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
Тренеры
  • Kostyshin, Ruslan
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
Угловые
3
53%
Владение мячом
47%
2
Удары в створ
1
7
Штрафные
6
6
Фолы
7
1
Сейвы
2
2
Удары мимо
1
ЖК
1
Трансляция
29'
Офсайд
Хорошие скоростные комбинации у Колоса, однако иногда случаются вне игры
26'
Чурко выстрелил по воротам, сильно и точно в руки голкиперу
25'
Снова фолит Задоя, у него уже есть желтая
23'
Довольно напряженная игра, много нарушений, выяснений отношений и пауз, хотя и в обороне команды не отсиживаются
22'
Желтая карточка
Давид Зец (Рух) наказан за грубую игру
20'
Еще один навес и Волынец на выходе забрал мяч, его еще и атаковал Лысенко, фол в атаке у форварда Колоса
18'
Рух больше контролирует мяч, это в середине поля, Колос же, как только перехватывает мяч, сразу бежит вперед
16'
Навес от Богданова в штрафную и Гавриш пробил головой, получилось не лучшим образом
13'
Опасный момент
Хороший удар со штрафного нанес Борячук, Волынец совершает сейв и тянет непростой сильный удар
12'
Желтая карточка
А вот Евгению Задое (Колос) не повезло, руками он останавливал Борячука - это горчичник
11'
Федорчук сбивает Лысенко, чтобы не позволить провести контратаку, пока только устное предупреждение игроку Руха
9'
Опасный момент
А вот и шанс - Лысенко со штрафного пробил в дальний угол, немного не хватило точности
8'
Идет обмен атаками, хорошие скорости в игре, должны появится и моменты
5'
Лысенко наносит первый удар в игре, Мысак без особых проблем справляется
3'
Уголовой
Угловой неплохо разыграли гости, не сразу удалось отбиться коваливцям, пришлось повозиться с мячом
2'
Хозяева провели уже две атаки, без ударов, но на хороших скоростях
Свисток
Матч начался
Рух: 31. Мысак, 6. Зец, 25. Белый, 32. Стаменкович, 5. Федорчук, 7. Климчук, 10. Притула, 17. Мысык, 91. Карасюк, 19. Кондраков, 45. Борячук
Колос: 25. Волынец, 15. Черноморец, 21. Новак Е., 13. Гавриш, 20. Чурко, 23. Кравченко Н., 48. Ореховский, 90. Богданов, 99. Задоя, 7. Лысенко, 9. Антюх
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию представляется текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Колос - Рух.
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Анонс матча Колос - Рух 27.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Колос в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Рух можно посмотреть 27.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Львов - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 21.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Колос - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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