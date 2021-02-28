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ФК Минай - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 февраля 2021, 13:45 - Mynay-Arena
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
17'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
47%
Ничья
27%
Олимпик
27%
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 3.00 Х: 3.00 П2: 2.30
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 2.90 Х: 3.05 П2: 2.65
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:30 ФК Минай 0 - 3 Завершен Марибор П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 12:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кишварда П
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
19.01.2021 - 16:30 Олимпик 2 - 2 Завершен Шлёнск Н
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
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Новости команд
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
47%
Ничья
27%
Олимпик
27%
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 3.00 Х: 3.00 П2: 2.30
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 3.14 Х: 3.14 П2: 2.41
П1: 2.90 Х: 3.05 П2: 2.65
Live Zone
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 50
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 12
    Бетим Халими
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 4
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
Запасные игроки
  • 87
    Popovych, Ivan Vasyliovych
    Полузащитник
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 18
    Михаил Кополовец
    Нападающий
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 32
    Kanibolotskyi, Anton
    Вратарь
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 14
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 35
    Chekotun, Andriy
    Вратарь
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
Тренеры
  • Василий Кобин
  • Климовский, Игорь
Трансляция
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Чекотун, Снурницын, Векляк, Завийский, Альваренга, Таллес, Чогадзе, Романовский.
Олимпик: Бетим — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Нкенг, Хамелюк, Бабенко, Тейшейра — Каргбо-младший.
Запасные: Каниболоцкий, Петрусенко, Снижко, Огбонная, Попович, Пиняшко, Матич, Кополовец, Ахмедзаде.
Минай: Попович — Малепе, Карась, Ковтун, Маембе — Ткачук, Хахлев — Нуриев, Милевский, Кожанов — Шиндер.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и донецкий Олимпик.
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Анонс матча ФК Минай - Олимпик 28.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 28.02.2021
Время начала матча: 13:45

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Климовский, Игорь разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Олимпик можно посмотреть 28.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против СК Днепр-1 - 22.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Минай - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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