ФК Минай - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Олимпик 28.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 28.02.2021

Время начала матча: 13:45

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Василий Кобин и Климовский, Игорь разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 20.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против СК Днепр-1 - 22.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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