Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Вест Хэм Юнайтед в последних 4 встречах.

Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 9-2-1

Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити ФК с 11 голами. Томаш Соуцек забил 8 раз за Вест Хэм Юнайтед

Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити ФК с 9 передачами. Аарон Крессуэлл лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (6 передач)

Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 18 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 4 месте с 45 очками.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 26 играх.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

Манчестер Сити ФК выиграл 7 домашних матчей подряд.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 19 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иВест Хэм Юнайтед, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 58% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 39% матчей.

Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 39%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 0.4 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).

Манчестер Сити ФК забивает 2.64 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Вест Хэм Юнайтед - 3.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Вест Хэм Юнайтед - 1.2.

Манчестер Сити ФК выиграл последние 13 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 28% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (2-0 дома и 5-0 на выезде)

Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

За последние 22 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 17 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 42-13 в пользу команды Манчестер Сити ФК.

Последняя гостевая победа Вест Хэм Юнайтед над Манчестер Сити ФК была в 2015

Манчестер Сити ФК не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 29 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-39 в пользу команды Манчестер Сити ФК

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 31% голов между минутами 76-90?