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Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 февраля 2021, 14:15 - Этихад
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 0
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перерыв
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
28' Бен Джонсон 30' Рубен Диаш
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Вест Хэм Юнайтед
27%
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.25 Х: 6.50 П2: 11.00
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.27 Х: 6.10 П2: 12.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Вест Хэм Юнайтед в последних 4 встречах.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 9-2-1
  • Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити ФК с 11 голами. Томаш Соуцек забил 8 раз за Вест Хэм Юнайтед
  • Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити ФК с 9 передачами. Аарон Крессуэлл лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (6 передач)
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 18 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 4 месте с 45 очками.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 26 играх.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Манчестер Сити ФК выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 19 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иВест Хэм Юнайтед, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 58% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 39% матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 39%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 0.4 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.64 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Вест Хэм Юнайтед - 3.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Вест Хэм Юнайтед - 1.2.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 13 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 28% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (2-0 дома и 5-0 на выезде)
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 17 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 42-13 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Последняя гостевая победа Вест Хэм Юнайтед над Манчестер Сити ФК была в 2015
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 29 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-39 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 31% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити ФК одержала 6 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
14
Побед
19
Игр
2
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
10.08.2019 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 5 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
27.02.2019 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Боруссия 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 19:30 Суонси 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
15.02.2021 - 20:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
09.02.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 19:30 Фулхэм 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Вест Хэм Юнайтед
27%
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.25 Х: 6.50 П2: 11.00
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.28 Х: 6.58 П2: 10.50
П1: 1.27 Х: 6.10 П2: 12.00
Live Zone
Главные события
ГООЛ! Рубен Диаш
30'
28'
Бен Джонсон
Составы команд
31
Эдерсон
11
Александр Зинченко
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
8
Илкай Гюндоган
25
Фернандиньо
17
Де Брeйне, Кевин
21
Ферран Торрес
10
Серхио Агуэро
26
Махрез, Рияд
35
Даррен Рэндолф
23
Исса Диоп
15
Крейг Доусон
3
Крессуэлл, Аарон
5
Куфал, Владимир
28
Соуцек, Томаш
41
Деклан Райс
31
Бен Джонсон
18
Пабло Форнальс
11
Джесси Лингард
30
Майкл Антонио
Стартовый состав
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
    30
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 30
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 11
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
    28
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 35
    Даррен Рэндолф
Запасные игроки
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 9
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 4
    Фабиан Бальбуэна
    Защитник
  • 34
    Натан Тротт
    Вратарь
  • 25
    Дэвид Мартин
    Вратарь
  • 45
    Odubeko, Ademipo
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
6
Штрафные
1
1
Фолы
6
1
Блокировано ударов
2
1
Удары мимо
2
2
Удары в створ
1
ЖК
1
1
Угловые
Сейвы
1
Трансляция
37'
Стоило Зинченко замешкаться с мячом в ногах в левом фланге атаки, как его тут же с отбором атаковал Форнальс.
34'
Зинченко исполнил подачу с левого фланга прямиком в руки Рандольфу.
32'
Гюндоган запускал передачу на ход Агуэро в центр штрафной, но форвард не успел набрать ход.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Из глубины правого фланга де Брюйне подал на дальний фланг вратарской, куда удачно набежал с завершающий ударом головой Диаш!
28'
Желтая карточка
Марез ускорялся в правом фланге атаки, но Джонсон явно удержал его за корпус.
26'
Гюндоган уверенно перехватил передачу Лингарда с левого фланга.
23'
Де Брюйне и Зинченко выводили в атаку левым флангом Агуэро, но Серхио был сбит с ног фолом со стороны соперника.
21'
Ускорение от Диаша через центральный круг было встречено "коробочкой" от соперников.
19'
Опасный момент
Стоунзу пришлось внутри вратарской совершать панический вынос мяча, после явной ошибки Эдерсона при игре на перехвате скидки головой от Соучека в направлении Антонио.
17'
Антонио зашел в правый фланг атаки, но его передачу в центральную зону прочитал Фернандиньо.
15'
Сити методично продавил соперников внутрь их половины, и теперь строит атаки в привычном стиле — широкий фронт.
12'
Де Брюйне не дали завершить рывок в левый фланг чужой штрафной точной передачей, после чего с отскока под на дальнюю Зинченко, но Агуэро смог принять мяч только на руку.
9'
Цоуфал затоптал Феррана в левом фланге атаки соперников.
6'
Пас Фернандиньо с правого фланга в штрафную на Агуэро был легко прочитан соперниками.
4'
Торрес не был готов к пасу на ход левым флангом от Гюндогана.
2'
Вест Хэм попытался показать высокий прессинг, но Сити его разбил эффектными передачами в касание.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Лансини, Нобл, Бенрахма, Боуэн, Одубеко.
Вест Хэм: Рандольф — Диоп, Доусон, Крессвелл — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон — Форнальс, Лингард — Антонио.
Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Канселу, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Габриэль Жезус.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган — Марез, Агуэро, Торрес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и лондонский Вест Хэм.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед 27.02.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 14:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 27.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Боруссия - 24.02.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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