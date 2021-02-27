Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 27.02.2021
Время начала матча: 14:15
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Боруссия - 24.02.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.
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