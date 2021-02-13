СК Днепр-1 - Ингулец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Ингулец в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Будучность Подгорица - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Львов - 05.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.