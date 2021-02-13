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СК Днепр-1 - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 февраля 2021, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
8'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
25%
Ингулец
38%
П1: 2.3900 Х: 3.2400 П2: 3.0960
П1: 1.9500 Х: 3.4000 П2: 3.5000
П1: 2.3900 Х: 3.2400 П2: 3.0960
П1: 2.0300 Х: 3.2400 П2: 4.0800
П1: 1.9800 Х: 3.2500 П2: 4.2000
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
5
Игр
1
Побед
Ингулец
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 15:00 Ингулец 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2020
05.05.2019 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 3 Завершен Ингулец
Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Будучность Подгорица Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:00 СК Днепр-1 4 - 1 Завершен Металоглобус В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Чукарички В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:30 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Спартак Н
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Рух 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
25%
Ингулец
38%
П1: 2.3900 Х: 3.2400 П2: 3.0960
П1: 1.9500 Х: 3.4000 П2: 3.5000
П1: 2.3900 Х: 3.2400 П2: 3.0960
П1: 2.0300 Х: 3.2400 П2: 4.0800
П1: 1.9800 Х: 3.2500 П2: 4.2000
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 8
    Fakhriyovych, Eitkhalilov Suleiman
Тренеры
  • Jovichevich, Igor
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
3'
Днепр-1 спокойно катает мяч по своей половине.
1'
Тейлор подавал с правого фланга в зону перед штрафной, где Чуже не смог обеспечить скидку на партнеров.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Малыш, Сейтхалилов, Коваленко, Мкомола, Белоцерковец, Щедрый, Синегуб, Семенко.
Ингулец: Крынский — Павлов, Кучеренко, Ковалев — Козак, Шишка, Запорожец, Бартулович, Квасный — Ситчинава, Плохотнюк.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Ди Франко, Гонсалвез, Булеца, Хобленко.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Назаренко, Чуже, Когут — Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и петровский Ингулец.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Ингулец 14.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Ингулец в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Будучность Подгорица - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Львов - 05.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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