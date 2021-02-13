СК Днепр-1 - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Ингулец 14.02.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 14.02.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Ингулец в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Будучность Подгорица - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Львов - 05.12.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.