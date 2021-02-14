Рух - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Ворскла 14.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 14.02.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Рух в предыдущем футбольном матче 23.08.2020 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Рух - 04.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Зета - 04.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

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