  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

Рух - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 февраля 2021, 17:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
8'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
20%
Ворскла
40%
П1: 3.3400 Х: 3.3400 П2: 2.2200
П1: 3.1000 Х: 3.2500 П2: 2.1500
П1: 3.3400 Х: 3.3400 П2: 2.2200
П1: 3.3000 Х: 3.2400 П2: 2.2700
П1: 3.3000 Х: 3.2500 П2: 2.2500
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:30 Рух 5 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 10:00 Рух 0 - 1 Завершен Партизан П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
27.01.2021 - 16:30 Рух 3 - 2 Завершен Радник В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Рух 3 - 1 Завершен Кызылжар В
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Зета В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Ворскла 5 - 0 Завершен Дрита В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Младост Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 14:30 Ворскла 1 - 2 Завершен Балкани П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
20%
Ворскла
40%
П1: 3.3400 Х: 3.3400 П2: 2.2200
П1: 3.1000 Х: 3.2500 П2: 2.1500
П1: 3.3400 Х: 3.3400 П2: 2.2200
П1: 3.3000 Х: 3.2400 П2: 2.2700
П1: 3.3000 Х: 3.2500 П2: 2.2500
Составы команд
Стартовый состав
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 90
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
  • 99
    Ростислав Русин
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 12
    Gliha Erik
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 94
    Myronovych, Carbine Yaroslav
    Нападающий
  • 14
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Дмитрий Щербак
    Полузащитник
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
6'
Федорчук фолит в центре поля против Пуцлина, штрафной.
4'
Кулач теряет мяч на правом фланге атаки, аут для Руха.
2'
С первых минут матча мяч под контроль берут гости, хоязева пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 14 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Рух и Ворскла.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Блэкпул Блэкпул 0 Питерборо Питерборо 0 Завершен 15:00 - Сегодня Брентфорд Брентфорд 0 Барнсли Барнсли 2 Завершен 15:00 - Сегодня Хетафе Хетафе 0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 Завершен 15:00 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 0 Аланияспор Аланияспор 0 Завершен 15:00 - Сегодня Гезтепе Гезтепе 2 Истанбул ББ Истанбул ББ 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Рух - Ворскла 14.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Рух в предыдущем футбольном матче 23.08.2020 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Ворскла можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Рух - 04.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Зета - 04.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Рух - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен