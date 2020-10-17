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"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 03 февраля 2021, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
42%
Ничья
33%
Наполи
25%
П1: 2.3500 Х: 3.6000 П2: 2.7250
П1: 3.0000 Х: 3.4000 П2: 2.3750
П1: 2.3500 Х: 3.6000 П2: 2.7250
П1: 2.9250 Х: 3.4600 П2: 2.4550
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.3900
П1: 2.9600 Х: 3.5200 П2: 2.4800
Личные встречи
"Аталанта"
8
Побед
22
Игр
10
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 17:15 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
02.07.2020 - 20:30 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
30.10.2019 - 19:45 Наполи 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Лацио П
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 19:00 Наполи 2 - 0 Завершен Парма В
Кубок Италии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Наполи 4 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 16:00 Эллас Верона 3 - 1 Завершен Наполи П
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 13:30 Наполи 6 - 0 Завершен Фиорентина В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
42%
Ничья
33%
Наполи
25%
П1: 2.3500 Х: 3.6000 П2: 2.7250
П1: 3.0000 Х: 3.4000 П2: 2.3750
П1: 2.3500 Х: 3.6000 П2: 2.7250
П1: 2.9250 Х: 3.4600 П2: 2.4550
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.3900
П1: 2.9600 Х: 3.5200 П2: 2.4800
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Анонс матча "Аталанта" - Наполи 03.02.2021, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 03.02.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 03.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Парма - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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