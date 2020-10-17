"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведения матча: 03.02.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Парма - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.
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