"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Наполи 03.02.2021, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 03.02.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Парма - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

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