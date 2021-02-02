"Ювентус" - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Интер 09.02.2021, Кубок Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 09.02.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 02.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 06.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший матч команды Интер был сыгран против Фиорентина - 05.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

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