  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Ювентус" - Интер Смотреть онлайн
В тренде

"Ювентус" - Интер онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 09 февраля 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
0 - 0
Обновить
1'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
47%
Ничья
35%
Интер
18%
П1: 2.3700 Х: 3.3800 П2: 2.8300
П1: 2.9000 Х: 3.4000 П2: 2.3700
П1: 2.3700 Х: 3.3800 П2: 2.8300
П1: 2.9500 Х: 3.4600 П2: 2.4350
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.4000
Личные встречи
"Ювентус"
12
Побед
22
Игр
4
Побед
Интер
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 0 Завершен СПАЛ В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 18:00 СПАЛ 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Показать больше
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
05.02.2021 - 21:45 Фиорентина 0 - 2 Завершен Интер В
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Беневенто В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Интер Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
47%
Ничья
35%
Интер
18%
П1: 2.3700 Х: 3.3800 П2: 2.8300
П1: 2.9000 Х: 3.4000 П2: 2.3700
П1: 2.3700 Х: 3.3800 П2: 2.8300
П1: 2.9500 Х: 3.4600 П2: 2.4350
П1: 3.0000 Х: 3.5000 П2: 2.4000
Трансляция
Запасные: Паделли, Раду, Янг, Коларов, Раноккья, Перишич, Гальярдини, Сенси, Пинамонти.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес.
Запасные: Щесны, Пинсольо, Кьеллини, Драгузин, ди Пардо, Фработта, Артур, Маккени, Кьеза, Фаджиоли, Питерс, Мората, да Граса, Рафья.
Ювентус: Буффон — Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Бернардески — Кулусевски, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Туринский Ювентус в первом поединке данной стадии сумел обозначить преимущество на поле соперников — 2:1.
Маурицио Мариани (Априлия, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка полуфинала Кубка Италии. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и миланский Интер.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Фенербахче Фенербахче 1 Истанбул ББ Истанбул ББ 1 Завершен 19:30 - Сегодня Реймс Реймс 3 Валансьен Валансьен 4 Завершен 19:30 - Сегодня "Бернли" 0 Борнмут Борнмут 2 Завершен 19:30 - Сегодня Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли 0 Плимут Аргайл Плимут Аргайл 1 Завершен 19:00 - Сегодня Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3 Остенде Остенде 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Ювентус" - Интер 09.02.2021, Кубок Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 09.02.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 02.02.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Интер можно посмотреть 09.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 06.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Фиорентина - 05.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен