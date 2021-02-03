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"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 10 февраля 2021, 21:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Федерико Ла Пенна
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
27%
Ничья
40%
Наполи
33%
П1: 2.0350 Х: 3.7400 П2: 3.2000
П1: 1.7500 Х: 3.8000 П2: 4.3330
П1: 2.0350 Х: 3.7400 П2: 3.2000
П1: 1.8100 Х: 4.1400 П2: 4.0800
П1: 1.8100 Х: 4.1000 П2: 4.2000
Личные встречи
"Аталанта"
8
Побед
23
Игр
10
Побед
Наполи
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 17:15 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
02.07.2020 - 20:30 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 16:00 "Аталанта" 3 - 3 Завершен Торино Н
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Лацио П
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 18:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен "Аталанта" В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершен Наполи П
Кубок Италии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 19:00 Наполи 2 - 0 Завершен Парма В
Кубок Италии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Наполи 4 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 16:00 Эллас Верона 3 - 1 Завершен Наполи П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
27%
Ничья
40%
Наполи
33%
П1: 2.0350 Х: 3.7400 П2: 3.2000
П1: 1.7500 Х: 3.8000 П2: 4.3330
П1: 2.0350 Х: 3.7400 П2: 3.2000
П1: 1.8100 Х: 4.1400 П2: 4.0800
П1: 1.8100 Х: 4.1000 П2: 4.2000
Трансляция
Инфо
Головний тренер "Аталанти" Гасперіні залишив українських легіонерів Руслана Маліновського та Віктора Коваленка на лаві запасних, проте гравці нашої збірної матимуть шанс з'явитися на полі по ходу поєдинку.
Инфо
Шановні відвідувачі порталу UA-Football, вітаємо Вас на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/2 Кубка Італії між "Аталантою" та "Наполі".
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Последние матчи
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Анонс матча "Аталанта" - Наполи 10.02.2021, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 10.02.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 10.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Торино - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Дженоа - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Дженоа.

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