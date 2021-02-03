"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Наполи 10.02.2021, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 10.02.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Наполи в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 10.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Торино - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Дженоа - 06.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Дженоа.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.