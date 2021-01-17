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Интер - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 02 февраля 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Джанпаоло Калваресе
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
3'
"Ювентус"
Турин
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
"Ювентус"
33%
П1: 2.4000 Х: 3.4000 П2: 2.8000
П1: 2.5440 Х: 3.3400 П2: 2.8850
П1: 2.5500 Х: 3.3500 П2: 2.9000
П1: 2.6900 Х: 3.4200 П2: 2.9600
Личные встречи
Интер
4
Побед
21
Игр
11
Побед
"Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2018
27.04.2019 - 22:00 Интер 1 - 1 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Беневенто В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Интер В
Показать больше
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 0 Завершен СПАЛ В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 18:00 СПАЛ 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 13:30 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Болонья В
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Наполи В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
"Ювентус"
33%
П1: 2.4000 Х: 3.4000 П2: 2.8000
П1: 2.5440 Х: 3.3400 П2: 2.8850
П1: 2.5500 Х: 3.3500 П2: 2.9000
П1: 2.6900 Х: 3.4200 П2: 2.9600
Трансляция
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию тектовая трансляция матча 1/2 Кубка Италии 2020/2021 между командами Интер и Ювентус.
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Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли 0 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 0 Завершен 19:30 - Сегодня Хольштайн Хольштайн 0 Дармштадт Дармштадт 0 Завершен 19:00 - Сегодня Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 1 Мускрон Мускрон 1 Завершен 18:00 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 2 Истанбул ББ Истанбул ББ 0 Завершен 18:00 - Сегодня Ризеспор Ризеспор 1 Касимпаша Касимпаша 1

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Анонс матча Интер - "Ювентус" 02.02.2021, Кубок Италии

Поединок между командой Интер (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 02.02.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Интер и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - "Ювентус" можно посмотреть 02.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Беневенто - 30.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Сампдория - 30.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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