Шахтер - Црвена Звезда онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Црвена Звезда 31.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Црвена Звезда (Белград) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 31.01.2021

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Силекс - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Црвена Звезда (Белград)

Страна: Сербия



Предыдущий матч команды Црвена Звезда был сыгран против Слован - 10.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

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