Шахтер - Црвена Звезда онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Црвена Звезда (Белград) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.
Дата проведения матча: 31.01.2021
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Силекс - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Црвена Звезда (Белград)
Страна: Сербия
Предыдущий матч команды Црвена Звезда был сыгран против Слован - 10.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.
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