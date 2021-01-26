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Шахтер - Црвена Звезда онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 31 января 2021, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Црвена Звезда
Белград
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
32%
Црвена Звезда
23%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Црвена Звезда
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Слован 0 - 0 Завершен Црвена Звезда Н
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 Црвена Звезда 0 - 0 Завершен Хоффенхайм Н
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Гент 0 - 2 Завершен Црвена Звезда В
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 1 Завершен Гент В
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:45 Црвена Звезда 5 - 1 Завершен Слован Либерец В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
32%
Црвена Звезда
23%
Трансляция
Запасные: Попович, Гобельич, Панков, Эракович, Одада, Петрович, Канга, Срнич, Гаврич, Вуканович, Павков, Крстович.
Црвена Звезда: Борян — Гаич, Милунович, Дегенек, Родич — Саного — Бен, Иванич, Николич, Бакайоко — Фальчинелли.
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон — Тете, Марлос, Судаков, Коноплянка — Фернандо.
Встреча пройдет на полях "Calista Sports Center" в Белеке (Турция).
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют донецкий Шахтер и белградская Црвена Звезда.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Црвена Звезда 31.01.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Црвена Звезда (Белград) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 31.01.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Црвена Звезда можно посмотреть 31.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Црвена Звезда, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Силекс - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Црвена Звезда (Белград)
Страна: Сербия

Предыдущий матч команды Црвена Звезда был сыгран против Слован - 10.12.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Црвена Звезда онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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