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Верес - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 03 марта 2021, 13:45 - Авангард . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Максим Козирянкий
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 2
Матч завершен
Заря
Луганск
Ход матча
П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.50 Х: 4.00 П2: 1.45
П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.60 Х: 4.20 П2: 1.51
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
5
Игр
4
Побед
Заря
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2017/2018
29.04.2018 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
18.03.2018 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2017/2018
18.11.2017 - 14:00 Заря 1 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Первая лига 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен Оболонь В
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Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Заря 2 - 1 Завершен Динамо В
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П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.50 Х: 4.00 П2: 1.45
П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.65 Х: 4.09 П2: 1.48
П1: 6.60 Х: 4.20 П2: 1.51
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 27
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 44
    Povoroznyuk, Dmytro
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 19
    Danyliuk, Artem
    Защитник
  • 1
    Babyichuk, Maksim
    Вратарь
  • 23
    Yushchyshyn, Vadim
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 17
    Yevheniiovych, Yemets Vladyslav
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
4
Угловые
9
2
ЖК
3
3
Удары мимо
3
43%
Владение мячом
57%
4
Удары в створ
3
1
КК
Трансляция
Свисток
Матч завершен
Свисток
Матч завершено! "Верес" у бойовому матчі поступається "Зорі"! Луганці крокують далі!
90+5'
Желтая карточка
Шахаб (Зоря) отримав попередження за затримку часу.
90+3'
Кабаєв (Зоря) пробив з-за меж штрафного майданчика, а Когут відбив м'яч перед собою. Добити міг Громов, але боковий арбітр підняв прапорець. І знову спірне рішення від лайнсмена!
90'
Инфо
П'ять хвилин було додано до основного часу матчу.
90'
Все поле в диму. Вболівальники повернулися на стадіони!
87'
Замена
Замість Руфаті (Зоря) вийшов Громов.
87'
Опасный момент
За одну атаку два небезпечні моменти у гостей. Спочатку Махнєв (Верес) у стрибку заблокував удар впритул від Юрченка, а згодом Когут парирував постріл від Шахаба.
83'
Замена
Гайдучик (Верес) з'являється замість Гегедоша.
81'
"Верес" через пас вибіг в контратаку, котра звершилася двома ударами Пасіча. Вони до акцентованої небезпеки не призвели.
80'
Желтая карточка
Йоель Абу Ханна (Зоря) отримав попередження через неспортивну поведінку.
77'
Опасный момент
Богдан Когут (Верес) парирував небезпечний постріл зі стандарту від Владлена Юрченка з 18-19 метрів.
76'
Вторая желтая
Другу жовту картку отримує Сергій Панасенко. Гравець Вереса сфолив на Захеді Шахабу, котрий виходив сам на сам з Когутом.
75'
Опасный момент
Шестаков намагався пробити через себе, але не вийшов цей задум. М'яч підібрав Шестаков, проте не влучив у площину.
73'
Опасный момент
Кабаєв (Зоря) з лівого флангу виконав пострільну передачу у центр воротарського майданчика, де перебував Юрченко. Капітан луганців знаходився без опіки, але належно не влучив по м'ячу і не перевів його у порожні ворота.
71'
Опасный момент
Двічі пробивав по воротах Михайло Сергійчук (Верес), але постріли були заблоковано.
70'
Замена
Одразу подвійна заміна від Віктора Скрипника. Замість Циганікса та Луньова вийшли Ємець та Хомченовський відповідно.
69'
Удар Кочергіна (Зоря) пройшов надто вище воріт. М'яч звалився з ноги півзахисника.
67'
Опасный момент
Пасіч пробіг пів поля лівим флангом, віддав передачу в центр, але капітан "Вереса" Шестаков не влучив по м'ячу.
66'
Кочергін (Зоря) грубо врізався в Гегедоша. Суддя мовчить.
64'
Опасный момент
Роберт Гегедош (Верес) прорвався у штрафний майданчик і пробив у Васіля.
63'
Солдат (Верес) невлучно пробив з дальньої дистанції.
61'
Замена
Сергійчук вийшов замість Дахновського (Верес).
59'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Владсилав Кочергін (Зоря) змістився з лівого флангу і потужним ударом з дальньої дистанції влучив в лівий кут воріт суперника.
58'
Владислав Кочергін (Зоря) намагався довгою передачою знайти в атаці Захеді Шахаба, але Богдан Когут забрав м'яч до рук.
57'
Махнєв (Верес) перервав передачу гравця "Зорі" до штрафного майданчика.
55'
"Зоря" вибігала в атаку, проте сфолила в чужому штрафному майданчику.
51'
Опасный момент
"Верес" забиває гол, але асистент арбітра підняв прапорець, сигналізуючи про "офсайд"! Після повторів видно, що суддя помилився. Дуже спірний момент!
49'
Махнєв (Верес) у підкаті перервав передачу Луньова в центр штрафного майданчика. Перші хвилини другого тайму за "Зорею".
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Дві хвилини було додано.
45+1'
Опасный момент
Геннадій Пасіч здалеку завдав пострілу по воротах "Зорі" - Васіль перевів м'яч на кутовий.
44'
Подачу від Роберта Гегедоша зі стандарту винесли захисники "Зорі".
42'
І знову подача Юрченка (Зоря) знайшла руки Когута.
38'
Уголовой
Богдан Когут (Верес) забрав до рук м'яч після подачі від Владлена Юрченка.
36'
Опасный момент
Який момент! Правим флангом повільно проривався Віталій Дахновський (Верес), але його передача не дійшла до партнера. Після рикошету м'яч відлетів до Роберта Гегедоша, і з-під суперника він обвідним ударом влучив в дальню ліву стійку!
35'
Захеді Шахаб (Зоря) черговий раз фолить в атаці.
33'
Опасный момент
Точний пас від Роберта Гегедоша (Верес) з лівого флангу у штрафну зону суперника, але Віталій Дахновський невдало реалізував хороршу нагоду. Удар заблоковано.
31'
Желтая карточка
Третя жовта картка у матчі! Віталій Дахновський (Верес) отримує попередження за зрив атаки.
30'
Уголовой
Васіль вибив м'яч після подачі господарів від кутового.
25'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Голкіпер "Вереса" Когут невдало парирував подачу-удар зі стандарту від Владлена Юрченко, тож Іванісеня зміг вколотити м'яч у ворота суперників. Знову рівні цифри на табло!
24'
Уголовой
Оборонці "Вереса" винесли м'яч після подачі Владлена Юрченка від кутового прапорця.
22'
Опасный момент
М'яч ледь не влучив у ворота господарів після рикошету від захисника, але взяття воріт не було б зараховане через офсайд Шахаба (Зоря).
20'
Желтая карточка
Руфаті (Зоря) отримав попередження. Македонець ззаду по ногах вдарив Шестаков.
19'
Михайло Шестаков (Верес) ледь не перехопив передачу від Абу Ханни назад, але Васіль був перший на м'ячі.
18'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! Михайло Шестаков розвів м'яч і гокліпера по кутах. Рівняни повели у рахунку!
17'
Опасный момент
Арбітр призначає пенальті у ворота "Зорі"! Юрченко сфолив на Дахновському.
16'
Замена
Микита Полюлях (Верес) отримав травму коліна і накульгуючи покинув поле. Замість нього вийшов Кучеров.
14'
Захеді Шахаб (Зоря) пробив вище воріт у падінні через себе.
11'
А ось тепер Роберт Гегедош (Верес) зупинив атаку, проте свого Партнера, не давши пройти Михайлу Шестакову.
10'
Роберт Гегедош (Верес) проривався до штрафного майданчика, але Дмитро Іванісеня зупинив його.
8'
Желтая карточка
За попередній інцидент попереджений був Сергій Панасенко (Верес).
7'
Панасенко (Верес) і Юрченко (Зоря) головами зіштовхнулися в центрі поля і наразі отримають медичну допомогу.
6'
"Верес" вдало витримав лінію захисту, і Шахаб потрапив у положення "поза грою".
5'
Дахновський (Верес) б'є по ногах суперника на його половині поля. Без грубості, але жорстко.
4'
"Верес" через пас дійшов до штрафного майданчику суперників, але гравці Зорі перервали атаку.
2'
Луньов (Зоря) прорвався до штрафного майданчика суперника, але Немчанінов заблокував його удар.
1'
Кочергін (Зоря) намагався прорватися лівим флангом, але Солдат його зупинив.
Свисток
Матч на стадіоні "Авангард" розпочався!
Верес: 47. Когут Б., 4. Солдат, 8. Гончаренко, 14. Махнев Д., 17. Пасич Г., 21. Панасенко, 27. Немчанинов, 77. Полюлях, 99. Дахновский, 9. Шестаков М., 88. Гегедош
Зоря: 23. Васіль, 5. Руфат, 20. Абу Ханна, 7. Кочергін В., 21. Іванисеня, 27. Назарин, 97. Циганікс, 80. Юрченко Вл., 8. Луньов, 9. Шахаб, 22 . Кабаєв
Доброго дня, друзі, Вашій увазі пропонується текстова онлайн трансляція матчу Кубку України Верес - Зоря.
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Комментарии(14)
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ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:49
Двічи був коментар щодо неправильного написання прізвища Головного арбітра - і двічи не був опублікований! Дуже хочете його образити?!
Ответить
0
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:42
Адмін! Чому пропадають "незручні" коментарі?
Ответить
0
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:33
Ого! Вже йде 90+2 хвилина! А насправді яка? І скільки буде загалом?
Ответить
0
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:30
Резюмуючи, можу сказати одне: компьютерніку більше не наливати!
Ответить
+1
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:26
Там мають бути дані про забиті чи незабиті пенальті! Але або хтось дуже поспішає, або заніс туди жовті картки, але чомусь червоного кольору!
Ответить
+1
0
stiven7 (Харьков)
03.03.2021 в 15:20
простите зеленого, а что за зеленые и красные кружочки под названиями команд?)
Ответить
0
0
stiven7 (Харьков)
03.03.2021 в 16:03
ааа, понял, это 5 последних матчей (победы и проигрыши)
Ответить
0
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:15
Мабуть той же, що вважає, що Дахновський належить Зорі! (Дивись 5 хв.)!
Ответить
0
0
ivoloshka (Киев)
03.03.2021 в 15:12
Який розумник включив час перерви в час матчу?!
Ответить
0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
03.03.2021 в 15:06
"Який момент! Правим флангом повільно проривався Віталій..."... Це як "проривався", але "повільно"???)))
Ответить
0
0
artist (Луганск)
03.03.2021 в 14:37
На "Футболах" есть два Оскароносца - Денисов и Вацко
Ответить
+1
0
artist (Луганск)
03.03.2021 в 14:35
Неужели во всей Украине нет больше комментаторов, кроме Вацко???
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 15:08
Чим вам не подобається Вацко?
Ответить
0
0
artist (Луганск)
03.03.2021 в 14:26
В А Ц К О О О О О О О прийди в чувство
Ответить
+1
0


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Анонс матча Верес - Заря 03.03.2021, Кубок Украины

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 13:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Заря в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Заря можно посмотреть 03.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Верес - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Заря - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Верес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Верес - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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