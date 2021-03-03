Верес - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 13:45
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Заря в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Заря - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Верес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
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