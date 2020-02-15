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Динамо - Динамо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 01 февраля 2021, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
25'
Динамо
Тбилиси
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Динамо
31%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
02.02.2018 - 14:30 Ворскла 4 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
25.01.2018 - 15:30 Заря 3 - 0 Завершен Динамо П
Контрольные матчи 2017/2018
12.07.2017 - 19:00 Заря 1 - 1 Завершен Динамо Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
25%
Динамо
31%
Трансляция
8'
Русин явно помогал себе руками во время рывка мимо соперника по правому флангу атаки.
6'
Супряга в касание подключил Леднева к атаке передачей в левый фланг штрафной, но прострелить Богдану не дали.
5'
Офсайд
Попытка Супряги сыграть на добивании отскока от голкипера, после удара Леднева из левого фланга штрафной была остановлена свистком арбитра — офсайд.
3'
Караваев перехватил заброс в левый фланг атаки соперников.
1'
Грузинская команда начала с фола на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мигенеишвили, Иашвили, Хвадагиани, Дзоценидзе, Муса, Куция, Шулая, Гагнидзе, Ломинадзе, Моисцрафишвили, Оршула, Кастро, Иобашвили, Ахвледиани.
Динамо Тбилиси: Квасхвадзе — Монхил, Гбеньон, Кобури — Папава, Меквабишвили — Споркследе, Кардава, Цоцонава — Марушич, Габедава.
Запасные: Бущан, Нещерет, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, де Пена, Циганков, Родригес, Н. Волошин, Буяльский, В. Волошин, Ванат, Беседин.
Динамо Киев: Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей — Дуэлунд, Леднев, Шапаренко, Шепелев — Супряга, Русин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле тренировочного центра "Titanic Sports Complex" (Белек, Турция) сыграют Динамо Киев и грузинский Динамо Тбилиси.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Динамо 01.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 01.02.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Динамо (Тбилиси):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Динамо в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо можно посмотреть 01.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Лудогорец - 30.01.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Лудогорец.

Команда гостей

Название: Динамо (Тбилиси)
Страна: Грузия

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Колос - 29.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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