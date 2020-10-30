Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.
Дата проведения матча: 03.02.2021
Время начала матча: 10:05
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.10.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Црвена Звезда - 31.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Пролетер Нови-Сад - 28.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
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