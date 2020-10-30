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Шахтер - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 03 февраля 2021, 10:05
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
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56'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
4' Евгений Коноплянка
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
56%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
24%
Личные встречи
Шахтер
20
Побед
22
Игр
0
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
30.10.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
25.08.2019 - 19:30 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
26.05.2019 - 19:30 Шахтер 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Црвена Звезда Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 4 - 0 Завершен Кызылжар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен Ракув Н
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
56%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
24%
Главные события
ГООЛ! Евгений Коноплянка
4'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
    4
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
54'
Уголовой
Сагуткин выиграл верховую борьбу у Матвиенко и замыкал подачу с углового - мимо.
51'
Гоооол!!!
Танковский слева прострелил - Бондаренко забил с пяти метров! 1:1! Ничего себе! Каштру, меняй своих игроков на тех, что из Мариуполя! :)
51'
Уголовой
Дончане заработали угловой, Мудрик разыграл его с ближним и выполнил подачу на дальнюю, а там кто-то из "горняков" нарушил правила.
48'
Уголовой
Угловой для Мариуполя завершился без удара - Шахтёр отбился.
46'
Замена
В перерыве Мариуполь провёл серьёзную ротацию состава. Будем разбираться уже по ходу игры.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+'
Свисток
Перерыв. Очень интересный тайм. С нетерпением ждём второго
45'
Ещё один перехват от приазовцев около чужой штрафной. Правда, без удара. Кто из них Мариуполь?!
44'
Опасный момент
Сикан вышел один на один с Пятовым, но не переиграл опытного голкипера! Разве не было фола со стороны вратаря?!
42'
Опасный момент
После неудачного розыгрыша углового Шахтёр убежал в контратаку, Коно сделал пас в центр штрафной, а там Тайсон и Фернандо что-то дикое начали выдумывать и даже толком по воротам не смогли пробить. Однозначно голевой момент для дончан!
41'
Ещё одна атака Мариуполя после прострела слева, Очеретько с острого угла завершал атаку ударом, но угрозу заблокировали.
40'
Эх, хороший момент у Мариуполя был. Приазовцы "задавили" соперника около его штрафной, прошла веерная атака с левого фланга к правому, но Горбунов метров с десяти-двенадцати в касание без подготовки пробил выше рамки.
38'
Футбол в целом очень интересный. Мариуполь не выглядит андердогом и старается отвечать своими атаками настолько, насколько у него хватает для этого ресурса.
35'
Тайсон со штрафного прямо по центру метров с 30-ти не пробил стенку.
33'
Замена
Для Сиприано этот матч завершён. Даниил Удод вышел вместо него.
33'
Мариуполь минуты три держал мяч, но так и не сумел довести дело до удара.
30'
Похоже, Сиприано будет нужна замена. Бразилец получил повреждение левой ноги. Видимо, травма стопы.
30'
Острый прострел Топалова справа, мяч после рикошета от Витао прилетел в руки Пятову.
28'
Теперь уже подача справа в штрафную Шахтёра не нашла адресата.
26'
Уголовой
Никто не откликнулся на подачу Мудрика с углового в центр штрафной.
26'
Едва не наварили защитник с Гальчуком на гол на свои ворота. Пошла подача из глубины в штрафную приазовцев, вратарь пошёл на выход, кто-то из полевых игроков решил скинуть мяч к линии ворот. К счастью для болельщиков Мариуполя, мяч прошёл мимо рамки.
24'
Уголовой
И ещё один шанс у Мариуполя! После подачи углового и непроизвольной скидки от Тайсона от ближней стойки Сикан головой с центра штрафной пробил совсем чуть-чуть мимо левой штанги!
23'
Стасюк из района левого угла штрафной пробивал под ближнюю стойку, рикошет от Витао, но Пятов в прыжке перевёл снаряд на угловой.
22'
Острый момент у Шахтёра пришёл с левого фланга. После прострельной передачи в штрафную, кажется, Фернандо не смог подставить ногу и переправить снаряд в цель.
19'
Пока преимущественно наблюдаем за контролем мяча в середине поля и без острых моментов.
16'
Замена
Кулиев меняет Мишнёва. Капитан приазовцкев всё-таки не может продолжить игру.
15'
Жёсткое столкновение Степаненко и Мишнёва в середине поля. У нас возникла пауза, пока медики приведут в порядок обеих игроков. Каштру уже подготовил замену для Степаненко, но Тарас сказал, что готов продолжать играть.
12'
Проникающая передача в штрафную "горняков" центром, однако Сикан за мяч не зацепился.
11'
Шахтёр контролировал мяч, но без обострения.
8'
Штрафной для Мариуполя из района левого угла штрафной. Мишнёв выполнял подачу, но Пятов без проблем мяч в прыжке забрал.
4'
Гоооол!!!
Коно-гол забивает! По зоне правого полусреднего он вошёл в штрафную и пробил в дальний угол - голкипер не спас!
3'
Атака Шахтёра через правый фланг, но не нашлось, кому завершить её ударом с центра штрафной.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Мариуполь (старт): Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Горбунов, Сикан
Инфо
Шахтёр (старт): Пятов, Сиприано, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Маркос, Мудрик, Фернандо.
Всем привет и добро пожаловать на украинское дерби в рамках турецких сборов. Сегодня утром Шахтёр проведёт спарринг с Мариуполем. Начало поединка в 10:00.
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Анонс матча Шахтер - ФК Мариуполь 03.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.02.2021
Время начала матча: 10:05

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.10.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь можно посмотреть 03.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Црвена Звезда - 31.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Пролетер Нови-Сад - 28.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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