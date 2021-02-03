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Шахтер - Борац онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 февраля 2021, 10:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
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86'
Борац
Баня-Лука
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
15%
Борац
20%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Слован П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Црвена Звезда Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
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Последние матчи - Борац
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 15:00 Траял 0 - 0 Завершен Борац Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен Борац П
Клубные товарищеские матчи 2019
27.07.2019 - 18:15 Раднички-1923 2 - 1 Завершен Борац П
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Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
65%
Ничья
15%
Борац
20%
Трансляция
74'
Замена
Сиприано вышел вместо Корниенко, Мудрик вместо Шостака
73'
Опасный момент
А вот это опасно! Войновиц пробивал по воротам горняков, штанга спасает Шахтер
70'
Еще один несмелый переход боснийской команды через центр поля и... потеря мяча
68'
Офсайд
Мяч оказывается в сетке ворот Бораца, Антонио забил, но этот гол арбитры не засчитали
66'
Несколько навесов прошло в штрафную Бораца, но не более того, ничего опасного
63'
Не хватает агрессии Шахтеру, наверное, свой план на игру существует у Каштру и явно не входят в этот план скоростные комбинации
61'
Замена
Дентиньо вместо Фернандо, Бондарь вышел вместо Хочолавы
59'
Уголовой
Корнер разыграли подопечные Каштру, смог пробить Хочолава издали - рядом с каркасом пролетел мяч
58'
Антонио пробивал издали, кто-то из защитников боснийской команды оказался на пути мяча
54'
По сравнению с первым таймом ничего не изменилось, Шахтер полностью все контролирует, Борац ждет ошибки горняков
52'
На половине поля Бораца идет игра, пока без моментов, позиционно комбинирует украинская команда
49'
Фернандо наносил дальний удар, очень неплохо, в первом тайме таких было немного
48'
Шахтер продолжает атаковать и контролировать мяч, Борац успел провести одну неопасную контратаку
46'
Замена
Много изменений у Шахтера: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Майкон, Тете, Шостак, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо.
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Шахтер продолжает контролировать мяч
41'
Гоооол!!!
Фернандо вырвался на свидание с голкипером, не смог его переиграть, но мяч отскочил к Коноплянке, который и переправил сферу в сетку - 2:0
39'
Гоооол!!!
Коноплянка взял игру на себя, обыграл оппонента и пробил, Милоевич неудачно выносил мяч и отправил его в свои ворота - 1:0
36'
Опасный момент
Исмаили вырвался на хорошую позицию и пробивал неплохо, совсем немного ему не хватило
34'
Офсайд
Момент у Бораца! Лукич перекинул Трубина и ворота, но тут еще и офсайд фиксируют арбитры
32'
Замена
Хочолава вышел вместо Матвиенко, Фернандо - вместо Мораеса
29'
И снова Коноплянка приложился к мячу, тут уже голкипер справляется
28'
Опасный момент
Мораес имел хорошую возможность забить - нет, выше
27'
Коноплянка пробивал на силу издали, снова не хватило точности
25'
Боснийский клуб не может зацепиться за мяч, в эти минуты даже центр поля не удается перейти
23'
Додо прострелил в центр штрафной после флангового прорыва, Мораесу пробить не удалось, защитники Бораца выносят мяч
22'
Через Степаненко много пасов, возможно, лишних, обострений горнякам не хватает
20'
Борац грамотно защищается, перекрыв все зоны, Шахтер продолжает искать варианты для того, чтобы подобраться ближе к воротам
18'
Опасный момент
Штрафной! Коноплянка зарабатывает стандарт, но и тут не получилось удачно разыграть мяч
16'
Снова упали скорости, идет позиционное наступление команды Каштру
13'
Дальний удар от Степаненко - неточно, но это хоть что-то
10'
Борац играет вторым номером, но не садится низко, старается использовать каждую возможность для контратаки
8'
Смелее стал идти вперед донецкий клуб, хотя не нагнетает, скорости чуть выше средних
6'
Первый удар от Шахтера, Мораес угрожал воротам Бораца, голкипер справляется
3'
Шахтер присматривается к сопернику, одна неопасная атака у горняков, соперник же снова бежит на ворота дончан
1'
Опасный момент
Сразу момент у Бораца, едва не состоялся выход один на один с Трубиным, Исмаили выбивает мяч
Свисток
Матч начался
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Мораес.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Шахтер - Борац.
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Анонс матча Шахтер - Борац 05.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Борац (Баня-Лука) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 05.02.2021
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Борац можно посмотреть 05.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Борац, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Слован - 03.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Слован.

Команда гостей

Название: Борац (Баня-Лука)
Год основания Борац (Баня-Лука): 1926
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Борац был сыгран против Траял - 14.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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