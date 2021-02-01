Динамо - ЦСКА 1948 онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - ЦСКА 1948 04.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой ЦСКА 1948 (София) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 04.02.2021

Время начала матча: 16:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Динамо - 01.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ЦСКА 1948 (София)

Страна: Болгария



Предыдущий поединок команды ЦСКА 1948 был сыгран против ФК Александрия - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

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