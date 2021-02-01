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Динамо - ЦСКА 1948 онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 04 февраля 2021, 16:15 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
ЦСКА 1948
София
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
20%
ЦСКА 1948
20%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
18.01.2021 - 15:15 Динамо 0 - 2 Завершен Легия П
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Последние матчи - ЦСКА 1948
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ЦСКА 1948 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.10.2020 - 14:30 ЦСКА 1948 2 - 2 Завершен Этыр Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.07.2020 - 19:00 Царско Село София 1 - 2 Завершен ЦСКА 1948 В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.07.2020 - 19:30 Берое 4 - 0 Завершен ЦСКА 1948 П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 ЦСКА 1948 5 - 0 Завершен Струмска Слава В
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
20%
ЦСКА 1948
20%
Трансляция
Инфо
Состав Динамо: Нещерет, Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Дуэлунн, Ванат.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча киевского Динамо на сборах в Турции. Сегодня лидер УПЛ встретится с болгарским ЦСКА 1948
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - ЦСКА 1948 04.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой ЦСКА 1948 (София) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 04.02.2021
Время начала матча: 16:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ЦСКА 1948 можно посмотреть 04.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - ЦСКА 1948, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Динамо - 01.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ЦСКА 1948 (София)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды ЦСКА 1948 был сыгран против ФК Александрия - 26.01.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

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