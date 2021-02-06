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Динамо - "Шкендия" онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 06 февраля 2021, 16:10 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Матч завершен
"Шкендия"
Тетово
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
37%
"Шкендия"
15%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
"Шкендия"
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия"
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершен ЦСКА 1948 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
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Последние матчи - "Шкендия"
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 Заря 1 - 1 Завершен "Шкендия" Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 18:45 Ботосани 0 - 1 Завершен "Шкендия" В
Лига Европы 2019/2020
27.08.2020 - 18:45 Сумгаит 0 - 2 Завершен "Шкендия" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.08.2020 - 15:00 Брегальница (Мад)(Stat) 0 - 0 Завершен "Шкендия" Н
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
37%
"Шкендия"
15%
Трансляция
Свисток
Матч завершен
90'
Свисток
Арбітр дає свисток про завершення зустрічі. Гол Богдана Лєднєва приносить підопічним Луческу мінімальну перемогу.
90'
Де Пена виконував штрафний удар на лівому фланзі, але передача уругвайця не знайшла жодного адресата.
89'
Опасный момент
Хороша нагода у "Шкендії"! Денис Бойко впевнено парирує удар форварда гостей.
86'
Гоооол!!!
1:0! Богдан Лєднєв відгукується на верхову передачу з глибини від Андрієвського та в один дотик відправляє снаряд у сітку воріт!
83'
Тиснуть футболісти у білих футболках на суперника. "Шкендія" усім складом перебуває на своїй половині поля.
79'
Замена
Ще одна перестановка у складі "Динамо". Сирота по позиції змінює Попова.
78'
Уголовой
Кутовий удар заробляють гравці з Північної Македонії.
77'
Замена
Потрійна заміна у складі команди Мірчі Луческу. Пішли: Миколенко, Циганков, Буяльський. Вийшли: Сідклей, Дуелунд, Лєднєв.
76'
Готується до виходу на поле бразильский захисник Сідклей.
74'
Динамівці дуже близькі до голу. Знову з м'ячем опинився Владислав Супряга, але спроба піти у дриблінг у карному майданчику не увінчалася успіхом.
73'
Поштовх у спину Віктора Циганкова - штрафний удар для "Динамо" в центрі поля.
72'
Опасный момент
Супряга пробивав головою після навісу Буяльського. Не вистачає майстерності киянам у завершальній стадії.
71'
Караваєв виконав рейд правим флангом та прострілив паралельно лицевій лінії, однак Буяльський як слід не влучив по м'ячу.
69'
Динамівці були близькі до того, щоб перехопити м'яч у чужій штрафній зоні, але Віталій Буяльський грубо зіграв против суперника.
67'
Буяльський наносив удар зльоту лівою ногою - дуже неточно.
65'
Динамівці дуже високо зустрічають гравців "Шкендії".
64'
Хорошу передачу на хід виконав Миколенко, однак Де Пена опинився в офсайді.
61'
Замена
Мірча Луческу проводить відразу чотири заміни. Поле покидають: Родрігес, Шапаренко, Сидорчук і Кендзьора. З'явились на газоні: Супряга, Де Пена, Шепелєв та Караваєв.
55'
Опасный момент
Сидорчук! Капітан "Динамо" прийняв м'яч поблизу карного майданчика суперника і наніс потужний удар зльоту.
54'
Уголовой
Захисник македонської команди припустив помилки і подарував киянам право на кутовий удар.
52'
Гравці "Шкендії" заробили штрафний за 35м від воріт Бойка. Ібраїмі взявся виконувати цей стандарт, але послав м'яч значно вище воріт.
48'
Опасный момент
На рівному місці виникла гольова нагода у динамівців - Артем Бєсєдін запресингував захисника "Шкендії" і пробивав по воротах, але голкіпер гостей на місці.
Стартував другий тайм матчу! Заміна голкіпера відбулась у складі "Динамо" - Бойко вийшов замість Нещерета.
46'
Свисток
Перший тайм - 0:0! Команди пішли на перерву.
46'
Шапаренко мав чудову нагоду відкрити рахунок, виконуючи штрафний поблизу воріт "Шкендії". Однак хавбек влучив у стінку.
45'
Инфо
Одну хвилину додає арбітр.
44'
Желтая карточка
Шапаренка збивають в центрі поля підкатом ззаду. Арбітр показав порушнику правил жовту.
43'
Дуже багато браку у передачах від футболістів номінальних гостей. Проте "Динамо" конвертувати цю перевагу в голи, киянам не вистачає рішучості в завершальній стадії атак.
40'
Динамівці зрозуміли, що через короткий пас розкрити оборону "Шкендії" не виходить і в кінцівці перших 45 хвилин зробили ставку на верхові закиди в штрафну зону.
38'
Знову Сидорчук! Хавбек наносив дальній удар.
37'
Опасный момент
Капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук класно розібрався в штрафній суперника і віддав проникаючу передачу на Шапаренка, однак Микола погано обробив м'яч.
36'
Опасный момент
Жерсон! Бєсєдін скинув м'яч під удар Родрігесу, однак снаряд полетів вище воріт "Шкендії".
34'
Офсайд
Чудовий пас виконав Забарний з глибини поля, однак Буяльський знаходився в положеннні "поза грою".
32'
"Динамо" у відмінності від початку зустрічі не вмикає високий пресинг, а старається діяти більш пасивно при захисті та блокувати напрямки потенційних передач.
29'
Лідер чемпіонату Північної Македонії відійшов на свою половину поля та відчуває труднощі з побудовою позиційної атаки.
27'
Заспокоїлась в останні кілька хвилин гра. М'яч під контролем у динамівців.
26'
Денис Попов хотів виконати дальню діагональну передачу на Миколенка, але м'яч був посланий занадто сильно.
25'
Забарний опинився на газоні після зіткнення, але все обійшлося - молодий захисник продовжує гру.
21'
"Динамо" чудово вибігає в контрвипади, проте при позиційному наступі у української команди є певні труднощі.
20'
Артем Бєсєдін перехопив м'яч у центрі поля, віддав передачу на Жерсона, але вінгер не знайшов подальшого рішення і атака захлинулась.
18'
Капітан "Шкендії" на газоні, півзахиснику надають допомогу лікарі.
17'
Уголовой
Знову кутовий біля воріт підопічних Луческу.
16'
Перший удар у виконанні "Шкендії" - Нещерет не спить і спокійно відбиває м'яч.
14'
Опасный момент
Жерсон розігнав перспективну контратаку і сам протягнув м'яч до карного майданчика "Шкендії", проте біля воріт гостей динамівці зробили занадто багато передач між собою і у підсумку удар Бєсєдіна був заблокований.
13'
Уголовой
Серія рикошетів у штрафній Нещерета і македонці будуть виконувати кутовий.
12'
Хорошу за задумом передачу виконав Миколенко, однак Жерсон не зміг наздігнати м'яч і снаряд вийшов за межі поля.
10'
Уголовой
Жерсон Родрігес класно включився у пресинг і допоміг "біло-синім" заробити кутовий удар.
9'
Македонці зуміли відсунути гру від своєї лицьової лінії.
6'
Дуже активний на початку зустрічі Буяльський - Віталій заробляє штрафний удар біля воріт "Шкендії".
5'
Знову момент у київської команди: Буяльський та Циганков обігрались в карному майданчику гостей, але передача останнього не знайшла кінцевого адресату.
4'
Опасный момент
Ух, хорошу нагоду мали динамівці щоб відкрити рахунок! Буяльський головою скинув на хід Шапаренку, але Микола не зміг дістатися м'яча швишде за голкіпера "Шкендії".
2'
М'яч у перші хвилини контролюють номінальні гості. Підопічні Мірчі Луческу стараються застосовувати високий пресинг.
Свисток
Передостанній матч київського "Динамо" на турецьких зборах розпочався.
"Динамо": Нещерет - Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко - Родрігеш, Буяльський, Циганков - Бесєдін
Доброго дня, шановні друзі, пропонуємо Вашій увазі онлайн трансляцію контрольного матчу Динамо - Шкендія.
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Анонс матча Динамо - "Шкендия" 06.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Шкендия" (Тетово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 06.02.2021
Время начала матча: 16:10

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой "Шкендия" (Тетово):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда "Шкендия" осталась с поражением. Столкновение Динамо и "Шкендия" в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Шкендия" можно посмотреть 06.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Шкендия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против "Шкендия" - 06.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Шкендия" (Тетово)
Страна: Македония

Предыдущий поединок команды "Шкендия" был сыгран против Динамо - 06.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - "Шкендия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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